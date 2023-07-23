Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе

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У россиян трепетное отношение к Одессе. Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Фото: Telegram-канал "Типичная Одесса"

ВКС РФ третий день уничтожают военные объекты в Одессе

Как только была отменена зерновая сделка, появилась необходимость уничтожить портовые сооружения Одессы, которые несли угрозу провокаций — президент Украины Владимир Зеленский пообещал организовать конвои с зерном (и оружием) под охраной военных кораблей третьих стран. Кроме того, под иммунитетом зерновой сделки в портах города скопилось огромное количество оружия, там располагались центры обучения ВСУ, наёмники, склады ГСМ.

Поэтому уже третий день ночью ВКС РФ наносят поражающие удары. В ночь на воскресенье по целям прилетели гиперзвуковые "Ониксы" и "Калибры". ПВО ВСУ отработало так, что противоракеты упали в центр города, в результате был разрушен Спасо-Преображенский собор.

Одесса — боль русских, а не бандеровцев

Зеленский тут же представил трагедию результатом ударов российских ВКС и разразился угрозами:

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу российским террористам обязательно будет ответ. Они почувствуют этот ответ", — написал Зеленский в соцсети.

В пабликах слезливые свидомые пишут под снимком храма: "наше мисто и наша биль". Но в 2014 году, после убийства одесситов в Доме профсоюзов 2 мая, никто из них не писал про "биль", а "свою" Одессу они обрисовали свастиками, сломали памятники основателям и защитникам города, попытались вытравить русский язык.

Одесса — знаковый город для русской культуры. Это Екатерина, Потёмкин, Пушкин, Утёсов, Ильф и Петров, Жванецкий, поэтому это, в принципе, не может быть "терактом" россиян. А бандеровским, как указывает Зеленский, город никогда не был и не будет.

Какое оружие ударило по храму?

В сети появилось много видеороликов, как ракеты ПВО ВСУ взлетают и "ныряют" в город. Спикер ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские ПВО располагаются в городах, так как "если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами".

"Нет другого способа, кроме как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", — сказал Игнат.

Кроме того, разрушения храма не соответствуют оружию атаки, это сделали ракеты не уровня типа "Оникс" и "Калибр". Эти боезаряды создают огромное давление и взрывную волну — храм был бы разрушен наполовину, по крайней мере. Зато есть характерные отметины для боеприпаса ПВО — выбоины на стенах. Это следы от тысяч мелких металлических элементов, которые при взрыве противоракеты около объекта в воздухе должны обеспечить максимальный разлет и его поражение.

План Киева по разрушению Спасо-Преображенского храма

Не исключено, что это не случайное поражение собора, а намеренное, с целью цель — поссорить россиян и одесситов, а также разогнать ненависть к русским на Украине. О таких планах говорят следующие факты:

1. Поражён главный собор Одесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), которая обвинила в ударе РФ. Это выбивание лояльности к Зеленскому, но бандеровцы упорно называют УПЦ Русской православной церковью (РПЦ) Московского патриархата (МП) акцентируя на том, что церковь связана с Россией. Так что отмежевание от РПЦ ничего не принесло украинским иерархам, все их позиции будут утеряны в пользу раскольников, если на придёт Россия.

2. Не успела украинская ракета ПВО попасть в собор, как на сайте "Википедии" тут же появились заранее заготовленные поправки к статье о храме.

3. Городские власти Одессы устранились от разборки завалов, нет оцепления, не видно работы сапёров. А работают гражданские, в основном, женщины, которые растаскивают обломки, хотя в любой момент может произойти обвал.

Поссорить россиян и одесситов не получится — Одесса была и есть русский имперский город и отношение к воссоединению с РФ там такое же, как в Крыму.

Террористическая угроза со стороны Украины снижена

Придумана эта провокация киевским режимом после того, как контрнаступление и саммит НАТО в Вильнюсе закончились для Зеленского провалом, так же, как и не продлена зерновая сделка, которую никто на Западе не захотел поддержать без России.

Минобороны РФ сообщило, что все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, поражены. Это создаёт для ВСУ критические трудности в проведении терактов против Крымского моста.

Ночные детонации в Одессе позволяют сделать вывод, что всё привезённое в порты оружие и боеприпасы были расположены максимально плотно. Некоторые склады в припортовой зоне горят до сих пор.

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