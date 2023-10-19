Православие с тысячелетней историей будет запрещено временщиками на Украине. Кто за это ответит?

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Украинская православная церковь Московского патриархата будет запрещена. Это говорит о том, что киевский режим в агонии, его наказание неотвратимо.

Фото: https://www.wallpapers13.com/kiev-pechersk-lavra-cathedral-of-the-dormition-086457/

Рада сделала шаг к "запрету" православия на Украине

Верховная рада 19 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). За запрет проголосовали 267 депутатов, 15 были против, двое воздержались.

Данное решение ожидалось давно, если принять во внимание, что власти Закарпатской области Украины уже "запретили" УПЦ, а также действия киевского режима по изгнанию монахов из Киево-Печерской лавры. У киевских властей существует стойкое убеждение, что украинские священники — "агенты Москвы". Против них заводятся уголовные дела, им предлагается переходить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Но этих переходов до сих пор — мизерное количество.

Реакция православных иерархов

Патриарх Русской православной Церкви (РПЦ) Кирилл считает, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию.

"Мы с печалью наблюдаем за тем, как во многих странах мира, к сожалению, чада нашей церкви становятся объектом притеснения и даже травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры, которая неотделима от наследия российской государственности", — сказал патриарх.

В УПЦ изданию "Страна" голосование в Раде прокомментировал председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Климент. Он считает, что в парламенте уже принят целый пакет антихристианских законопроектов, и "ещё много чего такого же ожидается". Законодатели, по его словам, заняты легализацией "медицинских" наркотиков, однополых браков, что абсолютно не соответствует Конституции Украины.

Климент упрекнул депутатов за их "многомиллионные заграничные виллы и свадьбы — позор за который перед зарубежными партнерами несёт весь украинский народ".

Закон юридически ничтожен, исполнять его не будут

С юридической точки зрения, принятый закон не будет означать автоматический запрет УПЦ, поясняет Telegram-канал Православного исследовательского центра "Хризма", который занимается аналитикой в области церковной жизни .

По словам экспертов центра, УПЦ как юридического лица не существует. Есть митрополия, епархии, отдельные приходы и монастыри — всего около 9 тысяч юридических лиц. То есть теперь украинским судам надо будет запрещать деятельность всех этих 9 тысяч организаций. Кроме того, после этого эти решения надо будет исполнять.

"Предположим, что на Украине найдется немало священников, которые не станут это делать", — пишет "Хризма".

По мнению авторов, принятое сегодня Радой решение носит "скорее информационно-психологический эффект и должно оказать давление на колеблющихся архиереев, чтобы они быстрее переходили в ПЦУ".

Киев надеется на внутренние дрязги в УПЦ

"Правблог" в Telegram, со ссылкой на анонимного эксперта, пишет, что киевские власти желают спровоцировать УПЦ "на внутренние дрязги". Расчёт на то, что внутри Церкви сформируется мощная оппозиция, которая будет требовать от киевской митрополии пойти на соглашение с Банковой пока закон не проголосовали во втором чтении и он не подписан президентом.

Вероятно, имеется ввиду окончательный разрыв с РПЦ путём провозглашения автокефалии.

Побед на фронте нет, принято решение их создавать религиозной сфере и за счет "московской церкви", считает источник.

Украинское государство — в агонии

Что касается моральной стороны дела, то Киев строит свою политику на нацизме и фашизме — превосходстве одних над другими. О христианстве, которое провозглашает любовь главной ценностью, забыто. Это дорога ведёт нынешних правителей Украины к самоуничтожению, так как ненависть, разрушение, сегрегация — это прямой протест против Бога и свыше жёстко наказывается. Решение в Раде по вопросу УПЦ подтверждает агонию украинского государства перед неминуемой гибелью.

Предположим также, что многие украинцы, если запретят УПЦ, особенно не расстроятся. У них давно уже есть надежда только на Бога и Россию.

"Подписан смертный приговор! Не УПЦ, нет, врата ада бессильны уничтожить Христа в душах. Подписан смертный приговор Украине, ибо государство Украина запретило Церковь Христову! Думаю, нужно сохранить список проголосовавших геростратов для истории, как могильщиков Украины. Ну а Синоду УПЦ следовало бы провозгласить им анафему", — написал в Telegram настоятель храма-часовни святых Иоакима и Анны в честь погибших шахтеров, города Ровеньки ЛНР протоиерей Александр Авдюгин.

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