Президент Украины Зеленский в США заслужил клеймо сатаниста

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Украинского президента Владимира Зеленского в США назвали сатанистом, после того, как он перенёс Рождество.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста Джексона Хинкла.

Лидер Незалежной скрепил указ по переносу одного из главных христианских праздников накануне, 28 июля.

"Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января", — заявил журналист.

Обновление дат получили и другие священные православные христианские праздники: Покров Богородицы начнут отмечать 1 октября вместо 14 октября, а Крещение — 6 января, вместо 19 января.

Ранее глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент сказал, что каноническая Церковь будет отмечать Рождество Христово 7 января, несмотря на указ Зеленского. Он подчеркнул, что празднование Рождества в эту дату соответствует календарной традиции церкви в Иерусалиме, где находятся святыни христианства.