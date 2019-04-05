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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Клумбы на дачном участке: правильный уход для пышности цветения

Садоводство » Цветы

Правильный уход за садовыми композициями приведет к продолжительному цветению растений и к сохранению их декоративных качеств. В данном материале представлены основные советы и рекомендации по уходу за клумбами.

Клумбы на дачном участке: правильный уход для пышности цветения

Композиция на клумбе

Для начала стоит сказать пару слов о способах сотворить максимально привлекательную и яркую клумбу. Чтобы она радовала своей красотой и цветистостью, следует придерживаться следующего правила:

  • высокорослые растения должны располагаться центрально или на задних планах, а на передний следует выдвигать низкорослые растения, обладающие яркими соцветиями.

На теневых участках дачи можно высадить разновидности папоротников.

Многолетники на клумбах и уход за ними

Многолетние растения — это постоянные жильцы клумб, их основа. Вокруг них композицию дополняют:

  • однолетники
  • и двулетники.

Поэтому важно позаботиться о сохранности многолетников.

В начале лета многолетним обитателям клумб требуется подкормка минеральными или органическими удобрениями, которая проводится параллельно с поливом. В каждое ведро с водой рекомендуется добавлять:

  • ортоборную кислоту
  • или сульфат железа 

по два грамма соответственно.

Каждой многолетней культуре может требоваться отдельный вид удобрения, именно поэтому следует пользоваться комплексными смесями. Однако они вносятся лишь в случае заметного недомогания цветов, их

  • увядания и/или
  • пожелтения.

Естественно, что клумбе и всем ее составляющим необходимо регулярное избавление от сорняков, а также рыхление почвы, эти процедуры необходимо совершать в течение всего лета для обеспечения продолжительности цветения.

  • Для пионов рекомендуется проводить подвязку и удаление боковых бутонов на побеге для получения крупного единичного цвета.
  • Флоксы нуждаются в обновлении грунта, который не позволит оголяться их корневой системе.
  • Розам также нужно особое внимание, ведь это растение сильно подвержено воздействию тли. Поэтому розы рекомендуется обрабатывать слабо концентрированным раствором йода.

Уход за однолетниками

Высадка однолетников, таких как

  • астры,
  • бархатцы,
  • петунии,

производится в начале июня. Многие из однолетников плохо переносят недостаток воды. Кроме того, после высадки их следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями.

Двулетние растения

Семена двулетников рекомендуется высевать в конце июня. Цветения от них следует ожидать лишь на следующий год. К двулетникам относятся такие растения, как

  • мальва,
  • колокольчик,
  • виола,
  • маргаритка,
  • гвоздика.

Даже если у вас что-то не получилось этим летом, на следующий сезон вы подготовитесь лучше, и ваши клумбы порадуют вас пышностью цветения.

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