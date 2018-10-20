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Автор Дарья Утина

Шесть причин, почему не цветёт орхидея: одна из них — избыток влаги

Садоводство » Цветы

В магазинах мы часто видим красивые, обильно цветущие орхидеи. Но дождаться повторного цветения дома весьма не просто. Какой же уход требуется эпифитам, чтобы они постоянно радовали хозяев своим прекрасным видом?

Шесть причин, почему не цветёт орхидея: одна из них — избыток влаги

Мода на дарение цветков в горшках вместо обычных цветочных композиций немного ослабевает. Тем не менее почти во всех домах есть одно-два тропических растения.

Особо внимательным и дотошным хозяйкам удалось сдружиться с прихотливыми эпифитами и добиться практически непрерывного их цветения.

Причины отсутствия цветения

Известно множество причин отсутствия бутонов у орхидей. Главное, вовремя найти и устранить мешающий цветению фактор, и тогда ваша любимица сможет снова выбросить стрелу и образовать бутоны.

Слишком молодое растение

Орхидея начинает цвести в возрасте от полутора до трех лет. Поэтому если вы взялись выращивать утонченную красавицу из ростка, запаситесь терпением. Однако известны случаи, когда растение, будучи совсем молодым, выпускало стрелу и начинало цвести.

Поражение вредителями

Мучнистый червец поражает молоденькие бутоны, высасывая из них все соки, это ведет к их увяданию. Нематоды и щитовка также препятствуют здоровому развитию цветка.

Избыток удобрений

Удобрять орхидеи необходимо во время активного вегетативного развития специальными удобрениями, предназначенными для эпифитов. Нужно помнить, что универсальные подкормки для комнатных растений не подходит для орхидей.

Чрезмерно сухой или холодный воздух

Тропические растения любят теплый и влажный воздух (примерно 25 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 процентов).

В период отопительного сезона решить проблему сухого воздуха поможет ежедневное опрыскивание растений или установка в помещении специального увлажнителя воздуха.

Легкую прохладу (не менее 17° C) растения воспринимают намного легче, чем чрезмерную жару и засуху. К примеру, фаленопсис отлично чувствует себя при пониженных температурах, в то время как в засушливом климате начинает скидывать молодые бутоны и цветки.

Избыточный полив

Поливать орхидеи следует редко, но щедро. В промежутках между поливами корням и субстрату нужно немного подсохнуть. Для полива используйте чистую и слегка теплую воду.

Недостаточное освещение

Для нормального роста, тропическим красавицам не требуется много света. У уже цветущего растения отпадает потребность в интенсивном освещении. Растением с полностью раскрывшимися бутонами можно без опаски украшать самые темные зоны помещения.

Как вызвать цветение орхидеи

Если ваш дом превратился в экзотический рай, а орхидеи по-прежнему растут, но не цветут, нужно задумать о радикальных способах, чтобы заставить эпифит зацвести.

Бытует мнение, что не стоит сдувать с орхидеи каждую пылинку, а, наоборот, нужно вывести ее из зоны комфорта, создав стрессовые условия путем сокращения полива.

Интервал между процедурами полива следует увеличить в два раза, доводя растение до полного высыхания корней и субстрата.

Также воздержитесь от опрыскивания и подкормки цветка. Такого режима придерживайтесь около двух месяцев, после чего возвращайтесь к прежней схеме полива.

На первый взгляд может показаться, что постоянно цветущие орхидеи — это труднодостижимая цель, на самом деле, все не так сложно. Главное, понять, что нравится именно вашему цветку.

Распознав желания орхидеи, вы легко научиться реагировать на ее потребности. А орхидея непременно отблагодарит вас красивым и долгим цветением.

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КАК легко ЗАСТАВИТЬ ЦВЕСТИ ОРХИДЕЮ сделайте это и орхидея начнет цвести
Куратор: Андрей Туманов
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