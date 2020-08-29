Эксперт Болгов: о предотвращении катастроф с водными ресурсами

Заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов рассказал о том, как изменение климата сказывается на наводнениях, какие меры защиты предпринимаются в российских городах в случае чрезвычайных происшествий.

— Губит людей не пиво, губит людей вода. Водные ресурсы могут представлять угрозу для жизни. В прошлом году в городе Тулун Иркутской области было затоплено 10 тысяч жилых домов. Глобальное потепление, как предсказывают гидрологи, способствует выходу рек из берегов. Можете это прокомментировать?

— Конечно, это предмет наших профессиональных интересов. Тему эту мы обсуждаем уже не один десяток лет, поскольку изменения климата происходят. Все метеорологические и гидрологические службы говорят, что климат меняется в сторону потепления. Водная система реагирует на эти изменения по-разному.

Весеннее половодье — главный фактор риска

Там, где мы сильно зависим от дождей, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Москвой, мы наблюдаем учащение интенсивности дождей. И связываем с этим интенсивность дождевых наводнений. В России основной риск — весеннее половодье. Тает снег — поднимается вода и создается угроза всему тому, что находится возле реки. Такая угроза на юге уменьшается. Почему? Потому что очень малы запасы воды в снежном покрове. Практически десятилетиями мы не наблюдаем тех весенних половодий, которые затапливали наши пойменные массивы и обеспечивали и сельскохозяйственное производство, условия для рыбы.

Нет однозначного ответа, что всё становится плохо. Как нет однозначного ответа — полезно ли потепление климата или нет? Некоторые говорят, что потеплеет, значит агроклиматические ресурсы улучшатся. А мы наблюдаем аварию за аварией в зоне оттаивания вечной мерзлоты. Наводнение в Крымске 2012-го года увязывают с резким потеплением поверхности Черного моря. Испарилось больше воды, образовалась специфическая облачность, вода выпала. Вот вам и катастрофа. 170 человек погибло. Многие оценивают это как очень редкое событие, порядка раз в 300-500 лет. То же самое и про Тулун говорят.

В Праге на стенах древних зданий на берегу реки можно обнаружить метки высоких вод, которые существенно выше тех, которые на рубеже 2000-х годов затопили Прагу и привели к катастрофическому ущербу. Метро в Праге затопило. Ущерб на миллиарды. Такой период был лет 10 подряд:

выходили мощные циклоны,

формировали осадки,

вся Центральная и частично Западная Европа подвергалась наводнениям.

Последние 10 лет в Европе нет таких осадков. Наоборот, больше проблемы с засухой, что связывается с изменениями климата. Изменение климата ведет к некоторому расшатыванию ситуации. Мы плохо прогнозируем, надо признать, по части водного фактора. Температуру мы можем предсказать, а вот с водой и с осадками всё очень сложно. Можно сказать, что риски увеличиваются.

Как уберегли "Северную Пальмиру"

— Вы привели в пример Прагу, а в Санкт-Петербурге тоже есть отметки, куда поднималась вода. Теперь дамба препятствует затоплению города на Неве.

— Это шедевр нашей инженерной мысли. Этому проекту лет двести. Разные идеи обсуждались, вплоть до того, что по началу ведь и никто не понимал механизма формирования наводнений. Прошли столетия, пока разобрались за счет чего происходит затопление Санкт-Петербурга. Выяснилось, что это сложный процесс, связанный с распространением волн типа цунами и действием ветра. Была предложена схема его защиты. Три поколения инженеров его проектировали и только лет десять назад его полностью реализовали. Теперь есть сопутствующие проблемы, связанные с уменьшением водообмена, с ухудшением качества, но всё это в общем решается и сегодня Санкт-Петербургу не грозят те наводнения, которые были во времена царя Петра. Ущерба, естественно, существенно меньше.

Возникли сложности для судоходства. Но лучше два дня постоять судну где-то в акватории, чем смотреть, как затопленный город спасает свое имущество. Кому-то хорошо от защитных мероприятий, кому-то — ущерб. Например, на Амуре в 2013 году было колоссальное наводнение. Мы долго с этим разбирались, анализировали данные уровня наблюдений и пришли к выводу, что строительство защитных сооружений китайцами на правом берегу Амура на очень большом расстоянии привело к тому, что уровень воды в Хабаровске во время этого наводнения поднялся почти на метр.

После этого наводнения была пересмотрена стратегия защиты Хабаровска, выделено большое количество денег, построена защитная дамба. Она пока достраивается. Когда её введут в действие, угроза затопления Хабаровска будет существенным образом снижена.

— В брежневские времена было искусственно создано Краснодарское водохранилище, или море. Вероятно, часть районов Краснодара находятся ниже этого водоема. Если что-нибудь произойдет, какие-то районы могут быть затоплены?

— Конечно. Крупные водохранилища на реках создаются за счет строительства дамб. При этом возникают угрозы. Как только мы создали так называемое высоконапорное гидротехническое сооружение, тут же появились риски его разрушения. Краснодарское водохранилище предназначено отчасти для защиты от наводнений, поскольку паводки, которые питают и аккумулируются в этом водохранилище, уже не приводят к большому ущербу.

Если с этим водохранилищем, точнее гидроузлом, что-то произойдет, то какая-то часть территории может находиться в зоне влияния. Такие сценарии рассматриваются по всем гидроузлам, по всем техническим крупным сооружениям, разрушение которых чревато подобного рода ущербом. Здесь нет никакой военной тайны. Эти сведения находятся в соответствующих кабинетах на случай очень крупного ЧП.

В Китае не раз отмечалось разрушение плотин еще во времена Мао Цзэдуна. Там сэкономили на водосбросных фондах. Непредвиденные ситуации были в Испании. Кусок скалы обвалился в водохранилище, создал там подобную цунами волну, которая перехлестнула через плотину, затопив находящийся ниже город. Несколько тысяч человек погибло. Не так давно была паника в США. В водохранилище Оровилл вода подошла под самый-самый верх и уже начала переливаться через плотину.

Беседовал Игорь Буккер