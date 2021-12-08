Прикосновения являются важной частью общения

Общаясь с людьми, мы часто вступаем с ними не только в вербальный контакт, но и тактильный. То есть попросту прикасаемся друг к другу. Интенсивность прикосновений зависит от того, насколько близки наши отношения. Но не всегда наши ожидания в этом совпадают.

Информация через осязание

Вероятно, общение через осязание возникло ещё в глубокой древности, когда наши предки даже не умели разговаривать. Американский психолог Мэтью Хертенштейн и его коллеги доказали, что люди способны считывать эмоции, которые передаются тактильным путём. Так, в ходе экспериментов добровольцы, которым завязывали глаза, ощущали эмоции людей, которые до них дотрагивались, — гнев, страх, отвращение, благодарность, сочувствие, грусть…

В 2010 году было проведено обширное исследование, описывающее положительные эффекты от прикосновений. Так, если в процессе одного из экспериментов участник в форме продавца дотрагивался до посетителей супермаркета, у них чаще возникало желание что-то продегустировать или купить. В ходе другого эксперимента участники просили водителя автобуса подвезти их бесплатно, так как у них нет с собой денег. Если они при этом как бы невзначай касались плеча шофера, то чаще получали согласие. Это происходило и в тех случаях, когда люди обращались с другими просьбами. Так, если прохожего просили принять участие в уличном опросе и при этом прикасались к нему, то вероятность согласия оказывалась выше.

Потребность и безопасность

Эксперты из Университета Аризоны выяснили, что люди, которым недостаёт физических контактов с окружающими, чаще склонны к подавленности и различным тревожным расстройствам, им сложно понять и выразить свои эмоции.

Но, разумеется, далеко не все подряд прикосновения для нас приятны и полезны. Нам неприятно, например, когда нас толкают, пытаются причинить нам вред. Не каждой женщине понравится, если к ней прикоснётся мужчина, — для этого она должна чувствовать к нему как минимум симпатию. А вот если до нас дотрагивается близкий и тем более любимый человек, мы испытываем положительные эмоции и умиротворение.

Жители мегаполисов нашли для себя выход: так называемый тактильный голод можно удовлетворить на специальных встречах, так называемых Cuddle Party. Это телесно-ориентированные вечеринки со строгими правилами, соблюдение которых контролируется модератором. Ведущий таких встреч предлагает разнообразные "трогательные" активности без сексуального контекста. Эти мероприятия помогают не только восполнить потребность в прикосновениях, но и лучше понять, какие прикосновения для нас нежелательны, и научиться говорить "нет".

Зоны согласия

Отношение к прикосновениям также обусловлено социальными нормами, существующими в обществе. Так, в некоторых культурах есть запрет на прикосновения мужчин к женщинам, если это не жёны или родственницы. В некоторых государствах ограничены прикосновения к незнакомым или малознакомым людям. Скажем, русский или итальянец в ответ на похлопывание по плечу, скорее всего, приветливо улыбнётся. А вот японец может принять это за агрессивный выпад.

В то же время люди нередко стремятся ограничить прикосновения в целях личной безопасности. Ведь это может рассматриваться как нарушение границ, посягательство на половую неприкосновенность. Недаром когда мы хотим, чтобы нас оставили в покое, часто говорим: "Не трогайте меня!" Поэтому очень важно следовать определённым нормам, которые в современном обществе именуются "культурой согласия".

Нейрофизиолог Хелена Баклунд Васлинг в своей книге "Ближе" даёт рекомендации, как правильно вступать в тактильный контакт.

При этом необходимо учитывать пол собеседника и его культурную принадлежность, говорит она. Далее — место, к которому вы собираетесь прикоснуться, должно находиться в безопасной зоне вашего визави. Где она, эта зона? Об этом поведали результаты исследования, проведённого специалистами из Оксфорда и финского Университета Аалто. В опросе приняли участие жители пяти стран — Великобритании, Финляндии, Франции, Италии и России.

Оказалось, например, что большинство людей обычно не против, когда их берут за руку, а вот касаться живота и тем более области гениталий стоит лишь в строго определённых ситуациях.

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