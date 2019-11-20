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Автор Игорь Буккер

Для полета на Марс человека превратят в монстра

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Если люди смогут когда-нибудь отправиться на Марс, то для этого придется объединить ДНК тихоходок с клетками человека. По крайней мере, такую нешуточную мысль высказал адъюнкт-профессор физиологии и биофизики из нью-йоркского университета Корнелл, генетик Крис Мейсон (Chris Mason), который занимается исследованиями генетических последствий космических полетов и того, как люди могут преодолевать возникающие при изучении космоса проблемы.

По словам Мейсона, одним из наиболее необыкновенных способов защиты будущих астронавтов при полетах на такие планеты, как Марс, может быть использование ДНК микроскопических беспозвоночных Tardigrada Spallanzani, которые способны выжить в самых экстремальных условиях, даже в космическом вакууме!

Мейсон возглавлял одну из десяти исследовательских групп, которые НАСА выбрало для изучения астронавтов-близнецов Марка и Скотта Келли (Mark and Scott Kelly). С 2015 года Скотт Келли провел почти год на Международной космической станции, в то время как его брат-близнец Марк остался на Земле.

Во время выступления на 8-й конференции Human Genetics в Нью-Йорке 29 октября, а также на веб-портале Space.com ученый-генетик Крис Мейсон рассуждал о некоторых возможностях генной инженерии для защиты астронавтов от опасностей космических путешествий и жизни на Марсе.

Ученый, в частности, изучал, как тот или иной ген экспрессирует (выражает генетический код в виде аминокислотной последовательности полипептида) на разных этапах космического полета, включая быстрое возвращение на Землю. Эти исследовательские усилия, по выражению Мейсона, могут поддержать будущие усилия по минимизации опасностей космического полета.

В частности, если дальнейшие исследования подтвердят, что приземление вредно для человеческого организма, ученые могли бы разработать способы предотвращения таких вредных воздействий. Однако пока в исследовании близнецов принимали участие всего два человека, у специалистов недостаточно данных для назначения какого-либо конкретного лечения или медикаментов для профилактики.

В первую очередь негативное влияние на здоровье космического путешественника оказывает радиационное облучение. Вот если бы удалось найти способ сделать клетки организма более устойчивыми к воздействию радиации. Теоретически, отметил Мейсон, аналогичная технология для борьбы с воздействием радиации на здоровые клетки может быть использована для лечения рака в земных условиях.

Идея экспериментов с человеческими генами в настоящее время вызывает ожесточенные споры. Мейсон подчеркнул, что пройдут десятилетия, прежде чем эта наука будет применима к людям. По мнению генетика, одним из способов воздействия на будущих астронавтов является эпигенетическое конструирование (epigenetic engineering). Еще более ошеломляюще звучит высказанное в качестве альтернативы предложение объединить ДНК тихоходок с клетками человека, чтобы сделать их более устойчивыми к вредным воздействиям, таким как радиация.

Впервые эту сумасшедшую идею озвучили в 2016 году. В настоящее время Мейсон со своими коллегами пытается выяснить, можно ли, используя ДНК Tardigrada, защитить астронавтов от вредных воздействий во время космического полета.

Генетик Мэйсон убежден, что по отношению к людям генная инженерия может быть этичной, если она поможет человеку безопасно осваивать Марс.

Темы днк марс tardigrada генетика радиация космические полеты
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