Рынок восстанавливается: биткоин растёт до $7,000

За последние 24 часа, цена биткоина (BTC) смогла восстановиться, поднявшись до психологического барьера $7,000, пройдя путь от отметки $6,800.

Этому поспособствовало значительное увеличение числа покупок криптовалюты, которое произошло в верхних областях $6,000, что не дало токену упасть до минимальных отметок цены.

Поскольку биткоину удалось восстановиться после падения к $6,500, большинство токенов и альткоинов с небольшой рыночной капитализацией, также повторили действия "крипто-короля", увеличив уровень общей капитализации рынка криптовалют до $227 миллиардов.

WaltonChain вырос на 30%

Сеть блокчейн проекта по реализации Интернета вещей (IoT), WaltonChain, также стал одной из криптовалют, которая значительно укрепила свои позиции.

Данный токен ощутимо вырос в связи с двумя грандиозными событиями: восстановление биткоина и размещение токена проекта WaltonChain, WTC, в списках криптобиржи Bithumb, которая является второй по величине криптобиржей в Южной Корее.

Появление WTC в торговых списках криптобиржи Bithumb произошло почти через день после того, как в СМИ прошла информация о том, что криптобиржа заключила партнёрский договор с банком NH Bank, который является крупнейшей финансовой организацией во всей Южной Корее.

Таким образом, теперь все жители Южной Кореи могут завести себе виртуальные банковские аккаунты для торговли криптовалютой на платформе.

Ранее, NH Bank уже отклонял запрос об обновлении договора с Bithumb, что было связано с произошедшим до этого взломом систем безопасности криптобиржи, что привело к колоссальной утечке в $40 миллионов.

На этот раз, NH Bank потребовал от Bithumb продемонстрировать явные доказательства того, что криптобирже удалось исправить свою инфраструктуру и создать более совершенные защитные алгоритмы, что криптобиржа как раз и сделала ранее, когда на платформе были заморожены все счета и депозиты на целый месяц.

WaltonChain - это первый токен, который прошёл интеграцию в Bithumb после взлома их систем безопасности.

Этой ночью, цена WaltonChain (WTC) в паре против доллара США (USD), выросла от $4.15 до $5.55, то есть более, чем на 30% за такой короткий промежуток.

На этой неделе, команда разработчиков проекта WaltonChain также анонсировала релиз технической документации второй версии, где говорится об обновлении протокола Proof of Contribution (wPoC), а также кроссчейн экосистемы, которая опирается на множество разных блокчейнов, с целью расширить и максимизировать возможности собственного блокчейна WaltonChain.

Ранее, создатель Ethereum, Виталик Бутерин, подчеркнул тот факт, что сети IoT могут проводить сотни тысяч транзакций в секунду:

"Например, Uber регистрирует 12 поездок в секунду, PayPal - несколько сотен транзакций в секунду, VISA - несколько тысяч, крупнейшие стоковые биржи - десятки тысяч, а проекты IoT - уже сотни тысяч в секунду".

В настоящее время, головная сеть проекта Ethereum способна проводить в среднем около 11 транзакций в секунду, однако, Бутерин заявил о полной интеграции с двумя другими проектами - Plasma и Sharding, которые предоставляют решения для создания второго слоя блокчейна, что потенциально может расширить возможности головной сети Ethereum до гигантского показателя в миллион транзакций в секунду.

В связи с огромным спросом на сети IoT, которые теперь всё чаще интегрируются с протоколами публичных блокчейнов, сфокусированные на IoT проекты, вроде WaltonChain и VeChain, нуждаются в установлении алгоритмов консенсуса, а также в разработке уникальных механизмов, которые могли бы справиться с такой массивной способностью обработки транзакций.

Рынок всё же восстановился?

Как сообщали CCN ранее, 30 августа, многие трейдеры ожидали, что биткоин (BTC) просядет с $7,000 до $6,500, когда токен уже откатился до $6,800. Однако, как это уже случилось 6 августа, биткоин в очередной раз продемонстрировал прочность своих позиций в регионе $6,000-$7,000.

Как заявил директор проекта ShapeShift, Эрик Вурхес, худшая часть коррекции крипторынка подошла к концу, и если основные криптовалюты смогут продолжить теми же темпами снижать волатильность и удерживать свои позиции в последующие недели, то возможно, что биткоин в скором времени уже будет проверять на прочность барьеры в регионе $8,000-$9,000.