Прикосновения обладают лечебными свойствами

Учёные пришли к выводу, что прикосновения способны оказывать целебный эффект, сообщает EVO-RUS.COM.

Сейчас из-за пандемии коронавируса люди лишены возможности обнимать друга друга. Но далеко не все люди могут решать повседневные проблемы без телесного контакта с близким человеком.

Прикосновения очень важны для людей, считают учёные. Когда люди прикасаются друг к другу у них возникает чувство защищённости.

Учёные доказали, что объятия снижают уровень стресса, так как способствуют выработк сератонина и дофамина. Кроме того, "обнимашки" снимают возбуждение и действуют успокаивающе на людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Массаж помогает восстановиться после перенесённых операций и травм, а также снижает болевые ощущения при онкозаболеваниях и артрите.

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