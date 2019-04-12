Подкормка роз сразу после зимы

Розы являются одними из самых распространенных декоративных цветочных культур, своеобразной классикой, которая никогда и никому не надоедает. Пышное, обильное и долгое цветение розовых кустов всегда зависит от правильного ухода за ними и, в частности, от своевременного внесения удобрений. В данной статье мы расскажем о типах удобрения, подходящих для роз, и о способах их внесения.

Каковы важные элементы питания в жизни роз?

Практически для всех растений за некоторыми исключениями действует универсальная формула наиважнейших питательных элементов. В нее входят три компонента:

азот,

фосфор

и калий.

Розы не являются исключением, однако у них имеются свои особенности.

Почему розам нужен фосфор?

В частности, розам крайне важен фосфор, поскольку он отвечает за их продолжительное и обильное цветение. Фосфор является элементом, стимулирующим рост бутонов, а также корневой системы. Поэтому фосфор для роз необходим в течение всего сезона.

Чем важен азот для роз?

Азот необходим розам для наращивания здоровой зеленой массы. Однако здесь необходимо действовать аккуратно. Если розу перекормить азотом, то цветение может затормозиться. Кроме того, растение станет более уязвимым для различных заболеваний. Хуже всего азот проявляет себя осенью, снижая морозостойкость роз.

Помимо перечисленных элементов к необходимым следует добавить

магний,

железо,

бор

и марганец.

Методики внесения удобрений для роз

Наиболее благоприятным вариантом для роз будет внекорневая подкормка. Ее плюсом является тот факт, что растение получает все необходимые вещества практически мгновенно, впитывая их через листья, а почва не становится беднее. С помощью внекорневых подкормок можно вносить минеральные и органические удобрения.

Важно: не следует проводить эту процедуру вечером, поскольку влага, не успевшая за ночь испариться, может вызвать появление грибка.

Какие нужны органические удобрения для роз?

Органические удобрения крайне важны, ведь под их воздействием повышается плодородность почвы, от которой напрямую зависит развитие растений.

Хорошим органическим удобрением является куриный помет, дозировку которого следует тщательно соблюдать, дабы избежать корневых ожогов. Коровий навоз также относится к полезным для роз удобрениям, особенно для молодых растений.

Если розы высажены близко к дому и неприятный запах является существенным препятствием, то можно воспользоваться настоем сорняков в качестве альтернативы.

Минеральные удобрения для роз

Зрелые розы предпочитают

аммиачную селитру,

калийно-фосфорные препараты,

нитрофоску,

а также

древесную золу.

Все эти компоненты обеспечат розам пышное цветение и поспособствуют их росту и развитию.

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