Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Правила игры
Регионы Монополии ЦБ Лоббисты Законодательство Парламент Мировая кооперация Регуляторы Бизнес Отчетность
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Почему Евросоюз обречен на гибель. Расследование

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Политика по спасению европейских стран, проводимая Европейским центральным банком, основана на некой асимметрии, которая обрекает единую валюту Европейского союза на крах.

Почему Евросоюз обречен на гибель. Расследование. 387701.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Ключевой дисбаланс заключается в противоречиях между ведущей экспортной державой Германией, которая создает огромные профициты торговли, и ее торговыми партнерами, которые имеют большой торговый и бюджетный дефицит, читаем в charleshughsmith.blogspot.com. Речь в данном случае идет о Португалии, Италии, Ирландии, Греции и Испании.

Как пишет известный американский писатель и блогер Чарльз Хью Смит, для тех, кто живет за пределами Европы, может показаться удивительным тот факт, что экспорт Германии примерно равен экспортным показателям Китая (1,2 триллиона долларов США), хотя население Германии — 82 миллиона человек — составляет всего шесть процентов от 1,3-миллиардного населения Китая. Германия и Китай являются двумя ведущими мировыми экспортерами мира (США занимает третье место с большим отрывом).

Ориентир экономики Германии на экспорт ставит страну в так называемый торговый лагерь, в котором страны-участники в значительной степени зависят от экспорта для достижения роста своей экономики и получения прибыли. Другие (несырьевые) страны, которые обычно создают большие профициты торговли, — это такие государства, как Китай, Япония, Германия, Тайвань и Нидерланды.

Экспорт Германии увеличился на 65 процентов в период с 2000-го по 2008 год, но внутренний спрос в стране приблизился к нулю. Нидерланды также являются крупным экспортером (положительное сальдо торгового баланса в размере 33 миллиардов долларов США), хотя население страны всего лишь 16 миллионов человек.

С другой стороны, страны-потребители испытывают гораздо больший дефицит торговли и бюджета. Например, в Италии наблюдается дефицит торгового баланса в размере 55 миллиардов долларов и дефицит бюджета в размере около 110 миллиардов долларов. Общий государственный долг составляет 115,2 процента ВВП.

Испания, размер населения которой составляет примерно половину населения Германии, имеет годовой торговый дефицит в размере 69 миллиардов долларов и огромный дефицит бюджета в размере 151 миллиарда долларов. Испания берет взаймы 23 процента своего государственного бюджета.

Хотя в Германии платят щедрые зарплаты, немецкое правительство, промышленность и профсоюзы cдерживали рост производственных издержек, даже когда экспорт рос внушительными темпами. В результате затраты на рабочую силу на единицу продукции, то есть заработная плата, выросли в Германии всего на 5,8 процента в период с 2000-го по 2009 год, тогда как эквивалентные затраты на рабочую силу в Ирландии, Греции, Испании и Италии выросли примерно на 30 процентов.

Последствия этих асимметричных факторов в еврозоне незначительны. Фактически, евро дал Германии структурное конкурентное преимущество, поскольку страны-импортеры пользуются валютой, которая делает немецкие товары дешевле, чем товары внутреннего потребления импортеров.

Иными словами, сдерживая издержки производства и становясь более эффективной экономикой, чем экономики соседей по еврозоне, Германия де-факто спровоцировала девальвацию в еврозоне, понизив затраты на рабочую силу для своих товаров.

У евро есть еще одна негативная сторона: евро, будучи сильной валютой, позволяет странам-должникам быстро увеличивать свои заимствования по низким процентным ставкам.

Если бы евро сегодня не было, то греческая драхма упала бы к немецкой марке, что повысило бы стоимость немецких товаров для Греции, которая, в свою очередь, сократила бы импорт товаров из Германии. Торговый дефицит Греции при этом бы сократился, а кредиторы потребовали бы более высоких ставок по государственным облигациям Греции, что заставило бы правительство сократить заимствования.

Но теперь, когда все 16 стран пользуются единой валютой, девальвация валют для обеспечения нового равновесия невозможна. Таким образом, Германия вынуждена иметь дело с незавидной задачей по спасению утопающих — своих "стран-клиентов", тех самых, которые использовали силу евро для чрезмерного потребления и излишних заимствований.

С другой стороны, жители Греции, Италии, Испании, Португалии и Ирландии теперь сталкиваются с незавидными последствиями сокращения государственных льгот, направленных на перераспределение бюджетов в соответствии с производительной базой своих экономик.

Поэтому либо Германия будет продолжать тащить за собой слабые государства еврозоны, либо в конечном счете более слабые страны объявят дефолт и станут неплатежеспособными.

Читайте также:

Как Италия смертельно отравит еврозону

Европейским миром уже давно правит Германия

Суверенитет в обмен на выход из экономического кризиса

Страны ЕС теперь дружат против Германии

Как покормить хорошие бактерии в своем желудке? Как покормить хорошие бактерии в своем желудке?
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

"Грецию ждёт кошмар без конца, а не конец кошмара"
Темы евро Европа еврозона Германия Евросоюз экономика Европы Европейский союз экономика Германии европейская экономика международная торговля
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Мировая кооперация
Почему Евросоюз обречен на гибель. Расследование
Формула небес
Астролог: рожденные 05.06 импульсивны
Читательский топ
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Сейчас читают
Астролог: рожденные 04.06 горды
Формула небес
Астролог: рожденные 04.06 горды
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией
Новости Армении
Утраченные иллюзии: Армения порвала с Турцией Видео 
Куда сводить иностранца в Москве
Как отдохнуть
Куда сводить иностранца в Москве
"Черный призрак" Ка-58: миф или вертолет будущего
Армия России
"Черный призрак" Ка-58: миф или вертолет будущего Видео 
Новости Все >
Американским солдатам будут "пришивать" третью руку
Паника в самолете: пассажиры выпрыгивали после шутки о бомбе
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Польша отдаст под контроль США "Шелковый путь" Китая
Британия: мальчиков обязали носить юбки
Иностранные инвесторы массово бегут в Россию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Мир
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Евросоюз
Вице-канцлер Австрии призвал ЕС возродить отношения с Москвой
Мир
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
Любовь Степушова Как Италия смертельно отравит еврозону Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.06 импульсивны Соломон Соловьев Василий Амирджанов Журналистам на Украине выдали черные метки Василий Амирджанов
Комментарии
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
FIFA клянется снять с Кремля кресты и вернуть звезды
Журналистам на Украине выдали черные метки
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
FIFA клянется снять с Кремля кресты и вернуть звезды
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
ЕС сократил финансирование Польши после известия о базе США
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
FIFA клянется снять с Кремля кресты и вернуть звезды
Почему Швеция идет на самоубийство
Дедолларизация Африки начинается
FIFA клянется снять с Кремля кресты и вернуть звезды
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Уничтожение Дарвина: 90% живых организмов появились одновременно
В рейтинге лучших дорог мира Россия обогнала Казахстан и Украину
В Чите уничтожили польские яблоки
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо

Преследование русских граждан со стороны польских властей - доказательство того, что гибридная война с Россией продолжается. Варшава является в ней агрессором.

Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался