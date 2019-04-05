Правильный уход за садовыми композициями приведет к продолжительному цветению растений и к сохранению их декоративных качеств. В данном материале представлены основные советы и рекомендации по уходу за клумбами.
Для начала стоит сказать пару слов о способах сотворить максимально привлекательную и яркую клумбу. Чтобы она радовала своей красотой и цветистостью, следует придерживаться следующего правила:
На теневых участках дачи можно высадить разновидности папоротников.
Многолетние растения — это постоянные жильцы клумб, их основа. Вокруг них композицию дополняют:
Поэтому важно позаботиться о сохранности многолетников.
В начале лета многолетним обитателям клумб требуется подкормка минеральными или органическими удобрениями, которая проводится параллельно с поливом. В каждое ведро с водой рекомендуется добавлять:
по два грамма соответственно.
Каждой многолетней культуре может требоваться отдельный вид удобрения, именно поэтому следует пользоваться комплексными смесями. Однако они вносятся лишь в случае заметного недомогания цветов, их
Естественно, что клумбе и всем ее составляющим необходимо регулярное избавление от сорняков, а также рыхление почвы, эти процедуры необходимо совершать в течение всего лета для обеспечения продолжительности цветения.
Высадка однолетников, таких как
производится в начале июня. Многие из однолетников плохо переносят недостаток воды. Кроме того, после высадки их следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями.
Семена двулетников рекомендуется высевать в конце июня. Цветения от них следует ожидать лишь на следующий год. К двулетникам относятся такие растения, как
Даже если у вас что-то не получилось этим летом, на следующий сезон вы подготовитесь лучше, и ваши клумбы порадуют вас пышностью цветения.
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