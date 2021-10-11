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Автор Игорь Буккер

Джон Ди — "агент 007" и магические зеркала ацтеков

Эврика » Открытия

Джон Ди, придворный астролог английской королевы Елизаветы I, использовал в своей практике обсидиановое зеркало ацтекского происхождения. Исследователи установили это с абсолютной точностью, но каким образом магическое зерцало попало в руки европейского колдуна?

Джон Ди
Джон Ди

Алхимик, духовидец и каббалист эпохи Ренессанса

Родившийся в 1527 году Джон Ди (John Dee) в 31 год стал придворным астрологом и советником по научным вопросам "королевы-девственницы" Елизаветы I, которой на 14 января 1559 года назначил дату коронации, как наиболее благоприятную, на основании составленного им гороскопа. Джон Ди был не шарлатаном, а отличным математиком и изобретателем, сделавшим, в том числе, для представления в колледже летающего краба.

Историков немало удивляет тот факт, что приближённый к предшественнице Елизаветы I, королеве Марии Тюдор, которой он также составлял гороскоп и представил ей проект создания Национальной библиотеки, сохранил свои позиции при дворе новой государыни. Это породило легенду, что Ди был секретным агентом королевы Бесс, кроме того, он подписывал свои донесения "007".

Позже Джон Ди занялся предсказаниями и прочими оккультными практиками, пытаясь вызывать ангелов и беседовать с духами потустороннего мира при помощи магических зеркал и кристаллов. Как и многие его современники по обе стороны Ла-Манша, не гнушался он герметизма, оккультной философии Агриппы и практической Каббалы, особенно использования чисел в связи с еврейскими именами ангелов и духов. Во время вызывания Михаила, Гавриила, Рафаила и прочих ангелов и духов, они появлялись в магическом кристалле.

Зерцало духовидца

Исследователи давно предполагали, что выставленное в Британском музее круглое зеркало выполнено из обсидиана, который добыли ацтеки, однако ни какие-либо исторические хроники, ни современные исследования не могли подтвердить происхождение этого "вулканического стекла".

Разрешить загадку удалось специалистам Манчестерского университета, Сибирского отделения Российской академии наук и университета Миссури, используя геохимический анализ и рентгеновские лучи для измерения состава материала.

Для сравнения использовались четыре артефакта из Британского музея:

  • зерцало Джона Ди,
  • два других ацтекских зеркала,
  • полированная прямоугольная обсидиановая плита.

Все предметы были сделаны из мексиканского обсидиана. Добыли материал для зерцала Джона Ди недалеко от Пачуки (Pachuca) — в 85 км к северо-востоку от Мехико — на территории современного мексиканского штата Идальго.

В период между 1427 и 1430 годами нашей эры Пачука была захвачена Тройственным союзом, как называлась ацтекская империя. В 1528 году испанские конкистадоры привезли зеркало в Европу.

Тескатлипока и обсидиановые зерцала

ацтеки
Ацтеки

Для ацтеков обсидиан имел магическое значение, как для лечения, так и для защиты от злых духов. Зерцало позволяло захватывать души, появляющиеся на его поверхности. Одно из главных божеств, Тескатлипока — в переводе "дымящееся зеркало" зачастую изображали обвешанным круглыми обсидиановыми зеркалами как символами знания будущего и могущества. Обсидиан также был связан со смертью и преступным миром.

Вероятно, подобные воззрения повлияли на таких последователей доктора Фауста, как Ди, который, предположительно, приобрёл зерцало в Богемии (ныне часть Чехии) в 1580-х годах для использования его во время своих оккультных практик.

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Астролог и мистик Джон Ди и его беседы с ангелами
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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