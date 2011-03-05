Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Гуманова

Прощение как пустая формальность

5:36
Религия » Религии России » Православие

В последнее воскресенье перед Великим постом, которое принято называть Прощеным, некоторые люди рассылают сообщение "простите меня" всеми доступными способами. Покаяние в ведомых и неведомых грехах принимают десятки давно забытых бывших одноклассников, сотни и тысячи читателей в ленте, зачастую вовсе незнакомые люди. Есть ли в этом смысл?

Прощение как пустая формальность

"Конечно, безумно просить прощения у тех людей, которых ты ничем не обидел. Но если речь идет о друзьях и о семье, то можно просить прощения за те обиды, которые нанес невольно, которых не знаешь и не чувствуешь за собой. А просить прощения у тех, с кем ты не пересекался, не имеет никакого смысла. Речь идет о тех, с кем действительно произошли какие-то разногласия, недоумения", — сказал Pravda.Ru протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями и настоятель нескольких московских храмов.

По его мнению, отправлять сообщения "прости меня, Христа ради" есть смысл только в том случае, "если за этим действительно что-то стоит". "А если это просто пустая формальность типа "валентинок", то здесь поминается имя Господа всуе, что является грехом", — убежден известный священник.

Отец Димитрий также отметил, что в этот день важно посетить богослужение с чином прощения. "Если человек церковный, то он обязан в этот день быть в своем приходе, потому что мы тесно общаемся, могут возникнуть всякие обиды, недоумения", — подчеркнул он.

"Разумеется, прощения нужно просить у тех, с кем имеешь дело в реальной жизни", — считает священник и поэт Сергий Круглов, клирик Спасского собора города Минусинска Красноярского края.

Как он отметил, "бывает, что люди приходят на чин прощения как на театрализованное представление, какой-то непонятный обряд. Приходят незнакомые люди, формально говорят друг другу: "Бог простит, и я прощаю".

"Я думаю, что здесь хорошо подходят Христовы слова из Евангелия о том, что нужно и то делать, и этого не оставлять. Нужно и какое-то внутреннее делание, и внешние обряды. Но дело тут вот в чем: когда внешний человек смотрит со стороны на Прощеное воскресенье, человек, который находится вне Церкви, ему действительно многое бывает непонятно, в том числе чин Прощеного воскресенья. Он дан не затем, чтобы люди попросили прощения, потому что это можно делать и по случаю, и по велению сердца, и каждый день, и не у всех на виду, а затем, чтобы Церковь напомнила о чем-то очень важном. Не просто о том, что нужно попросить прощения, а Церковь напоминает о том, какие механизмы действуют в человеке, когда он просит прощения. Противоположно прощению осуждение, когда человек осуждает кого-то. Когда человек просит прощения в храме, он его просит у Бога: "Господи, вот мы все здесь друг друга прощаем, не разбирая причин. Мы просим и этих всех людей, и нас простить за наши грехи, потому что мы обижаемся на людей и осуждаем их именно потому, что их осуждает наш собственный грех, который сидит внутри". И заноза в глазу другого, и бревно в своем собственном глазу состоят из древесины одного и того же дерева. Церковь через чин прощения напоминает о важном. Это очень важный литургический чин, который могут понять именно те, кто находится внутри Церкви", — подчеркнул отец Сергий.

Иногда сообщения "прости меня" в этот день получают люди неправославные, принадлежащие к другим религиям, или неверующие, в том числе относящиеся к религии негативно. У некоторых из них просьбы о прощении грехов вызывают недоумение: они начинают мучительно вспоминать, чем и когда автор послания их обидел. Другие понимают, что "прости меня" — это часть какого-то религиозного ритуала и отвечать на него следует тоже согласно ритуалу. А как отвечать "Бог простит", если ты в Бога не веришь?

Впрочем, Церковь не запрещает православным христианам просить прощения у верующих других конфессий или атеистов — скорее наоборот, вина перед "внешними" считается более тяжкой, потому что она портит впечатление о христианах в целом. Если вы на самом деле обидели мусульманина, иудея или агностика, неужели в день примирения с Богом и людьми было бы правильно о нем забыть?

Некоторые считают, что, отправляя сообщения "прости меня", православные навязывают всем остальным свою веру. Но разве существует такая цивилизованная этическая система, где не было бы принято признавать перед другими людьми свою вину? Разве нельзя ответить на "прости меня" в рамках обычной светской вежливости?

В чем же православных в эти дни действительно стоит упрекнуть, так это в лени и желании полегче отделаться, с которыми иногда рассылаются сообщения. Иначе как объяснить такие курьезы, когда, например, сообщение "Простите мои прегрешения, вольные и невольные", отправляется на номер "Голосовой почты" или в "Сток-центр"? Конечно, и там тоже работают люди, но чтобы просить у них прощения, желательно знать их хотя бы в лицо.

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Новости
Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Путин о планах Запада разделить россиян на московитов и уральцев: может и примут нас в семью цивилизованных народов
Перечислены факты об актрисе Лии Ахеджаковой, которые она никогда не афишировала
Глава ЦРУ заявил о "дерзком" поведении со стороны Нарышкина в ходе их встречи
Взрывы в Никополе Днепропетровской области
РИА Новости: Пулинец заявил о загадочном свечении перед землетрясением в Турции
Кимаковский: подрыв дамбы в Артёмовске может вызвать серьёзную эпидемию
Гоша Куценко оценил работу с Кристиной Орбакайте: "Она отчаянная"
Актёр Алексей Панин заявил, что Вячеслав Манучаров не достоин государственных наград
WarGonzo опроверг своё сообщение о выходе военных РФ к Красногоровке
Популярное
Опубликованы данные дневника боевика ВСУ, воевавшего в Артёмовске

Военный ВСУ в Артёмовске вёл мрачный дневник.

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о положении войск на фронте
Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих
Ходаковский осудил истерику: Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар
В Сети высмеяли Резникова на танке НАТО: не доедет до Москвы
СВО может отправить "Терминаторы" в отставку
Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов
МиГ-31К под Новгородом вызвал панику на Украине
В Британии назвали главный "козырь" России на Украине
ВС Украины устроили подрыв дамбы в Артёмовске, вода заливает территорию
ВС Украины устроили подрыв дамбы в Артёмовске, вода заливает территорию
Последние материалы
Взрывы в Никополе Днепропетровской области
РИА Новости: Пулинец заявил о загадочном свечении перед землетрясением в Турции
Кимаковский: подрыв дамбы в Артёмовске может вызвать серьёзную эпидемию
Гоша Куценко оценил работу с Кристиной Орбакайте: "Она отчаянная"
Актёр Алексей Панин заявил, что Вячеслав Манучаров не достоин государственных наград
WarGonzo опроверг своё сообщение о выходе военных РФ к Красногоровке
В разведке Украины раскрыли план весеннего наступления ВСУ: нападение на территорию России
Певец Александр Левшин назвал сбежавшего из России Максима Галкина* предателем
РИА Новости: Великобритания рвётся в бой против РФ
Рогозин недоволен решением Путина дать гражданство России бразильским футболистам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников