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Автор Сергей Лебедев

"Романтики" остались только в "Роскосмосе"

Экономика » Производство » ВПК

Вряд ли бы кто-нибудь из жителей России обратил внимание на планов громадье нового главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, если бы не статус России. Как никак космическая держава. Да и былые заслуги в развитии ракетостроения и освоения космического пространства Советского Союза обязывают. Школьникам напомню, зная реалии отечественного образования, первым космонавтом был русский летчик Юрий Гагарин. А полет совершен 12 апреля 1961 года. Вот так.

Несомненно, груз былого наследия все же давит на нынешнее "космическое" руководство. Вот оно и решило вновь поднять на щит гордость нашего техно-, инно- и нанопрома.

Начали, в общем-то, с обычного. Анонсировали кадровые изменения на предприятиях отрасли, которые должны "вернуть в руководство отрасли профессионалов". Решение правильное. Но забавно в этой связи слышать фразу: "исключать этого нельзя, решение принимается на собрании акционеров".

Зная нынешних акционеров а-ля сердюков, начинаешь сомневаться в первых же шагах — в приходе профессионалов (а речь должна идти в первую очередь о грамотном инженерном составе). Ведь руководителей с управленческим, юридическим и прочим гуманитарным образованием, которые сегодня возглавляют суперсовременные технические компании, пруд пруди. А это чревато для нашей обороноспособности. Живем-то в век антироссийских санкций.

В последние годы "Роскосмос" не раз преследовали неудачи. Более десятка спутников, запущенных на орбиту с космодрома "Восточный" на новом ракете-носителе "Союз", вышли не на орбиту, а попали в океан. Были и другие аварии. Слава Богу, все пока обходится без жертв. Вероятно, на этом было бы пора остановиться и спуститься на землю. Что-то исправить здесь. Но, судя по планам "Роскосмоса" с осваиванием окололунного пространства с различными модулями, станциями, носителями, кажется, что новое руководство все еще читает фантастику, отмахиваясь от реалий. Вот и Марс был упомянут не так давно. Так что вопросы наши простые: на что проектировать и строить, кто это будет делать и откуда уверенность в кооперации с другими странами.

Вопросы не праздные. Ракетную технику проектируют и строят инженеры, голова которых оценивается работодателем в 10-30 тысяч. Большинство из них уже убелены сединами, а о смене никто не думает. Несколько лет назад Московский радиотехнический техникум имени А. А. Расплетина, который был надежным поставщиком среднего звена специалистов оборонщикам и специализированным НИИ, был перепрофилирован, по сути, в банковский колледж. И таких примеров по стране немало.

Напомним также о строительстве многострадального космодрома "Восточный" и многомиллиардном ущербе (а деньги где?), о работах над собственными ракетными носителями в США, в других странах. Идет постоянная борьба за клиентов в мире коммерческих спутников, а здесь главное — надежность. Да и жалобы руководства на снижение финансирования "Роскосмоса" оптимизма не добавляют.

Так, может быть, отложить пока на завтра Луну? Хотя бы до 30-го года — крайние сроки проекта развития авиакосмической отрасли. Восстановим уровень инженерной мысли среди подрастающего поколения, дадим им достойную зарплату, сократим бюрократический персонал корпорации. А на сэкономленные деньги купим, кому невмочь ждать, книгу Жюля Верна "Из пушки на Луну".

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Роскосмос как с Луны свалился
Темы Луна космос Роскосмос Дмитрий Рогозин лунная программа космические исследования
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"Романтики" остались только в "Роскосмосе"
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