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Автор Ольга Гуманова

Православное венчание не для всех

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В наши дни многие желают освятить свой брак в церкви, но не всем известно, что при некоторых обстоятельствах над человеком нельзя совершать таинство венчания.

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Иногда из-за этого случаются курьезы - с просьбой обвенчать их к священнику обращаются люди, некрещеные или уже состоящие в браке с другими лицами. В каких еще случаях в венчании откажут?

Первый и главный пункт, из которого нужно исходить, решая вопрос о том, нужно ли и можно ли человеку венчаться, — это его отношение к вере. В православной Церкви венчание, как и все остальные таинства, совершается только над православными христианами.

Если, например, человек был крещен в православии в детстве, но сейчас не считает себя верующим или считает себя принадлежащим к другой религии, венчать его нельзя.

"Так уж и быть, я согласен просто постоять рядом с любимой в церкви" или "это такой красивый обряд, хор поет, свечи горят, священник машет кадилом" — это не основания для совершения над человеком церковного таинства. Основанием для этого может быть только личная вера во Христа.

В последние годы в Московском Патриархате все чаще отказываются от сложившейся в советское время порочной практики совершения таинств над людьми без испытания их веры, но за фиксированную плату.

Сегодня во многих храмах откажутся венчать тех людей, которые, хотя и крещены, ничего не знают о вере и не участвуют в церковной жизни. Но это не значит, что такой паре просто укажут на дверь.

Там, где от венчающихся требуют знания хотя бы основ православия, предусмотрены курсы или беседы, на которых можно подготовиться к таинству венчания или крещения. Пренебрегать ими не стоит: ведь прежде чем произнести обеты венчания, стоит хотя бы выяснить, чем это чревато впоследствии.

Иногда, в виде исключения, таинство венчания в Русской православной церкви совершается над парами, где один из супругов православный, а другой — католик или традиционный протестант, например, англиканин или лютеранин. Эта практика пошла от династических браков, в которых жених и невеста принадлежали к разным европейским императорским домам, но в то же время единство в вере от них не требовалось.

Например, великая княгиня Елизавета Феодоровна вступила в брак с великим князем Сергием Александровичем, оставаясь лютеранкой, и только уже позднее по собственной воле перешла в православие. В наши дни, если ваш избранник католик или протестант и вы желаете обвенчаться с ним в православной Церкви, для этого потребуется письменное разрешение правящего архиерея.

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Венчаться или нет - вот в чем вопрос

Фото: AP

Во-вторых, жених и невеста, желающие обвенчаться по православному обряду, должны быть совершенно свободны, то есть не связаны никакими обязательствами с третьими, четвертыми и так далее лицами.

В чин венчания входит и такой вопрос: "Не обещался ли иной невесте? (Не обещалась ли иному мужу?)". Именно поэтому в храмах Русской православной церкви для совершения венчания обязательно требуется свидетельство о заключении брака из загса — бывали трагикомические случаи, когда мужчина венчался в церкви с любовницей, состоя при этом в законном браке с ничего не подозревающей женой.

Кроме того, следует помнить, что православная Церковь не признает за своими чадами права на неограниченное количество попыток создания семьи. Законными, с точки зрения канонического права, считаются только три брака.

Причем, вопреки бытующему в народе мнению, что Церковь якобы признает законными только венчанные браки, браками считаются и заключенные в загсе, и даже браки "гражданские", не зарегистрированные нигде, но существующие по факту. То есть, например, брак женщины, которая с первым мужем не расписывалась, но прожила вместе три года, со вторым расписалась в загсе, а потом развелась, а с третьим решила обвенчаться, считается третьим, а не первым.

Второй и третий браки в православии считаются снисхождением к человеческой немощи, и в том случае, если брак не первый для обоих супругов, чин венчания совершается с меньшей торжественностью и содержит покаянные молитвы. Если же хотя бы для одного из супругов брак первый, их венчают как первобрачных, со всеми подобающими почестями.

Но даже второй брак Церковь считает позволительным не для каждого разведенного человека. Если первый  распался из-за супружеской измены, то заключение нового брачного союза разрешается только пострадавшей стороне, то есть тому, кто сохранил верность.

Согласно "Основам социальной концепции Русской Православной Церкви", лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак дозволяется лишь при условии покаяния и выполнения епитимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. До начала XX века повторный брак для совершившего прелюбодеяние в России был вообще запрещен. И

только решением Святейшего Синода от 18 мая 1904 года супругу-изменнику разрешалось лишь один раз вступить в новое супружество после семилетней церковной епитимии, которая могла быть сокращена до двух лет.

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Фото: AP

 

Само собой разумеется, что брак не может быть заключен между людьми, которые в силу физических или психических причин не способны к брачному сожительству — например, тяжелыми умственно отсталыми или евнухами. Но это не относится к инвалидам — семьи слепых, глухих или людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата вполне успешно адаптируются в обществе, любят друг друга и воспитывают детей. Кроме того, не стоит путать неспособность к исполнению супружеского долга и неспособность иметь детей — брак с человеком, страдающим бесплодием, не запрещен никакими церковными канонами.

Вступление в брак запрещено для монахов или монахинь, давших обеты безбрачия, а также для дьяконов и священников после рукоположения в сан. Так что на симпатичных клириков не стоит заглядываться.

В прежние времена существовали возрастные ограничения для вступления в брак. Но сегодня их нижняя планка поднялась до того возраста, в котором брак юного создания уже будет зарегистрирован в загсе согласно действующему в стране законодательству, а верхняя потеряла практический смысл. Если пара 80-летних стариков, проживших всю жизнь в согласии, пожелает на закате дней обвенчаться в церкви, им вряд ли откажут.

Пункт, согласно которому брак может быть совершен только при добровольном согласии жениха и невесты, в наши дни потерял актуальность. Сегодня вряд ли кого-нибудь ведут под венец силком. Благословение родителей тоже не обязательно — вполне может оказаться, что дети верующие, а их отцы и матери — атеисты. Как при этом они будут благословлять своих чад иконой?

Церковь запрещает браки при различных степенях родства. Между тем, обвенчаться с отцом или матерью вашего крестника теперь можно. Необходимо только обратитесь к правящему архиерею.  

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