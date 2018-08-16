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Автор Никита Лисицын

Как криптобиржи решают судьбы: история Ethereum Classic

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Криптовалюта Ethereum Classic (ETC) не так давно выросла на целых 19%, и всё благодаря криптобирже Coinbase, расположенной в Сан-Франциско, которая анонсировала включение токена в свою программу Coinbase Consumer и размещение его в своём списке. Таким образом, пользователи и клиенты криптобиржи уже совсем скоро смогут приобрести токен как на официальном сайте криптобиржи, так и в её мобильном приложении. Сообщается, что запуск токена в продажу будет доступен чуть позже сегодня, 16 августа.

Как криптобиржи решают судьбы: история Ethereum Classic.

Как сообщили CryptoGlobe, Coinbase ранее сообщали о своих намерениях включить Ethereum Classic (ETC) в свой торговый список, и, примерно в то же время, другая именитая криптобиржа, Binance, добавила торговые пары с ETC на свою платформу, что привело к росту цены токена на 20%.

Ранее, в этом месяце, Coinbase сообщили, что платформа находится на финальной тестовой стадии, перед тем как разработчики смогут окончательно ввести поддержку данной криптовалюты на свою платформу, что помогло цене Ethereum Classic (ETC) вырасти до высшей отметки цены за три месяца — $21. Напомним, что абсолютный максимум цены токена, $47, был достигнут им в январе этого года.

Стоит отметить, что вслед за анонсом Coinbase, практически сразу же, другая платформа, Robinhood, которая предоставляет возможности бескомиссионного трейдинга, также сообщила о своих намерениях включить поддержку Ethereum Classic (ETC), что также помогло цене токена немного вырасти, прежде чем он ощутил небольшие коррекционные движения ранее, сегодня.

Важно отметить, что как только какая-либо криптовалюта попадает на платформу Coinbase, её цена обычно стремительно вырастает. Данной закономерности уже придумали название в криптосообществе — "эффект Coinbase". Теперь, эффект Coinbase на себе ощутил и Ethereum Classic (ETC). Этот эффект, отчасти, может быть вызван повышающейся ликвидностью на рынке, поскольку Coinbase имеет обширную аудиторию (на платформе было создано практически 20 миллионов аккаунтов). Не так давно, директор Coinbase, Брайан Армстронг, заявил, что за прошлый год криптобиржа получала по 50,000 новых пользователей ежедневно. Напомним, что в прошлом году криптобиржа из Сан-Франциско также добавила на свою платформу токен Bitcoin Cash (BCH), но его цена стремительно выросла незадолго до официального заявления о сотрудничестве от Coinbase.

В то время многие полагали, что произошла утечка информации, иными словами, криптобиржу подозревали в намеренном пампинге и инсайдерском трейдинге. Впрочем, чуть позже, после проведённого внутреннего расследования, было выяснено, что биржа не имеет никакого отношения к данному событию, а также были опровергнуты обвинения в инсайдерской торговле и утечке информации.

В настоящий момент, токен Ethereum Classic (ETC) — это одна из наиболее свежих криптовалют, попавших в списки криптобиржи Coinbase. Вскоре после анонса о поддержке ETC, Coinbase заявили о том, что они также имеют виды на такие токены, как Cardano (ADA), Basic Attention Token (BAT), люмены Stellar (XLM), ZCash (ZEC) и 0x (ZRX).

В последующем посте в своём блоге, Coinbase раскрыли подробности открытия собственного сберегательного сервиса для институциональных инвесторов, речь идёт о так называемом Coinbase Custody, который уже поддерживает ряд токенов, вроде XRP, NEO, XMR и EOS. Компания недавно повысила инвесторский интерес к своему фонду Index Fund, снизив комиссию за пользование им с 2% до 1%.

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Как криптобиржи решают судьбы: история Ethereum Classic
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