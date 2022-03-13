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Автор Ирина Шлионская

Люди считают не в цифрах, а в словах

Эврика » Гипотезы

Мы начинаем учиться считать в достаточно раннем возрасте. Сначала до десяти, потом до ста… В школе нас учат оперировать числами. Однако на самом деле наш мозг оперирует не цифрами, а конкретными величинами, которые мы выражаем в словах, говорят специалисты.

 

Четыре кошки и три собаки

Скажем, мы видим на улице трёх собак и думаем: "три". Но это именно слово "три", а не число 3. При этом, даже если представить, что вы не умеете считать, вы всё равно сможете сравнивать количество объектов.

Предположим, если вы увидите четырёх кошек и трёх собак, вы поймёте, что кошек больше, чем собак. И только если животных будет много, у вас возникнут затруднения с тем, чтобы определить, сколько там собак и сколько кошек. Но, возможно, вы сумеете назвать их приблизительное число.

Большинство из нас, оказавшись на каком-то мероприятии, даже не считая участников, способны примерно определить их количество — десять, тридцать, пятьдесят и так далее.

Личная граница

 

А как обстоит дело с менее цивилизованными народами? Так, антропологи исследовали племена индейцев чимане, живущих в лесах Амазонии. В их языке есть слова для обозначения чисел от одного до ста, а для чисел больше ста они используют слова из испанского языка. При этом всё-таки чимане редко умеют считать за пределами сотни.

Специалисты Массачусетского технологического института решили провести эксперимент, результаты которого были впоследствии опубликованы в издании Psychological Science.

Они выбрали из племени пятнадцать человек, которые умели считать от шести до двадцати, и пятнадцать, умеющих считать до сорока и выше. Участникам показывали рисунок, на котором по горизонтали были изображены одни объекты, например кирпичи, а по вертикали другие — к примеру, катушки ниток. Испытуемым предлагалось отыскать кучки, в которых было одинаковое количество кирпичей и катушек.

Как правило, чимане верно определяли равное количество предметов на картинке, но только если оно не находилось близко к тому пределу, до которого они умели считать. Скажем, если индеец умел считать только до десяти, он ошибался, сравнивая кучки из восьми и девяти объектов. Если он мог считать до пятнадцати, то он не мог правильно сравнить тринадцать и четырнадцать.

Только конкретика!

 

Исследователи пришли к заключению, что наш мозг способен усвоить счёт только на конкретных примерах: на руке пять пальцев, на лугу пасутся десять коров, и т. д.

И только потом, усвоив эти конкретные образы, мозг начинает переводить их в абстрактные числа. Если же попросить человека представить число, с которым у него ничего не ассоциируется, то он вряд ли сможет это сделать.

Кстати, многих математиков считают довольно странными людьми. Возможно, всё дело в том, что их мозг как раз способен оперировать не конкретными, а абстрактными понятиями, либо конкретные образы, которыми он оперирует, существенно отличаются от привычных для нас.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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