Супруги — волы в одной упряжке

Трудности взаимопонимания, которые возникают у супружеских пар, где муж и жена исповедают разные религии или один из них не является верующим, предсказуемы и понятны. Но даже в том случае, если оба супруга — православные, не избежать споров. У каждого — своя мера поста и молитвы. Если пытаться ее уравнять, то в какую сторону — сильную или слабую?

Есть в трудах христианских подвижников интересная мысль о том, что, не сумев столкнуть подвизающегося в лоб, лукавый демон начинает подталкивать его в спину. То есть разогревать чрезмерную ревность в надежде на то, что человек не рассчитав своих сил, упадет, упав — расстроит свою жизнь, впадет в отчаяние и оставит подвиг.

Примеров тому множество в повседневной жизни христианина. И многие из таких попыток мудрый духовник или опытный подвижник распознают вовремя. Но есть сферы, где законы духовной жизни остаются прежними, но распознавать ухищрения духов злобы не так то просто.

Мешает этому определенный настрой подвизающегося и его наставников. Один из ярких примеров общение двух святителей XIX столетия свт. Игнатия Брянчанинова и свт. Феофана Затворника. Свт. Феофан перед уходом в затвор обращался к свт. Игнатию за назиданием. Будучи опытным наставником, прошедшим немалый путь монашеского жития, свт. Игнатий предупреждает молодого епископа Феофана о келейных искушениях затворников, в которых дух злобы всячески смущает душу подвижника помыслами о возможной помощи ближнему, о необходимости нести слово Божье неверующим и непросвященным народам и т. д. И впоследствии в одном из писем уже умудренный годами затвора епископ Феофан пишет, что многократно бывал борим такими помыслами даже до полного желания оставить свой подвиг. Этот пример показывает насколько необходимо знание предлежащего пути и совет опытного путника.

Но это в монашестве. И тут монашестующий может помочь собрату. Насколько способен он помочь подвизающемуся в миру, в семейной жизни? Вопрос далеко не праздный. Может ли мирянин учить монашескому житию? Насколько способен монашествующий распознавать козни лукавого духа в семейной жизни? Очевидно, что одного опыта для этого мало, необходимо непосредственное просвещение от Бога. Многие ли достигли его?

Искушения семейных христиан

Есть в жизни современным нам семейных христиан ряд искушений преодолевать которые им приходится на ощупь. Монашеские книги и наставники оказываются малоспособными помочь страждущим душам. Причина проста, они однозначно ставят монашество выше супружества. И каждый намек на разногласия в семейной жизни видится им призывом к монашеству. И часто единственным советом оказывается: принимай постриг. Но на деле очень многие из семейных разногласий являются теми же толчками в спину, которые известны любому монаху.

Самый распространенный пример — супруга отказывающая мужу в брачном ложе под предлогом благочестия (или наоборот). И слышит духовник на исповеди о совести мучающейся исполнением супружеского долга, о разваливающейся на глазах семье, о любовниц(к)ах, о скандалах и раздражительности, о потере всякой теплоты в отношениях. Да, о чистоте жизни, о необходимости сожительства только ради зачатия написано и сказано очень много. Блаженны супруги достигшие бесстрастия после рождения детей. Но что делать, если один из супругов побежал вперед?

В самом слове "супруг" заложен великий смысл совместного движения. Помните евангельское — "супруг воловьих купих пять", т. е. приобрел пять упряжек воловьих. Если один рвется из упряжки, то останется ли целой упряжка? И сделает ли такая упряжка необходимую работу? По одиночке супруги не вспашут поле…

В самом стремлении достичь определенной высоты в христианском подвиге нет ничего плохого, но в брачном союзе невозможно сделать что-то отбросив свою половину. Искушение убежать вперед оставив супруга, это именно искушение подталкиванием сзади. Апостол явно положил предел причины для развода с неверующим супругом — его нежелание продолжать супружество. Не желание христианки развестись является причиной для развода, а именно уход неверующего мужа.

Жизнь христианина — школа любви

Но ведь сейчас таких браков все меньше, чаще сегодня переживают и беспокоятся люди, состоящие в венчанном браке. Для таких отставание супруга в вере и подвижничестве вообще не может быть основанием для развода. Но что же делать? Учиться истинно монашеским добродетелям — пожданию и смирению. И самой главной добродетели — Любви. Вся жизнь христианина — школа любви. Апостол Павел писал, что если он даже и горы может переставлять, а любви не имеет, то это ничто и что он медь звенящая и колокол брякающий.

Зачем нам второстепенные, хоть и высокие по чистоте достижения, если главное будет забыто, если половинки наши останутся озлобленными и брошенными? Кто вернет их к жизни? Только те, кто связан с ними словом Священного Писания: "Что Бог сочетал, человек да не разлучает".

Учитесь любить, учитесь прощать, учитесь жить вместе. У нас впереди вечность.