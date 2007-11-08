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Оксана Аникина

Святой источник избавляет от алкоголизма и наркомании

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Паломники утверждают, что молитвы, произнесенные в Михайло-Архангельском храме рядом с мощами самарского святого, помогают людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, астмы и язвы, от нарывов и прочих недугов. Способствуют тому и бьющие из-под земли студеные ключи.

Святой источник избавляет от алкоголизма и наркомании

Михайло-Архангельский храм, тот, что находится в поволжском селе Красные Ключи Самарской области, после реставрации стал особо притягателен для православных. Издали глянешь — он будто парит в небе: изумрудные маковки, бирюзово-голубые стены, прудик с белыми гусями, стройные березы, а рядом — вереница автобусов: Красные Ключи давно стали местом притяжения православных из СНГ и дальнего зарубежья.

Что влечет паломников в Михайло-Архангельский храм

В русской церкви много святых. К их мощам и местам мирского обитания тянет многих паломников. Михайло-Архангельская церковь — не исключение. С 2000 года под ее сводами покоятся мощи праведника, святого старца Чагринского. 100 лет назад старец жил неподалеку от Красных Ключей, в деревеньке Чагры, молился, постился и делал добрые дела; творил, исцелял, изгонял бесов. Когда умер, односельчане решили перезахоронить его мощи. Это случилось через 40 лет, в атеистическом 1965 году. Тогда-то и обнаружилась их нетленность! А еще через 34 года мощи вторично перенесли — уже в ограду церкви. Но и в этом случае оказалось, что рука времени не коснулась мощей. Кстати, сей факт подтвердила комиссия епархии. С тех пор-то и начали твориться в Красных Ключах чудеса!

Чудеса Красных Ключей

Как рассказала Pravda.Ru член общины Анна Маклакова, однажды к мощам приехала семья с мальчиком, руку которого готовили к ампутации. Посоветовали сделать земельный компресс — с могилы праведника. Сделали. И мальчик исцелился!

"У нас ведется летопись, в которой засвидетельствовано более 1500 исцелений", — говорит Анна.

Рака с чудотворными мощами ныне находится под сводами храма. В 2000 году Чагринского канонизировали в лике святых. Так старец стал первым самарским святым. Теперь сюда не уменьшается поток паломников. Верующие рассказывают, что молитвенное ходатайство святого помогает им бороться с алкоголизмом и астмой, язвами и нарывами, с табачной и наркотической зависимостью.

Когда-то Красные Ключи назывались Архангельскими, в честь церкви. Однако пришли времена, когда власти "замазали" Ключи красным, а сам храм норовили сравнять с землей. Но люди уберегли его, послали ходоков к "всероссийскому старосте" Михаилу Калинину. Почему "Ключи"? Потому что бьют здесь из-под земли чистейшей воды ключи, родники. Отъезжая, автобусы тяжелеют вдвое: все увозят по домам, как слезинка, чистую воду. В купальне — что в зимнюю стужу, что летом — и по-монашески, в рубахах, и просто голышом, с головой окунаются в ключевую воду страждущие. Многие чувствуют не только легкость, но и выздоравливают.

Тут многое делается чистосердечно. Вырываясь из мегаполисов, люди становятся словно чище и благородней. К купальне "за просто так" меня подбросили на авто Михаил и Оксана, жених с невестой. Когда ехали, Миша сиял от счастья. Спрашиваю, чему, мол, радуешься? "Двойной праздник! — отвечает. — Во-первых, я — Михаил, тезка храма и архангела. А, во-вторых, у меня день рождения". Пока молодые доставали бидоны, я "за просто так" заняла им очередь. А хвост-то длиннющий! Но в разговорах время шло быстро: кто-то вспоминал, что хромал как калека, но после купания боль прошла. Кто-то рассказывал, что чирьи проходят после купания, у других исчезают головные боли.

Наука, безусловно, всему дает объяснение. Но людям-то все равно, радоновые это источники или еще какие, главное — не болеть. В этом убежден и паломник со стажем Валерий Костромин из Тольятти, который уверен, что здесь исцелился от недуга. "Лет пять назад при росте 1,67 м я весил больше ста килограммов, практически умирал от диабета. Собрал вокруг себя детей и внуков, думал, буду прощаться… А сам сказал: "Нельзя так жить! Надо всем принять веру". И знаете, жизнь моя изменилась, а болезнь ушла".

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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