Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дарья Утина

Осенние букеты — роскошь ароматов и богатство даров природы

Садоводство » Комнатные цветы

Осенняя пора — лучшее время, чтобы насладиться яркостью красок, роскошью ароматов и богатством даров природы. Осень всегда ассоциируется со сбором урожая и подготовкой к зиме.

 

В ярких осенних композициях должны присутствовать не только травы и цветы, но и колоски, ягоды, различные плоды. Ничто не ограничивает фантазию флориста при сборе композиции: красочная осень — идеальная возможность для смелых экспериментов.

Осенний букет — изобилие красок

Осенние букеты можно охарактеризовать яркостью цветовой палитры с использованием различных тонов и оттенков как теплой, так и холодной цветовой гаммы. Такие композиции, как правило, не изобилуют наличием зелени. Если зеленые листочки и используются, то только в качестве контрастного элемента, основной акцент делается на сочных красно-желтых цветах.

Цвета осени

При составлении осенних композиций флористы стараются использовать гамму цветов, которая наиболее точно и полно отразит красоту и многообразие наступившей поры.

Красивый букет может быть выполнен как в теплых, так и в холодных тонах. Самое главное, чтобы цветы выглядели свежо и натурально.

 

При выборе палитры для букетов — остановите свой взгляд на нежных лилово-розовых или строгих сине-фиолетовых тонах, которые наиболее полно отразят все великолепие осенней поры.

Осенние цветы

Яркие осенние композиции станут прекрасным украшением любого торжества, будут чудесным подарком родному человеку или приятным дополнением к презенту.

Чаще всего при создании букетов флористы используют ароматные розы и веселые астры. В качестве ярких акцентов выступают спелые рябиновые гроздья, листья клена, плоды шиповника и колосья.

 

При составлении букета большинство флористов, прислушиваются к традиционным обозначениям растений, которые гласят следующее:

  • астры  — по древней легенде цветок астры пророс из маленького осколка звезды, упавшей на землю. Астра — это символ скромности, любви и верности. Для осенних композиций мастера выбирают цветы всех оттенков: от нежно-розового до сочного ярко-желтого цвета;
  • гладиолусы  — знак благородства и дружелюбия. Они расскажут о постоянстве чувств дарителя. Для осеннего презента подойдут романтичные розовые, белые и страстные алые цветы;
  • хризантемы  — символ молодости, радости и чистоты. Хризантемы принято дарить юным девушкам, так как цветы воплощают собой очарование, невинность и загадочность;
  • георгины  — королевские цветы и символ прощания с летом. Японцы преподносят букет георгинов в знак почтения достоинства и величия одариваемого. Истинным ценителям красоты придется по душе пышная композиция из георгинов.

Упаковка для букетов

Лучшим вариантом упаковки для осенней композиции будет корзинка, которая может быть дополнена багряными листьями, свежими фруктами и веточками калины.

Учитывая все многообразие осени, флористы смело смешивают цвета, которые на первый взгляд кажется несовместимыми, результат получается потрясающим.

 

Осенняя пора — это время сбора богатого урожая. Поэтому каждый элемент композиции должен символизировать собой прекрасную и богатую осень, со всеми ее переливами и буйством красок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Андрей Туманов
Новости
В Китае научились делать полностью безопасные литий-ионные батареи для армии
Reuters: республиканцы не будут полностью прекращать поддержку Украины
Пленные боевики ВСУ: половина мобилизованных украинцев бежит после первого боя
Врач-диетолог Гинзбург: кефир эффективно борется с высоким давлением
Рогов: ВСУ уже пять месяцев пытаются вызвать голод в Запорожской области
Fox News: Зеленский — грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну
Объявленный СБУ в розыск Кадыров готов сам приехать, куда скажут
Политолог Ведерников: Сербия и Венгрия оказались конструктивнее других стран ЕС
Политолог Сайгин: "Граждане СССР"* — угроза для существования страны
Пианист Батагов: Когда будут сожжены все чуждые книги, наступит светлое будущее
Популярное
Силовые структуры
Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"

Ракета, упавшая в Польше, была выпущена ВСУ, чтобы сбить ракету России.

Байден: "Я не хочу говорить этого, но ракета в Польшу попала не из России"
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Силовые структуры
Комбат Ходаковский заявил о расстреле мобилизованным ВС РФ командира в ДНР
Общество
Глава Чечни Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Мир. Новости мира
Британка Дебенхэм назвала кошмаром пережитое после обвинений украинской беженки
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 ноября: знаменитые Скорпионы Соломон Соловьев Александр Приходько От киберфронта — к кибертеррору: куда приводят "Мрии" Александр Приходько Игорь Буккер Никита Хрущев: простец в номенклатуре Игорь Буккер
Силовые структуры
Eurasia Review: командующий СВО Суровикин может разбить ВС Украины за 60 суток
Мир. Новости мира
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за нарушение конфиденциальности встречи
Марочко: ВСУ пытаются вести наступление от Попасной до Харьковской области
Силовые структуры
Марочко: ВСУ пытаются вести наступление от Попасной до Харьковской области
Последние материалы
В Китае научились делать полностью безопасные литий-ионные батареи для армии
Прививка яблоне: процедура может показаться трудной, но она того стоит
Reuters: республиканцы не будут полностью прекращать поддержку Украины
Пленные боевики ВСУ: половина мобилизованных украинцев бежит после первого боя
Врач-диетолог Гинзбург: кефир эффективно борется с высоким давлением
Рогов: ВСУ уже пять месяцев пытаются вызвать голод в Запорожской области
Осенние букеты — роскошь ароматов и богатство даров природы
Fox News: Зеленский — грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну
Газон для дачного участка: мавританский, партерный, тенистый и другие. Какой выбрать?
Объявленный СБУ в розыск Кадыров готов сам приехать, куда скажут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников