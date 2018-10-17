Осенние букеты — роскошь ароматов и богатство даров природы

Осенняя пора — лучшее время, чтобы насладиться яркостью красок, роскошью ароматов и богатством даров природы. Осень всегда ассоциируется со сбором урожая и подготовкой к зиме.

В ярких осенних композициях должны присутствовать не только травы и цветы, но и колоски, ягоды, различные плоды. Ничто не ограничивает фантазию флориста при сборе композиции: красочная осень — идеальная возможность для смелых экспериментов.

Осенний букет — изобилие красок

Осенние букеты можно охарактеризовать яркостью цветовой палитры с использованием различных тонов и оттенков как теплой, так и холодной цветовой гаммы. Такие композиции, как правило, не изобилуют наличием зелени. Если зеленые листочки и используются, то только в качестве контрастного элемента, основной акцент делается на сочных красно-желтых цветах.

Цвета осени

При составлении осенних композиций флористы стараются использовать гамму цветов, которая наиболее точно и полно отразит красоту и многообразие наступившей поры.

Красивый букет может быть выполнен как в теплых, так и в холодных тонах. Самое главное, чтобы цветы выглядели свежо и натурально.

При выборе палитры для букетов — остановите свой взгляд на нежных лилово-розовых или строгих сине-фиолетовых тонах, которые наиболее полно отразят все великолепие осенней поры.

Осенние цветы

Яркие осенние композиции станут прекрасным украшением любого торжества, будут чудесным подарком родному человеку или приятным дополнением к презенту.

Чаще всего при создании букетов флористы используют ароматные розы и веселые астры. В качестве ярких акцентов выступают спелые рябиновые гроздья, листья клена, плоды шиповника и колосья.

При составлении букета большинство флористов, прислушиваются к традиционным обозначениям растений, которые гласят следующее:

астры — по древней легенде цветок астры пророс из маленького осколка звезды, упавшей на землю. Астра — это символ скромности, любви и верности. Для осенних композиций мастера выбирают цветы всех оттенков: от нежно-розового до сочного ярко-желтого цвета;

— по древней легенде цветок астры пророс из маленького осколка звезды, упавшей на землю. Астра — это символ скромности, любви и верности. Для осенних композиций мастера выбирают цветы всех оттенков: от нежно-розового до сочного ярко-желтого цвета; гладиолусы — знак благородства и дружелюбия. Они расскажут о постоянстве чувств дарителя. Для осеннего презента подойдут романтичные розовые, белые и страстные алые цветы;

— знак благородства и дружелюбия. Они расскажут о постоянстве чувств дарителя. Для осеннего презента подойдут романтичные розовые, белые и страстные алые цветы; хризантемы — символ молодости, радости и чистоты. Хризантемы принято дарить юным девушкам, так как цветы воплощают собой очарование, невинность и загадочность;

— символ молодости, радости и чистоты. Хризантемы принято дарить юным девушкам, так как цветы воплощают собой очарование, невинность и загадочность; георгины — королевские цветы и символ прощания с летом. Японцы преподносят букет георгинов в знак почтения достоинства и величия одариваемого. Истинным ценителям красоты придется по душе пышная композиция из георгинов.

Упаковка для букетов

Лучшим вариантом упаковки для осенней композиции будет корзинка, которая может быть дополнена багряными листьями, свежими фруктами и веточками калины.

Учитывая все многообразие осени, флористы смело смешивают цвета, которые на первый взгляд кажется несовместимыми, результат получается потрясающим.

Осенняя пора — это время сбора богатого урожая. Поэтому каждый элемент композиции должен символизировать собой прекрасную и богатую осень, со всеми ее переливами и буйством красок.