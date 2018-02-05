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Автор Редакция рубрики "Мир"

По паре медалей: какие шансы МОК оставил России

Экспертное мнение

Как сказал "Правде.Ру" почетный президент Олимпийского комитета России, Леонид Тягачев, "у нас есть опытные адвокаты, которые будут представлять интересы российских спортсменов в судах высших инстанций".

Предатель Родченков не скроется от правосудия. 382653.jpeg
фото: www.pyeongchang2018.com

Они, с одной стороны, руководствуются установкой президента, что ссориться с МОК не надо, что "мы сами дали повод", а с другой — заявлением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко: а не настала ли пора рассмотреть, что делается в МОК, "правильно ли трактуются правила международного олимпийского движения"?

Что касается экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, то "во времена Сталина предателей ставили к стенке", напомнил Тягачев.

"Мы должны вытерпеть, выстоять и результатами доказывать, что Россия жива-здорова, и будет побеждать на чемпионатах мира, на Олимпийских играх", — считает наш собеседник. По его мнению, на Олимпиаде в Пхенчхане в условиях дисквалификации самых сильных спортсменов мы можем "в фигурном катании, в сноуборде, в лыжных гонках выиграть по паре медалей", но будем бороться за награды во всех видах спорта.

Вице-президент национального фонда "Стратегические ресурсы России", академик РАEН Владимир Полеванов сказал "Правде.Ру", что если бы введение ответных мер было его прерогативой, "каждый член МОК получил бы запрет на въезд в Россию", а Родченков был бы объявлен целью номер один для наших спецслужб и выкраден, чтобы потом его судили на родине. По словам Полеванова, Родченков — часть провокации, так как он "провозил через канадскую границу запрещенные допинговые препараты".

Наш собеседник считает, что российским атлетам следует отказаться от участия в Олимпиадах под эгидой МОК, а те, кто туда хочет ехать, — "пусть едет за свой счет". Параллельно в РФ надо организовать "собственное олимпийское движение", предлагает Полеванов.

"Мы должны быть сильными, тогда с нами будут считаться", и "обязательно уволить ответственных министров и руководителей, потому они — виновники нашего крупнейшего олимпийского поражения", сказал Владимир Полеванов.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне обещал при первой возможности обнародовать мотивировочную часть решений CAS по 39 российским спортсменам и заявил, что они "имеют право рассчитывать на справедливость юридического разбирательства на всех уровнях".

"CAS принял к сведению комментарии и критику со стороны президента МОК Томаса Баха и внимательно изучит их", — указывается в документе.

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