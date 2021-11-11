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Автор Дмитрий Соколов

Вас укусил робот: кому выставлять счёт?

Эврика » Изобретения

В последних числах октября инженеры МГУ представили общественности робота-собаку, которая имеет хорошие шансы если не заменить, то составить серьёзную конкуренцию обычным домашним питомцам. В то же время в Европе роботы активно заменяют людей.

 

Большой популярностью пользуются человекоподобные работы: сиделки, официанты, банковские клерки и даже учителя бальных танцев. Недалёк тот день, когда сбудутся предсказания Рэя Брэдбери и роботы будут уравнены в правах с людьми. Причём попытки придать роботам юридический статус предпринимаются уже сегодня.

Закон о роботах: дело пошло

Два года назад члены Еврокомиссии проголосовали за создание первого в мире закона о роботах. Самое интересное, что инициатива наделить роботов юридическими правами появилась практически одновременно сразу в нескольких странах мира. Россия в этом списке не исключение! Но если в нашей стране пока только обсуждается принципиальная возможность принятия закона о робототехнике, то на Западе парламентарии давно интегрируют в жизнь подобные законотворческие инициативы.

По мнению Мади Дельво-Стер, автора закона о роботах, его появление давно назрело из-за стремительно возрастающего использования роботов и искусственного интеллекта в повседневной жизни европейцев. Данное обстоятельство, по мнению депутата европарламента, требует срочного создания необходимой правовой базы. Основным направлением, которому первым потребуется юридическое регулирование, депутат назвала систему страхования для беспилотных и роботизированных автомобилей.

Казалось бы, при чём тут машины? Дело в том, что в мире активно внедряются роботизированные автомобили без водителя. В Париже ездят беспилотные минибусы, которые бесплатно перевозят пассажиров между железнодорожным вокзалом Аустерлиц и Лионским вокзалом. Причём автобусы будут сами решают, когда им двигаться, а когда остановиться, полностью подпадая под понятие робота с искусственным интеллектом, а в Сингапуре исправно действует линия самоуправляемых такси.

Министерство по делам роботов

MOFLIN: робот-питомец на основе искусственного интеллекта
MOFLIN: робот-питомец на основе искусственного интеллекта

В ближайших планах властей старого континента создание Агентства по робототехнике и искусственному интеллекту. Данная организация должна будет обеспечить техническую, этическую и нормативную экспертизу эксплуатации роботов в Евросоюзе. Но и это ещё не всё! Главная задача европейских парламентариев — создание правового статуса электронных граждан, для юридического урегулирования в случае нанесения ими ущерба людям.

Данная постановка вопроса звучит несколько удивительно в мире, где по улицам пока не гуляют толпы человекоподобных роботов. Но нет никакой гарантии, что этого не произойдёт в самое ближайшее время. Главный упор в законе о роботах будет сделан на создание юридических барьеров и ограничений по совершенствованию искусственного интеллекта.

Но технический прогресс нельзя остановить. Чем совершеннее искусственный интеллект робота, тем он дороже и более востребован рынком. Следовательно, регламентировать данный процесс вряд ли получится. Между тем, по данным учёных и социологов, активное применение роботов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг за максимально короткое время освободит до 49% рабочих мест по всему миру, что неминуемо вызовет серьёзные социальные потрясения. Уже сегодня в одних только США 250 000 роботов выполняют работу, предназначенную для людей, и эти цифры продолжают расти!

Опасность у порога

 

Самое страшное, что пока законодатели решают, как обезопасить человечество от роботов и стремительно развивающегося искусственного интеллекта, их коллеги делают прямо противоположные шаги. По словам западных учёных, они уже научили роботов врать!

Считается, что этот человеческий порок поможет роботам лучше выполнять поставленные перед ними военные задачи. Человекоподобные роботы-солдаты, умеющие врать, будут способны анализировать окружающую обстановку, блефовать, а также применять различные стратегии и комбинации во время ведения боевых действий. Пока эти роботы выполняют команды людей, но что будет, если они попадут под управление искусственным интеллектом, решившим избавиться от прежних хозяев?

Похоже, человечество само себе роет яму. Уже сегодня самообучающиеся роботы-программы искусственного интеллекта по борьбе с хакерами и защиты от них способны обезопасить самих себя от влияния программиста. По словам Марка Цукерберга, создателя социальной сети Facebook, современные программы способны распознавать эмоции и самообучаться, а до появления искусственного интеллекта, осознающего себя самостоятельной личностью, остался всего один шаг.

В свою очередь один из руководителей Google считает, что к 2030 году на рынке появятся нанороботы, вживляемые в мозги человека для запоминания любого количества информации, видеоизображений, а также на уровне сознания предоставляющие возможность обмениваться сообщениями с близкими людьми. Всё это здорово, но никто не подумал, что будет, если эти нанороботы объединятся в единую сеть и начнут управлять людьми? Будем надеяться, что человечество всё же сумеет создать механизмы как юридического, так и технического плана, контролирующие развитие искусственного интеллекта.

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Роботы, похожие на людей: Зачем они нужны? Для секса?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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