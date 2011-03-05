Прощение как пустая формальность

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В последнее воскресенье перед Великим постом, которое принято называть Прощеным, некоторые люди рассылают сообщение "простите меня" всеми доступными способами. Покаяние в ведомых и неведомых грехах принимают десятки давно забытых бывших одноклассников, сотни и тысячи читателей в ленте, зачастую вовсе незнакомые люди. Есть ли в этом смысл?

"Конечно, безумно просить прощения у тех людей, которых ты ничем не обидел. Но если речь идет о друзьях и о семье, то можно просить прощения за те обиды, которые нанес невольно, которых не знаешь и не чувствуешь за собой. А просить прощения у тех, с кем ты не пересекался, не имеет никакого смысла. Речь идет о тех, с кем действительно произошли какие-то разногласия, недоумения", — сказал Pravda.Ru протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями и настоятель нескольких московских храмов.

По его мнению, отправлять сообщения "прости меня, Христа ради" есть смысл только в том случае, "если за этим действительно что-то стоит". "А если это просто пустая формальность типа "валентинок", то здесь поминается имя Господа всуе, что является грехом", — убежден известный священник.

Отец Димитрий также отметил, что в этот день важно посетить богослужение с чином прощения. "Если человек церковный, то он обязан в этот день быть в своем приходе, потому что мы тесно общаемся, могут возникнуть всякие обиды, недоумения", — подчеркнул он.

"Разумеется, прощения нужно просить у тех, с кем имеешь дело в реальной жизни", — считает священник и поэт Сергий Круглов, клирик Спасского собора города Минусинска Красноярского края.

Как он отметил, "бывает, что люди приходят на чин прощения как на театрализованное представление, какой-то непонятный обряд. Приходят незнакомые люди, формально говорят друг другу: "Бог простит, и я прощаю".

"Я думаю, что здесь хорошо подходят Христовы слова из Евангелия о том, что нужно и то делать, и этого не оставлять. Нужно и какое-то внутреннее делание, и внешние обряды. Но дело тут вот в чем: когда внешний человек смотрит со стороны на Прощеное воскресенье, человек, который находится вне Церкви, ему действительно многое бывает непонятно, в том числе чин Прощеного воскресенья. Он дан не затем, чтобы люди попросили прощения, потому что это можно делать и по случаю, и по велению сердца, и каждый день, и не у всех на виду, а затем, чтобы Церковь напомнила о чем-то очень важном. Не просто о том, что нужно попросить прощения, а Церковь напоминает о том, какие механизмы действуют в человеке, когда он просит прощения. Противоположно прощению осуждение, когда человек осуждает кого-то. Когда человек просит прощения в храме, он его просит у Бога: "Господи, вот мы все здесь друг друга прощаем, не разбирая причин. Мы просим и этих всех людей, и нас простить за наши грехи, потому что мы обижаемся на людей и осуждаем их именно потому, что их осуждает наш собственный грех, который сидит внутри". И заноза в глазу другого, и бревно в своем собственном глазу состоят из древесины одного и того же дерева. Церковь через чин прощения напоминает о важном. Это очень важный литургический чин, который могут понять именно те, кто находится внутри Церкви", — подчеркнул отец Сергий.

Иногда сообщения "прости меня" в этот день получают люди неправославные, принадлежащие к другим религиям, или неверующие, в том числе относящиеся к религии негативно. У некоторых из них просьбы о прощении грехов вызывают недоумение: они начинают мучительно вспоминать, чем и когда автор послания их обидел. Другие понимают, что "прости меня" — это часть какого-то религиозного ритуала и отвечать на него следует тоже согласно ритуалу. А как отвечать "Бог простит", если ты в Бога не веришь?

Впрочем, Церковь не запрещает православным христианам просить прощения у верующих других конфессий или атеистов — скорее наоборот, вина перед "внешними" считается более тяжкой, потому что она портит впечатление о христианах в целом. Если вы на самом деле обидели мусульманина, иудея или агностика, неужели в день примирения с Богом и людьми было бы правильно о нем забыть?

Некоторые считают, что, отправляя сообщения "прости меня", православные навязывают всем остальным свою веру. Но разве существует такая цивилизованная этическая система, где не было бы принято признавать перед другими людьми свою вину? Разве нельзя ответить на "прости меня" в рамках обычной светской вежливости?

В чем же православных в эти дни действительно стоит упрекнуть, так это в лени и желании полегче отделаться, с которыми иногда рассылаются сообщения. Иначе как объяснить такие курьезы, когда, например, сообщение "Простите мои прегрешения, вольные и невольные", отправляется на номер "Голосовой почты" или в "Сток-центр"? Конечно, и там тоже работают люди, но чтобы просить у них прощения, желательно знать их хотя бы в лицо.