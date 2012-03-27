"Лествица" на небо преподобного Иоанна

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Этот святой не написал множества проповедей и поучений, его жизнь не насыщена яркими событиями. Он оставил после себя всего одну книгу небольшого объема — зато какую! "Никто не ищи своего, но каждый пользы другого" (1Кор.10:24) — говорил святой апостол Павел. По пользе для каждого христианина "Лествица" стоит, наверное, на одном из первых мест после Евангелия. В этой книге 30 глав — 30 ступеней, по которым можно подняться от обычной жизни к Небесному Царству. Преподобный Иоанн, чью память Церковь празднует на четвертой неделе Великого поста, прошел их все на собственном опыте.

Первое, что делает монах — и не только монах, но и каждый христианин, стремящийся достичь совершенства — "отрекается от жития мирского" (Лествица, глава первая). Это не значит, что все житейские дела тут же прекратятся, но значит, что мир больше не имеет над таким человеком никакой власти. Он, "покусившийся с телом взойти на небо", теперь принадлежит только Богу. Монахи же, "странники и пришельцы на земле" (Евр. 11:13), отказываются и от личной собственности, и от привязанности к родным и друзьям, и даже от поступков по своей воле, добровольно вручая себя воле Божией — и приобретают внутреннюю свободу.

Сам Иоанн так и сделал. По преданию, он был сыном преподобных Ксенофонта и Марии, высокопоставленных константинопольских граждан, принявших в конце жизни монашество. В любом случае у него было хорошее образование, которое в то время получали только дети из знатных и богатых семей. Однако юноша решил начать жизнь с чистого листа, когда в 16-летнем возрасте пришел на Синай.

Гора Синай, известная тем, что здесь пророк Моисей получил 10 заповедей, была окружена очень пустынными местами, куда не заходили надолго даже дикие звери. Монастыря здесь сначала даже и не было, только небольшой храм и пещеры отшельников. Зато монахи могли не отвлекаться ни на что мирское.

Как начинающий спортсмен отдает себя в руки опытному тренеру, так и Иоанн доверился духовному отцу Мартирию, слушаясь его во всем. Если монах выбрал себе хорошего наставника, полного мудрости и любви к Богу и людям, тогда послушание дает внутреннюю радость, чистую совесть (ведь человек исполняет не просто волю наставника, а волю Божию!) и свободу от забот.

Иоанн провел под руководством аввы Мартирия 19 лет. После его кончины преподобный удалился в пустынное место в восьми километрах от синайского храма. Он прожил там 40 лет, только по праздникам приходя в храм на богослужение. Святой Иоанн скрывал свои подвиги, но "не может укрыться город, стоящий на верху горы" (Мф.5:14). Со временем к нему стали приходить посетители, чтобы послушать духовные наставления. В возрасте 75 лет преподобный был избран игуменом монастыря на горе Синай, которым руководил четыре года. Именно в это время по просьбе монахов, видевших в нем своего наставника, и была написана знаменитая "Лествица".

Читая "Лествицу", возникает вопрос: а что делать нам, простым христианам, не имеющем духовного руководителя? Наверное, поступать по евангельским заповедям в любое время в любом житейском деле, отказавшись от бесполезной озабоченности и доверившись Господу.

Когда человек не отвлекается на суету, он начинает внимательнее "ходить перед Богом", и оказывается, что многих грехов он за собой раньше просто не замечал. Покаяние и сожаление о грехах делают душу легкой, нераздражительной; память о возможной смерти не позволяет совершать новые, а плач по Богу, с Которым разделяют грехи, становится, как говорит преподобный Иоанн (Лествица, глава седьмая), "радостнотворным", потому что такие плачущие утешаются Самим Богом (Мф.5:4).

Так и сам Иоанн плакал из-за грехов, и эти слезы "омывали все нечистоты, наружные и внутренние". Для этого ондажеуходилвотдаленнуюпещеру, чтобы его не слышали другие монахи, и это не было ему поводом для тщеславия.

Искренне сожалеющие о своих грехах свободны от осуждения других и от следствия — раздражительности. Мало того, они даже несправедливость по отношению к себе переносят без гнева, с кротостью. Недаром и в заповедях блаженств кротких Господь упоминает сразу после плачущих (Мф. 5:4-5). Таким был и святой Иоанн, и не только со своим духовным отцом, но и с другими монахами, живущими в синайской пустыне.

Кроткий человек, как написано в "Лествице" (глава 8), не будет и злопамятен, потому что он переживает о сделавшем зло, как о самом себе. Он не будет говорить ни про кого злые слова, клевету и ложь. И вообще говорить он будет мало (если, конечно, того не требует польза других) — ему просто не до того. Сам Иоанн, одаренный проницательным умом, имеющий большой духовный опыт, с любовью давал поучения всем, кто приходил к нему. За это недоброжелатели стали упрекать его в болтливости и тщеславии. Иоанн, чтобы не подавать повод к осуждению, на год наложил на себя обет молчания. Упрекавшие вскоре сами стали упрашивать его не лишать их таких полезных бесед.

Еще одна опасность, подстерегающая христианина, о которой предупреждает преподобный (Лествица, глава 13) — это уныние, иначе говоря, лень и скука по отношению ко всем духовным делам, особенно молитве. Избавляться от уныния Иоанн Лествичник предлагает, говоря современным языком, комплексно: пение псалмов, воодушевляющее человека; рукоделие, то есть простой физический труд; память о смерти, препятствующая внутреннему расслаблению; и, с другой стороны — размышление о небесных благах, обещанных христианину, и твердая надежда с Божией помощью их получить.

