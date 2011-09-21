Пресвятая Богородица: рождение во спасение

21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы — первый двунадесятый праздник церковного года (по старому стилю церковный год начинается 1 сентября). Этот праздник установлен Церковью в IV веке. В этот день христиане вспоминают об обстоятельствах рождения Девы Марии — Матери Иисуса Христа.

В небольшом галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы. Святые супруги Иоаким и Анна долгое время были бездетны и сокрушались, что у них нет детей. В их среде считалось, что дети — это благословение Божие. Иудеи полагали, что чем больше в семье было детей, тем благочестивее эта семья, и тем больше Бог благоволит к ней. Бездетность была поводом для насмешек.

Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Богу. Но священник прогнал его из храма, потому что он был бездетен. Тем временем Анна, бывшая дома, услышала, что первосвященник в храме отказался принять их дары из-за бездетности. Она узнала также, что ее муж, скорбя и плача, ушел в пустыню, и сама заплакала.

Анна пошла в свой сад и увидела вверху, на дереве, гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. "Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости", — подумала Анна. Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: "Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария".

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В то же самое время ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он сказал: "Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое".

Удивленный Иоаким с радостью поспешил в Иерусалим, к храму. Там, как сказал ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и рассказал ей об ангеле. Она также рассказала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении Дочери. Помолившись Господу и поклонившись Ему в храме, супруги вернулись домой.

Через девять месяцев у Анны родилась Дочь. По случаю Ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы и получил благословение первосвященника. Потом он устроил в своем доме большой пир, и все веселились и славили Бога.

Пройдет немного времени, и праведные Иоаким и Анна, как и обещали, посвятят свою Дочь Богу. Она получит воспитание в Иерусалимском храме, а потом, когда настанет время его покинуть, Ей явится архангел Гавриил и возвестит, что от Нее родится Спаситель мира.

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Согласно общепринятому преданию, которого одинаково придерживаются православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот.

Однако точное место православные и католики указывают по-разному. Эти места отстоят друг от друга примерно на 70 метров. На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже которого есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезды. Они построили там базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.