Бог отдает этот мир человеку

Творческий акт, когда Господь — Святая Троица на Вечном совете сначала решает, как говорит Книга Бытия: "Сотворим человека по образу и подобию Нашему". Чтобы человек стал человеком, Бог вдыхает в него дыхание жизни — Дух божий. И отдает мир человеку. Для чего и как нам нужно жить? Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Что значит для человека — владеть миром? Как можно понять, что на это была Божья воля? Как человек понял, что он призван, должен владеть, а не быть просто частью этого мира?

— Бог вводит человека в мир и показывает ему этот мир. Книга Бытия нам четко говорит, что Бог отдает этот мир человеку и человек сразу начинает им владеть, называть, давать имена всему, что он видит.

Ведь не Бог дал этому имена. Есть такое понятие — философия имени. Отец Павел Флоренский писал, что имя — это ключ, если ты знаешь имя, значит, ты владеешь этим. Вот так Бог дает возможность Адаму владеть этим миром.

Именно человек дает имена животным, он называет все своими именами. Ведь он — хозяин мира, как венец творения, как часть замысла Бога о мире, которого Господь вводит в этот мир для того, чтобы он этот мир, сохраняя эту гармонию, принес Богу.

И вот как раз самая главная трагедия в том, что человек не выполнил и не выполняет это предназначение. Но это уже — дальше, забегая вперед.

— А как Бог создал женщину?

— И, опять же, не из земли, а из ребра Адама. Поэтому можно сказать, что в Адаме и Еве сосредоточено все человечество. У нас будет разговор о первородном грехе, мы будем говорить об этом.

Как раз эта тайна заключается в этом акте творения. Потому что в первом человеке Адаме — все, и Ева — часть него, помощница. Она тогда еще не была Евой. Ева — это имя, которое обозначает жизнь, Адам дал ей его уже гораздо позже, уже когда лишился Рая.

А это просто была жена, часть Адама, кость от кости — от костей моих, плоть от плоти моей, как он говорил, помощница. Это было тогда, по сути, одно целое. И в этой гармонии они и пребывали.

Творческий акт, когда Господь, Святая Троица при Вечном совете, сначала решает, как говорит Книга Бытия: "Сотворим человека по образу и подобию Нашему".

И создает из земли — "взял персть и создал человека". И вдруг Бог видит, что человеку владеть и управлять этим миром плохо одному, в одиночестве плохо. Создадим помощника ему. И Господь наводит, как пишет автор Книги Бытия, наводит на человека сон, берет ребра его и из ребра создает ему помощницу — женщину.

Потому что особый промысел в этом. Адам и Ева — женщина и мужчина — дополняют друг друга.

— А до этого больше никого не было — ни женщин, ни мужчин?

— Был только Бог и Адам. А потом Бог, Адам и женщина, которую Бог дал ему как помощницу.

— Как долго они были в Раю?

— Мы не можем сказать, сколько времени они провели в этом Богом данном им саду Эдемском. Мы знаем, что эта история заканчивается трагедией. Потому что Бог дал им единственную заповедь любви.

В этой гармонии они пребывали, исполняя единственную заповедь, не зная зла. Они не знали, что такое зло, зла не было. И как можно было познать добро и зло? Только сотворив зло, нарушив единственную заповедь.

Если человек имеет одну единственную заповедь — не вкушать от древа познания добра и зла, это не большое послушание, это возможно для человека. Все ему принадлежит, кроме одного. Не бери и не вкушай этих плодов.

Сам факт того, что человек съел, не является грехопадением. Свободная воля нарушить эту заповедь, то есть противостать Богу, противопоставить себя Богу, ведь мы можем говорить о том, как хорошо быть в Боге, как хорошо быть с Богом. Но человек решает поставить себя на место Бога.

Ведь дьявол шепчет в этом искушении, что "Бог — лжец, Он намеренно утаивает от тебя самое главное", что "если вы съедите от этого плода, то будете как Боги — давай, замени собой Бога, Он — лжец, Он — обманщик, Он тебе не дает самого главного и то, что с Богом хорошо, — это иллюзия".

И вот это вожделение, эта мечта, какое-то неосмысленное и глупое устремление к иллюзорному лучшему и большему, чем тебе дал Бог, — это и есть грехопадение, это и есть зло. Слыша это, человек свободную волю свою направляет против Бога: "Да, я действительно хочу быть как Бог…"

— А бывает ли, возможно ли вообще добро без зла? Возможна такая вечная благодать бесконечно?

— Зло можно и нужно рассматривать как сущность. Ведь что такое зло? Блаженный Августин очень много размышлял и писал об этом? Он говорит: "Я заблуждался и не мог понять, что такое зло до тех пор, пока не осознал, что зло — это не сущность, зло — это отсутствие добра".

Когда человек уходит, отворачивается от Бога, уже наступает власть зла. Когда человек приближается к Богу, кругом свет и любовь, там уже нет места злу.

Человек удаляется от Бога, он погружается в зло. Потому что зло — это есть отсутствие добра, отсутствие близости Божьей, отсутствие гармонии человеческих отношений, устремленных к Богу.

"Я сам все знаю, я сам все решу, я сам буду управлять этим миром, я сам буду управлять этими людьми", — вот эта "самость" и превращается в такой диктат, и зло царит над миром.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом

Зачем Бог сотворил мир

Совет Троицы: от Авраама к Христу

Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?

Бог сожалеет о том, что создал человека?

История Авраама: все бросить ради Бога

Бог спасает человека или делает его виновным?

Как Бог вел человечество?

Как возвратиться в Рай

Что такое обетование Божие?

Адам и Ева и первородный грех