Дальше святой Иоанн посвятил несколько глав тому, как бороться с греховными привычками и приобретать добродетели. Его наблюдения и советы психологически точны, кроме того, они даны не без доли тонкого юмора.

"Когда пришел странник, чревоугодник весь движется на любовь… Пришествие других считает он за предлог, разрешающий пить вино; и под видом того, чтобы скрыть добродетель, делается рабом страсти". "Часто тщеславие враждует против объедения. Объедение понуждает разрешать [ослаблять пост], а тщеславие внушает показывать свою добродетель".

Сам Иоанн ел все, что разрешается церковными правилами, но понемногу, только для подкрепления сил.

"Монах, любящий деньги, чужд лености; он ежечасно вспоминает слово апостола: кто не хочет трудиться, тот и не ешь". "Не говори, что собираешь деньги ради нищих; ибо и две лепты вдовицы купили царство небесное".

Конечно, преподобный трудился, чтобы добыть средства для своего пропитания и для раздачи милостыни, но при этом, помогая бедным, отказывал себе в самом необходимом. Так он и проявлял милосердие, и заботился о собственной душе, избавляясь от пристрастия к имуществу.

"Сон похищает у ленивых половину жизни, или еще больше". "Неискусный монах в беседах бывает бодр; а когда настал час молитвы, тогда и глаза его отяготились сном".

Сам Иоанн спал мало, только чтобы дать отдых уму.

"Тщеславие радуется о всех добродетелях. Тщеславлюсь, когда пощусь; но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды; но и в худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаюсь тщеславием; замолчу, и опять им же победился".

"Тщеславный думает, что почитает Бога; но в самом деле угождает не Богу, а людям". "Люди великие переносят обиды мужественно, святые же — выслушивают похвалу без вреда". Тщеславие, по словам Иоанна Лествичника, причиняет христианину двойной вред: во-первых, он изнуряет тело постом и другими подвигами, во-вторых, не получает от Бога награды, потому что делает это из земных соображений. Кроме того, тщеславие порождает гордость, а гордость убивает всякую любовь, как к Богу, так и к людям.

"Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего; а те, которые ты после рождения, даровал тебе Бог, как и само рождение. Какие ты делал добродетели без помощи ума, те только и твои; потому что Бог даровал тебе и ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к себе, ибо и тело не твое, а творение Божие" — так одним предложением преподобный убивает и тщеславие, и гордость.

Лекарство от гордости — смиренномудрие, объективный взгляд на себя. Достигается оно не без труда, зато это — "дверь в Царство Небесное", и даже описание смиренномудрия в "Лествице" очень привлекательно.

Очень емки и слова святого Иоанна о молитве. "Заключай мысль в словах молитвы. Если она утомится и впадет в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы". "Начало молитвы — отгонять приходящие помыслы при самом их появлении; середина — в том, чтобы ум заключался в словах [молитвы]; а совершенство молитвы есть восхищение ко Господу".

Впрочем, "если кто-нибудь просит тебя помолиться об нем, то хотя ты и не стяжал еще дара молитвы, не отрицайся. Ибо часто вера просящего молитвы спасет и того, кто молится о нем". Сам Иоанн молился с верой, и получал просимое. Об этом свидетельствует такой случай.

У преподобного Иоанна был ученик Моисей. Однажды, выполняя тяжелую работу, он утомился и лег отдохнуть под скалой. Преподобный Иоанн также отдыхал в это время в келье. Во сне он видит, как некто говорит ему: "Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?" Иоанн мгновенно проснулся и стал молиться за своего ученика. Когда вечером тот возвратился, то сразу же спросил его: "Не случилось ли с тобой сегодня что-либо плохое?". Монах ответил, что он подвергся большой опасности, когда его чуть не раздавил оторвавшийся от утеса камень. Но во сне ему показалось, что Иоанн зовет его, он проснулся, побежал, а в это время камень с шумом упал в то самое место, где он только что спал.

Наградой христианину за борьбу с дурными наклонностями — страстями — служит бесстрастие. "Бесстрастие есть воскресение души прежде воскресения тела". Если страсти — болезни души, то бесстрастие — полностью здоровое ее состояние. Подобно тому, как здоровый телесно человек полон сил, бесстрастный в христианском смысле человек переполнен жизнью.

Вершина же лестницы, описанной святым Иоанном — это три главнейшие христианские добродетели: вера, надежда и любовь. "Любовь… есть уподобление Богу, сколько того люди могут достигнуть". Достигшие любви стали похожи на Бога, подобны ему, поэтому и называются — преподобные. Преподобный Иоанн прошел по ступеням лестницы, которую описал. И нас в конце своей книги он зовет туда же:

"Восходите, братия, восходите усердно, внимая пророку, который говорит: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога нашего (Ис. 2:3), чтобы нам соделаться победителями на пути Его. Теките, умоляю вас, с апостолом, сказавшим: доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4:13)". Достигший 30-й ступени этой лестницы достиг любви, а, значит, Богообщения, потому что, по словам св. ап. Иоанна Богослова, "Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" (1Ин.4:8).