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Осенние ягоды: "сырое варенье" из облепихи, сбитень из клюквы и соус из брусники

Садоводство » Рецепты

Осень — время сбора всевозможных вкусных ягод: от голубики с брусникой до облепихи, рябины и боярышника. Чтобы природные дары не пропали зря, мы поделимся с вами интересными и необычными рецептами. Пользуйтесь на здоровье и питайтесь вкусно!

Осенние ягоды: "сырое варенье" из облепихи, сбитень из клюквы и соус из брусники

Пряный крем из голубики

Ягоды голубики — настоящий кладезь витаминов, органических кислот и пектина. Их едят в свежем виде, в сушеном, готовят из голубики пастилу, джем, варенье, морс, ликеры и многое другое.

Свежие ягоды голубики отлично сгодятся для приготовления красивого нежного крема. Для этого понадобятся: 100 граммов свежей голубики, 100 граммов сливок, сахарная пудра, щепотка корицы, зеленый базилик (мелко рубленный), щепотка молотого черного перца, мята.

Процесс приготовления очень прост: в блендере взбивают ягоды, базилик и пряности — до однородного состояния пюре. Сливки взбить и вмешать с сахарной пудрой в получившееся пюре.

Мята нужна для украшения. Подавать блюдо следует в холодном виде, можно с печеньем, а можно и без — вкусно будет в любом случае!

"Сырое варенье" и сок из облепихи

Очень простой и вкусный рецепт: свежие ягоды облепихи засыпают сахаром в соотношении 2:1. Если запастись терпением и подождать, пока ягоды облепихи дадут сок, то его можно перелить в стерилизованные банки и хранить в прохладном месте.

Зимой оба продукта очень пригодятся: сок пьют просто так и в профилактических целях, а варенье добавляют в чай.

Соус из брусники

Брусника растет далеко не везде, и если на вашем участке она есть, то вам крупно повезло: из брусники выйдет прекрасный соус к мясу и рыбе.

Ингредиенты для приготовления: один стакан брусники; три столовых ложки сахара, половина чайной ложки молотой корицы, бадьян и анис по вкусу, два-три кв. см корня имбиря, вода (или вино), щепотка молотого перца.

Приготовление соуса занимает всего лишь десять минут.

Ягоды брусники разминают, добавляют к ним сахар, корицу, имбирь, бадьян и анис. Заливают водой, вином и доводят ягодную массу до кипения. Около пяти минут варят соус на слабом огне. От оставшихся кусочков ягод можно избавиться, взбив смесь с помощью блендера.

Сбитень из клюквы

Чтобы приготовить сбитень из клюквы, понадобятся:

  • один литр воды,
  • один стакан клюквы,
  • два бутона гвоздики,
  • корица по вкусу,
  • мускатный орех,
  • две столовые ложки меда.

Клюкву тщательно промывают и опускают в кипящую воду на две-три минуты, после этого перекладывают в кастрюлю и разминают пестиком. Туда же вливают воду, добавляют специи и быстро доводят до кипения. Отвар процеживают, добавляют мед и оставляют настаиваться. Сбитень подают холодным или прогретым.

Источник фото: torange.biz

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