Учёные на стороне фантастов: популярные теории о параллельных мирах

Истории о параллельных измерениях часто встречаются у фантастов. Но, как ни странно, на эту тему говорят и учёные. Есть несколько научных теорий, которые описывают возможность существования во Вселенной различных измерений. Однако выглядит это, конечно, совсем не так увлекательно, как в художественных произведениях.

Неуловимые частицы

Так называемая копенгагенская интерпретация принадлежит физикам Нильсу Бору и Вернеру Гейзенбергу. Концепция, которую они вдвоём разработали в 20-х годах прошлого столетия, утверждает, что частицы материи не существуют, пока их не начнут наблюдать или измерять.

Чтобы было понятнее, в качестве примера приведём известный условный эксперимент с кошкой Шрёдингера, который в реальности выглядел бы, несомненно, как жестокое обращение с животным. Суть его в том, что живую кошку помещают в закрытый сейф, где, кроме неё, находится ещё и счётчик Гейгера с крупицей радиоактивного материала. Если материал начнёт распадаться, счётчик запустит реле, которое, в свою очередь, разобьёт колбу с синильной кислотой, и это убьёт кошку. Но пока сейф заперт, мы не знаем, что происходит внутри. Кошка может быть как жива, так и мертва. И только когда мы откроем ящик, то будет видно, в каком она состоянии.

То есть объект может находиться одновременно в разных позициях. В одном измерении вы живы, а в другом уже умерли…

Волновые колебания

Ещё одну любопытную теорию предложил в 1957 году аспирант Принстонского университета Хью Эверетт. Его научным руководителем был физик Джон Уилер, рассматривавший Вселенную как совокупность квантовых флуктуаций.

Тема диссертации Эверетта звучала так: "Теория универсальной волновой функции". Если опять же говорить доступным языком, то квантовые колебания приводят к определённым событиям, но при этом каждое из них может привести только к одному результату. Поэтому существует бесконечное число миров, в которых вследствие волновых флуктуаций реализуются те или иные варианты.

Хокинг и инфляция

Стивен Хокинг

Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года. Всего за 10 дней до смерти была опубликована его статья "Плавный выход из вечной инфляции?", написанная совместно с бельгийским профессором теоретической физики Томасом Хертогом. Авторы работы предположили, что создание новых миров могло быть результатом инфляции — быстрого расширения ткани пространства-времени после Большого взрыва за счёт энергии, которой было наполнено это самое пространство ещё до взрыва. Но при этом процесс инфляции в некоторых областях завершился, и потому многие миры никогда не смогут соприкоснуться друг с другом.

Сегодня никто не может не подтвердить, ни опровергнуть факта существования иных измерений. Так как если что-то происходит, то мы наблюдаем это уже в нашем собственном мире. Но чем больше теорий, тем больше возникает интригующих поводов для размышлений.

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