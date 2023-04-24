Учёные изобрели шестой палец, но нужен ли он людям

7:57 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

При знакомстве с этим изобретением первым делом на ум приходит народное выражение "…как собаке пятая нога". Однако, не спешите судить снисходительно: разработанный в Кембридже механический шестой палец способен значительно облегчить жизнь людям самых разных профессий — от официантов до хирургов!

Необычный протез, предназначенный не только для людей с ограниченными возможностями, но и для всех желающих, крепится на ладонь человека и позволяет хозяину одной рукой выполнять работу, которая ранее без помощи второй руки оказалась бы трудноватой.

Как Вам, например, возможность писать в блокноте, удерживая его этой же рукой, или помешивать утром любимый кофе той же рукой, которой Вы держите чашку (другую руку при этом можно спокойно занять телефоном с лентой актуальных новостей)? Фантастика? Но с разработкой кембриджских специалистов это одним лёгким движением руки (или шестого пальца?…) превращается в реальность.

Помимо бытовых задач — необходимости удерживать одной рукой большое количество предметов или выполнять без помощи второй руки сложную работу — шестой палец (или "Третий большой палец", как звучит название проекта) способен помочь людям конкретных профессий. Дизайнер и изобретатель протеза Дэни Клод сообщила, что их команда пообщалась с хирургом, который был бы не прочь иметь возможность одновременно проводить операцию двумя руками и без помощи ассистента удерживать камеру, чтобы полностью контролировать процесс.

Пригодиться шестой палец может и электрикам, чтобы удобнее было паять детали, и официантам, которым часто приходится одной рукой удерживать большое количество блюд, и даже гитаристам, даря новые возможности в музыкальном искусстве.

Помимо неординарности идеи, у шестого пальца необычный принцип действия.

Сам протез, напечатанный на 3D-принтере, изготовлен из гибкого полиуретанового термопластика Ninjaflex. Подобно живому, робо-палец состоит из 3 составных частей, соединённых между собой подвижными "суставами", благодаря чему может легко сгибаться в разных направлениях. За движение протеза отвечают 2 мотора, связанные с микроконтроллером, которые крепятся на запястье хозяина, подобно своеобразному "браслету".

А вся эта конструкция по беспроводной связи управляется ногами пользователя. Если точнее, большими пальцами на его ногах. В обувь хозяина встраиваются специальные сенсоры, которые откликаются на прикосновение пальцев ног, и в зависимости от их движений через микроконтроллеры, которые крепятся на ботинках или лодыжках хозяина, через Bluetooth подают сигнал шестому пальцу двигаться нужным образом.

Сложно? Только на первый взгляд. Разработчики с готовностью приводят примеры уже много лет существующих видов деятельности, где человеку нужно точно координировать работу рук и ног: автовождение, шитьё на швейной машинке и игру на пианино.

Подпитывается необычный протез от батареи, которая вместе с моторами крепится на руке хозяина. А специальное твёрдое крепление девайса, которое охватывает ладонь хозяина, позволяет человеку при работе с "шестым пальцем" ощущать тяжесть поднимаемой вещи. При этом материал пальца позволяет использовать его и для прикосновения к сенсорным экранам гаджетов, что немаловажно в современном высокотехнологичном мире.

Уверенность экспериментаторов в успехе проекта подтверждается опытом первых испытателей шестого пальца. В ходе летней научной выставки Королевского научного сообщества в "примерке" необычного протеза поучаствовали 600 человек — от трёхлетних детей до пожилых людей в возрасте 97 лет, и 98% из них освоили управление шестым пальцем в пределах минуты!

Комментируя необычный способ управления протезом, участвовавшая в исследовании нейробиолог Тамар Макин отметила, что некоторые лаборатории сосредотачивают внимание на управление подобными "необязательными" протезами при помощи электродов, вживляемых в головной или спинной мозг человека, однако она считает неэтичным и необоснованным хирургическое вмешательство в здоровый организм без острой на то необходимости.

Значимые успехи продемонстрировал "Третий большой палец" и в ходе исследования, которое кембриджские специалисты провели, чтобы исследовать влияние подобных шестому пальцу добавочных протезов на человеческий организм. Для испытаний были приглашены 20 человек, которые пользовались робо-протезом в течение 5 дней и даже брали его домой, чтобы опробовать новинку в домашних делах. Что важно, участники эксперимента, как и случайные испытатели с выставки, овладевали управлением протезом всего за несколько минут и сообщали, что ощущают протез как часть собственного тела.

В научных экспериментах шестой палец помогал пользователям одной рукой выполнять сложные действия: строить башенку из деталей, удерживая их все в одной руке, сортировать детали по цвету, беря их по две, доставать маленькие шарики ложкой из стаканов, держа стаканы той же рукой, одновременно брать в руку 5 бокалов и расставлять их в ряд, вставлять в удерживаемый в руке прибор 4 USB-кабеля одновременно и т. п. Также участникам тестирования предлагалось испытать протез с закрытыми глазми и одновременно с работой решая математические примеры. Настоящая мечта многозадачного перфекциониста, которому для работы вечно не хватает рук!

Вслед за шестыми пальцами могут действительно последовать третьи руки. Участники проекта уже всерьёз задумываются над разработкой в будущем других дополнительных частей тела для конкретных специалистов — например, созданием третьей руки для строителя, которой тот мог бы удерживать балку и одновременно забивать в неё гвоздь "живыми" руками. Может, кстати, такая третья рука пригодиться и домохозяйке во время повседневных хлопот на кухне: кто откажется от возможности нарезать на столе овощи, одновременно помешивая суп в кастрюле?

В то же время использование искусственной конечности в дополнение к собственным может иметь и неожиданные последствия. Где шансы, что в результате высокотехнологичного добавления мозг человека не начнёт воспринимать тело несколько по-иному? Тем более, что уже в ходе текущего исследования учёные выяснили, что регулярное применение протеза действительно изменяет восприятие мозгом руки человека. "Если Вы используете пальцы ног для управления третьим большим пальцем на руке, не станет ли палец Вашей ноги больше похожим на руку? Не начнёте ли Вы двигаться чуть более неуклюже, когда будете шагать по улице домой?" — делится своими соображениями с изданием Popular Mechanics нейробиолог Тамар Макин.

Именно поэтому прежде, чем бежать в магазин бытовой техники за добавочными конечностями, придётся подождать. Чтобы убедиться в безопасности технологии, учёным необходимо провести дополнительные исследования.

Польза высоких технологий, способных облегчить жизнь людям самых разных профессий, неоспорима. Однако, дополняя свои тела третьими руками и шестыми пальцами, на мой взгляд, нам всё же не стоит забывать о собственных конечностях, чтобы электронные девайсы стали их надёжными помощниками, а не пожизненными заменителями.

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