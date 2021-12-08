EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Прикосновения являются важной частью общения

Эврика » Открытия

Общаясь с людьми, мы часто вступаем с ними не только в вербальный контакт, но и тактильный. То есть попросту прикасаемся друг к другу. Интенсивность прикосновений зависит от того, насколько близки наши отношения. Но не всегда наши ожидания в этом совпадают.

 

Информация через осязание

Вероятно, общение через осязание возникло ещё в глубокой древности, когда наши предки даже не умели разговаривать. Американский психолог Мэтью Хертенштейн и его коллеги доказали, что люди способны считывать эмоции, которые передаются тактильным путём. Так, в ходе экспериментов добровольцы, которым завязывали глаза, ощущали эмоции людей, которые до них дотрагивались, — гнев, страх, отвращение, благодарность, сочувствие, грусть…

В 2010 году было проведено обширное исследование, описывающее положительные эффекты от прикосновений. Так, если в процессе одного из экспериментов участник в форме продавца дотрагивался до посетителей супермаркета, у них чаще возникало желание что-то продегустировать или купить. В ходе другого эксперимента участники просили водителя автобуса подвезти их бесплатно, так как у них нет с собой денег. Если они при этом как бы невзначай касались плеча шофера, то чаще получали согласие. Это происходило и в тех случаях, когда люди обращались с другими просьбами. Так, если прохожего просили принять участие в уличном опросе и при этом прикасались к нему, то вероятность согласия оказывалась выше.

Потребность и безопасность

 

Эксперты из Университета Аризоны выяснили, что люди, которым недостаёт физических контактов с окружающими, чаще склонны к подавленности и различным тревожным расстройствам, им сложно понять и выразить свои эмоции.

Но, разумеется, далеко не все подряд прикосновения для нас приятны и полезны. Нам неприятно, например, когда нас толкают, пытаются причинить нам вред. Не каждой женщине понравится, если к ней прикоснётся мужчина, — для этого она должна чувствовать к нему как минимум симпатию. А вот если до нас дотрагивается близкий и тем более любимый человек, мы испытываем положительные эмоции и умиротворение.

Жители мегаполисов нашли для себя выход: так называемый тактильный голод можно удовлетворить на специальных встречах, так называемых Cuddle Party. Это телесно-ориентированные вечеринки со строгими правилами, соблюдение которых контролируется модератором. Ведущий таких встреч предлагает разнообразные "трогательные" активности без сексуального контекста. Эти мероприятия помогают не только восполнить потребность в прикосновениях, но и лучше понять, какие прикосновения для нас нежелательны, и научиться говорить "нет".

Зоны согласия

 

Отношение к прикосновениям также обусловлено социальными нормами, существующими в обществе. Так, в некоторых культурах есть запрет на прикосновения мужчин к женщинам, если это не жёны или родственницы. В некоторых государствах ограничены прикосновения к незнакомым или малознакомым людям. Скажем, русский или итальянец в ответ на похлопывание по плечу, скорее всего, приветливо улыбнётся. А вот японец может принять это за агрессивный выпад.

В то же время люди нередко стремятся ограничить прикосновения в целях личной безопасности. Ведь это может рассматриваться как нарушение границ, посягательство на половую неприкосновенность. Недаром когда мы хотим, чтобы нас оставили в покое, часто говорим: "Не трогайте меня!" Поэтому очень важно следовать определённым нормам, которые в современном обществе именуются "культурой согласия".

Нейрофизиолог Хелена Баклунд Васлинг в своей книге "Ближе" даёт рекомендации, как правильно вступать в тактильный контакт.

При этом необходимо учитывать пол собеседника и его культурную принадлежность, говорит она. Далее — место, к которому вы собираетесь прикоснуться, должно находиться в безопасной зоне вашего визави. Где она, эта зона? Об этом поведали результаты исследования, проведённого специалистами из Оксфорда и финского Университета Аалто. В опросе приняли участие жители пяти стран — Великобритании, Финляндии, Франции, Италии и России.

Оказалось, например, что большинство людей обычно не против, когда их берут за руку, а вот касаться живота и тем более области гениталий стоит лишь в строго определённых ситуациях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Психоаналитик: Как тело "предъявляет счет" за муки души
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Путин сказал премьеру Греции о готовности нарастить поставки газа
Политолог-германист оценил назначение Олафа Шольца новым канцлером ФРГ
Осуждённый за изнасилование сестры Петерс не писал явку с повинной
Зеленский позитивно оценил переговоры Путина и Байдена
Российские Су-27 близко подлетели к французским самолётам над Чёрным морем
Инфекционист Тимаков рассказал о связи коронавируса и сыпи на теле
Песков: НАТО начинает подминать под себя Украину
YouTube-канал Марии Шукшиной заблокировали
Тиктокер получил почти три года за повреждение машины ФСБ
Британцы назвали Байдена "полным посмешищем и лающим чихуахуа"
Последние материалы
Инфекционист Тимаков рассказал о связи коронавируса и сыпи на теле
Песков: НАТО начинает подминать под себя Украину
YouTube-канал Марии Шукшиной заблокировали
Прикосновения являются важной частью общения
Британцы назвали Байдена "полным посмешищем и лающим чихуахуа"
Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии
Молодого педагога уволили после публикации видео с танцем в Instagram
Заммэра: В Москве выросло производство продуктов питания в 2021 году
Жириновский заявил, что Путин и Байден обсудили силовой ответ РФ на угрозы Киева
Переговоры не помогут: Байдену выгоден конфликт на Украине, заявили в ДНР
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Ирина Шлионская Прикосновения являются важной частью общения Ирина Шлионская Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова Инна Новикова "Квартира для славян" — фобии или глупость? Инна Новикова
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников