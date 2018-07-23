Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Традиционные религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Редакция рубрики "Общество"

Бог отдает этот мир человеку

Религия » Традиционные религии России » Православие

Творческий акт, когда Господь — Святая Троица на Вечном совете сначала решает, как говорит Книга Бытия: "Сотворим человека по образу и подобию Нашему". Чтобы человек стал человеком, Бог вдыхает в него дыхание жизни — Дух божий. И отдает мир человеку. Для чего и как нам нужно жить? Об этом "Правде.Ру" рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин.

— Что значит для человека — владеть миром? Как можно понять, что на это была Божья воля? Как человек понял, что он призван, должен владеть, а не быть просто частью этого мира?

— Бог вводит человека в мир и показывает ему этот мир. Книга Бытия нам четко говорит, что Бог отдает этот мир человеку и человек сразу начинает им владеть, называть, давать имена всему, что он видит.

Ведь не Бог дал этому имена. Есть такое понятие — философия имени. Отец Павел Флоренский писал, что имя — это ключ, если ты знаешь имя, значит, ты владеешь этим. Вот так Бог дает возможность Адаму владеть этим миром.

Именно человек дает имена животным, он называет все своими именами. Ведь он — хозяин мира, как венец творения, как часть замысла Бога о мире, которого Господь вводит в этот мир для того, чтобы он этот мир, сохраняя эту гармонию, принес Богу.

И вот как раз самая главная трагедия в том, что человек не выполнил и не выполняет это предназначение. Но это уже — дальше, забегая вперед.

— А как Бог создал женщину?

— И, опять же, не из земли, а из ребра Адама. Поэтому можно сказать, что в Адаме и Еве сосредоточено все человечество. У нас будет разговор о первородном грехе, мы будем говорить об этом.

Как раз эта тайна заключается в этом акте творения. Потому что в первом человеке Адаме — все, и Ева — часть него, помощница. Она тогда еще не была Евой. Ева — это имя, которое обозначает жизнь, Адам дал ей его уже гораздо позже, уже когда лишился Рая.

А это просто была жена, часть Адама, кость от кости — от костей моих, плоть от плоти моей, как он говорил, помощница. Это было тогда, по сути, одно целое. И в этой гармонии они и пребывали.

Творческий акт, когда Господь, Святая Троица при Вечном совете, сначала решает, как говорит Книга Бытия: "Сотворим человека по образу и подобию Нашему".

И создает из земли — "взял персть и создал человека". И вдруг Бог видит, что человеку владеть и управлять этим миром плохо одному, в одиночестве плохо. Создадим помощника ему. И Господь наводит, как пишет автор Книги Бытия, наводит на человека сон, берет ребра его и из ребра создает ему помощницу — женщину.

Потому что особый промысел в этом. Адам и Ева — женщина и мужчина — дополняют друг друга.

— А до этого больше никого не было — ни женщин, ни мужчин?

— Был только Бог и Адам. А потом Бог, Адам и женщина, которую Бог дал ему как помощницу.

— Как долго они были в Раю?

— Мы не можем сказать, сколько времени они провели в этом Богом данном им саду Эдемском. Мы знаем, что эта история заканчивается трагедией. Потому что Бог дал им единственную заповедь любви.

В этой гармонии они пребывали, исполняя единственную заповедь, не зная зла. Они не знали, что такое зло, зла не было. И как можно было познать добро и зло? Только сотворив зло, нарушив единственную заповедь.

Если человек имеет одну единственную заповедь — не вкушать от древа познания добра и зла, это не большое послушание, это возможно для человека. Все ему принадлежит, кроме одного. Не бери и не вкушай этих плодов.

Сам факт того, что человек съел, не является грехопадением. Свободная воля нарушить эту заповедь, то есть противостать Богу, противопоставить себя Богу, ведь мы можем говорить о том, как хорошо быть в Боге, как хорошо быть с Богом. Но человек решает поставить себя на место Бога.

Ведь дьявол шепчет в этом искушении, что "Бог — лжец, Он намеренно утаивает от тебя самое главное", что "если вы съедите от этого плода, то будете как Боги — давай, замени собой Бога, Он — лжец, Он — обманщик, Он тебе не дает самого главного и то, что с Богом хорошо, — это иллюзия".

И вот это вожделение, эта мечта, какое-то неосмысленное и глупое устремление к иллюзорному лучшему и большему, чем тебе дал Бог, — это и есть грехопадение, это и есть зло. Слыша это, человек свободную волю свою направляет против Бога: "Да, я действительно хочу быть как Бог…"

— А бывает ли, возможно ли вообще добро без зла? Возможна такая вечная благодать бесконечно?

— Зло можно и нужно рассматривать как сущность. Ведь что такое зло? Блаженный Августин очень много размышлял и писал об этом? Он говорит: "Я заблуждался и не мог понять, что такое зло до тех пор, пока не осознал, что зло — это не сущность, зло — это отсутствие добра".

Когда человек уходит, отворачивается от Бога, уже наступает власть зла. Когда человек приближается к Богу, кругом свет и любовь, там уже нет места злу.

Человек удаляется от Бога, он погружается в зло. Потому что зло — это есть отсутствие добра, отсутствие близости Божьей, отсутствие гармонии человеческих отношений, устремленных к Богу.

"Я сам все знаю, я сам все решу, я сам буду управлять этим миром, я сам буду управлять этими людьми", — вот эта "самость" и превращается в такой диктат, и зло царит над миром.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом

Зачем Бог сотворил мир

Совет Троицы: от Авраама к Христу

Кто такой Авраам: мифологический персонаж или историческая личность?

Бог сожалеет о том, что создал человека?

История Авраама: все бросить ради Бога

Бог спасает человека или делает его виновным?

Как Бог вел человечество?

Как возвратиться в Рай

Что такое обетование Божие?

Адам и Ева и первородный грех

Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Что важно для человека, который лишился Рая
Темы вера религия дух Божий смысл жизни православие Александр Агейкин
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Православие
Бог отдает этот мир человеку
Читательский топ
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Туристы на Балеарах "убили" систему "все включено"
Сейчас читают
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Страхование
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник
Газ
Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник
Что нас ждет без Благодатного огня?
Наследие
Что нас ждет без Благодатного огня? Видео 
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги Видео 
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора Видео 
Новости Все >
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
Уткин раскрыл подробности скандального ухода с Первого канала
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Медведев рискнул критиковать Чечню и весь Кавказ
Коллекторы скоро не смогут даже пугать должников
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости

Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.

Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Спорт
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Министерство обороны
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Украина
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Спорт
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Происшествия
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Общество
Стали известны дни отдыха во время праздников в 2019 году
Любовь Степушова Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие Любовь Степушова Василий Амирджанов Нетаньяху не хватает хлора Василий Амирджанов Соломон Соловьев Шаг во Льве, два шага в Раке Соломон Соловьев
Комментарии
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
Смерть: "Я слышал крики Салмана Радуева во время экзекуций"
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Флот НАТО вошел в порт Одессы как домой
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
США создадут военные базы для контроля Антарктиды
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги

С момента грандиозного скандала прошло много лет, но Монику Левински до сих пор вспоминают... Тем более, в ее день рождения.

Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался