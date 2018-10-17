Осенняя пора — лучшее время, чтобы насладиться яркостью красок, роскошью ароматов и богатством даров природы. Осень всегда ассоциируется со сбором урожая и подготовкой к зиме.
В ярких осенних композициях должны присутствовать не только травы и цветы, но и колоски, ягоды, различные плоды. Ничто не ограничивает фантазию флориста при сборе композиции: красочная осень — идеальная возможность для смелых экспериментов.
Осенние букеты можно охарактеризовать яркостью цветовой палитры с использованием различных тонов и оттенков как теплой, так и холодной цветовой гаммы. Такие композиции, как правило, не изобилуют наличием зелени. Если зеленые листочки и используются, то только в качестве контрастного элемента, основной акцент делается на сочных красно-желтых цветах.
При составлении осенних композиций флористы стараются использовать гамму цветов, которая наиболее точно и полно отразит красоту и многообразие наступившей поры.
Красивый букет может быть выполнен как в теплых, так и в холодных тонах. Самое главное, чтобы цветы выглядели свежо и натурально.
При выборе палитры для букетов — остановите свой взгляд на нежных лилово-розовых или строгих сине-фиолетовых тонах, которые наиболее полно отразят все великолепие осенней поры.
Яркие осенние композиции станут прекрасным украшением любого торжества, будут чудесным подарком родному человеку или приятным дополнением к презенту.
Чаще всего при создании букетов флористы используют ароматные розы и веселые астры. В качестве ярких акцентов выступают спелые рябиновые гроздья, листья клена, плоды шиповника и колосья.
При составлении букета большинство флористов, прислушиваются к традиционным обозначениям растений, которые гласят следующее:
Лучшим вариантом упаковки для осенней композиции будет корзинка, которая может быть дополнена багряными листьями, свежими фруктами и веточками калины.
Учитывая все многообразие осени, флористы смело смешивают цвета, которые на первый взгляд кажется несовместимыми, результат получается потрясающим.
Осенняя пора — это время сбора богатого урожая. Поэтому каждый элемент композиции должен символизировать собой прекрасную и богатую осень, со всеми ее переливами и буйством красок.
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