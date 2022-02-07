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Автор Ирина Шлионская

Учёные на стороне фантастов: популярные теории о параллельных мирах

Эврика » Гипотезы

Истории о параллельных измерениях часто встречаются у фантастов. Но, как ни странно, на эту тему говорят и учёные. Есть несколько научных теорий, которые описывают возможность существования во Вселенной различных измерений. Однако выглядит это, конечно, совсем не так увлекательно, как в художественных произведениях.

 

Неуловимые частицы

Так называемая копенгагенская интерпретация принадлежит физикам Нильсу Бору и Вернеру Гейзенбергу. Концепция, которую они вдвоём разработали в 20-х годах прошлого столетия, утверждает, что частицы материи не существуют, пока их не начнут наблюдать или измерять.

Чтобы было понятнее, в качестве примера приведём известный условный эксперимент с кошкой Шрёдингера, который в реальности выглядел бы, несомненно, как жестокое обращение с животным. Суть его в том, что живую кошку помещают в закрытый сейф, где, кроме неё, находится ещё и счётчик Гейгера с крупицей радиоактивного материала. Если материал начнёт распадаться, счётчик запустит реле, которое, в свою очередь, разобьёт колбу с синильной кислотой, и это убьёт кошку. Но пока сейф заперт, мы не знаем, что происходит внутри. Кошка может быть как жива, так и мертва. И только когда мы откроем ящик, то будет видно, в каком она состоянии.

То есть объект может находиться одновременно в разных позициях. В одном измерении вы живы, а в другом уже умерли…

Волновые колебания

Ещё одну любопытную теорию предложил в 1957 году аспирант Принстонского университета Хью Эверетт. Его научным руководителем был физик Джон Уилер, рассматривавший Вселенную как совокупность квантовых флуктуаций.

Тема диссертации Эверетта звучала так: "Теория универсальной волновой функции". Если опять же говорить доступным языком, то квантовые колебания приводят к определённым событиям, но при этом каждое из них может привести только к одному результату. Поэтому существует бесконечное число миров, в которых вследствие волновых флуктуаций реализуются те или иные варианты.

Хокинг и инфляция

Стивен Хокинг
Стивен Хокинг

Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года. Всего за 10 дней до смерти была опубликована его статья "Плавный выход из вечной инфляции?", написанная совместно с бельгийским профессором теоретической физики Томасом Хертогом. Авторы работы предположили, что создание новых миров могло быть результатом инфляции — быстрого расширения ткани пространства-времени после Большого взрыва за счёт энергии, которой было наполнено это самое пространство ещё до взрыва. Но при этом процесс инфляции в некоторых областях завершился, и потому многие миры никогда не смогут соприкоснуться друг с другом.

Сегодня никто не может не подтвердить, ни опровергнуть факта существования иных измерений. Так как если что-то происходит, то мы наблюдаем это уже в нашем собственном мире. Но чем больше теорий, тем больше возникает интригующих поводов для размышлений.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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