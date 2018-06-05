Почему Евросоюз обречен на гибель. Расследование

Политика по спасению европейских стран, проводимая Европейским центральным банком, основана на некой асимметрии, которая обрекает единую валюту Европейского союза на крах.

Фото: REX/Shutterstock

Ключевой дисбаланс заключается в противоречиях между ведущей экспортной державой Германией, которая создает огромные профициты торговли, и ее торговыми партнерами, которые имеют большой торговый и бюджетный дефицит, читаем в charleshughsmith.blogspot.com. Речь в данном случае идет о Португалии, Италии, Ирландии, Греции и Испании.

Как пишет известный американский писатель и блогер Чарльз Хью Смит, для тех, кто живет за пределами Европы, может показаться удивительным тот факт, что экспорт Германии примерно равен экспортным показателям Китая (1,2 триллиона долларов США), хотя население Германии — 82 миллиона человек — составляет всего шесть процентов от 1,3-миллиардного населения Китая. Германия и Китай являются двумя ведущими мировыми экспортерами мира (США занимает третье место с большим отрывом).

Ориентир экономики Германии на экспорт ставит страну в так называемый торговый лагерь, в котором страны-участники в значительной степени зависят от экспорта для достижения роста своей экономики и получения прибыли. Другие (несырьевые) страны, которые обычно создают большие профициты торговли, — это такие государства, как Китай, Япония, Германия, Тайвань и Нидерланды.

Экспорт Германии увеличился на 65 процентов в период с 2000-го по 2008 год, но внутренний спрос в стране приблизился к нулю. Нидерланды также являются крупным экспортером (положительное сальдо торгового баланса в размере 33 миллиардов долларов США), хотя население страны всего лишь 16 миллионов человек.

С другой стороны, страны-потребители испытывают гораздо больший дефицит торговли и бюджета. Например, в Италии наблюдается дефицит торгового баланса в размере 55 миллиардов долларов и дефицит бюджета в размере около 110 миллиардов долларов. Общий государственный долг составляет 115,2 процента ВВП.

Испания, размер населения которой составляет примерно половину населения Германии, имеет годовой торговый дефицит в размере 69 миллиардов долларов и огромный дефицит бюджета в размере 151 миллиарда долларов. Испания берет взаймы 23 процента своего государственного бюджета.

Хотя в Германии платят щедрые зарплаты, немецкое правительство, промышленность и профсоюзы cдерживали рост производственных издержек, даже когда экспорт рос внушительными темпами. В результате затраты на рабочую силу на единицу продукции, то есть заработная плата, выросли в Германии всего на 5,8 процента в период с 2000-го по 2009 год, тогда как эквивалентные затраты на рабочую силу в Ирландии, Греции, Испании и Италии выросли примерно на 30 процентов.

Последствия этих асимметричных факторов в еврозоне незначительны. Фактически, евро дал Германии структурное конкурентное преимущество, поскольку страны-импортеры пользуются валютой, которая делает немецкие товары дешевле, чем товары внутреннего потребления импортеров.

Иными словами, сдерживая издержки производства и становясь более эффективной экономикой, чем экономики соседей по еврозоне, Германия де-факто спровоцировала девальвацию в еврозоне, понизив затраты на рабочую силу для своих товаров.

У евро есть еще одна негативная сторона: евро, будучи сильной валютой, позволяет странам-должникам быстро увеличивать свои заимствования по низким процентным ставкам.

Если бы евро сегодня не было, то греческая драхма упала бы к немецкой марке, что повысило бы стоимость немецких товаров для Греции, которая, в свою очередь, сократила бы импорт товаров из Германии. Торговый дефицит Греции при этом бы сократился, а кредиторы потребовали бы более высоких ставок по государственным облигациям Греции, что заставило бы правительство сократить заимствования.

Но теперь, когда все 16 стран пользуются единой валютой, девальвация валют для обеспечения нового равновесия невозможна. Таким образом, Германия вынуждена иметь дело с незавидной задачей по спасению утопающих — своих "стран-клиентов", тех самых, которые использовали силу евро для чрезмерного потребления и излишних заимствований.

С другой стороны, жители Греции, Италии, Испании, Португалии и Ирландии теперь сталкиваются с незавидными последствиями сокращения государственных льгот, направленных на перераспределение бюджетов в соответствии с производительной базой своих экономик.

Поэтому либо Германия будет продолжать тащить за собой слабые государства еврозоны, либо в конечном счете более слабые страны объявят дефолт и станут неплатежеспособными.

Читайте также:

Как Италия смертельно отравит еврозону

Европейским миром уже давно правит Германия

Суверенитет в обмен на выход из экономического кризиса

Страны ЕС теперь дружат против Германии

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook