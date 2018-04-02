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Автор Никита Лисицын

VeChain совершил рывок вперёд: $2.75, и это только начало

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Несмотря на то, что у всего крипторынка были не очень хорошие выходные, новая неделя должна стать для них крайне плодотворной. По крайней мере, такое заявление можно сделать по тому, как рынок повёл себя сегодня. Например, цена VeChain, на момент написания статьи, выросла на 21.72% за прошедшие 24 часа, что является более чем отличным результатом, учитывая общие настроения на рынке за последний месяц.

VeChain совершил рывок вперёд: .75, и это только начало.

Несмотря на то, что сейчас практически весь рынок проявляет признаки восстановления, у VeChain это получается лучше всего. Благодаря сильному 21-процентному росту за 24 часа, этот альткоин находится далеко впереди остальных своих конкурентов, занимая место в топ-20. Такой сильный рывок вернул токен на ранее занятую позицию в $2.75 впервые, за последние несколько дней.

Хотя, этот рост и можно назвать довольно показательным, инвесторам пока не стоит обольщаться, ведь такой скачок может оказаться довольно краткосрочным явлением. Стоит вспомнить прошлую неделю, когда за любым небольшим приростом в цене практически моментально следовал сильный обвал. Если же на этой неделе ситуация на рынке поменяется, то мы, наконец, сможем наблюдать довольно серьёзный бычий тренд. Но пока что мы видим лишь обширное медвежье давление по всему крипторынку, а любой позитивный тренд может появиться очень нескоро.

Тем не менее, довольно интересно ведёт себя VeChain по отношению к двум ведущим криптовалютам: биткоину и Ethereum. Благодаря росту в 15.94% по отношению к биткоину и 18.87% — к Ethereum, VeCahin, как альткоин, выглядит довольно солидно и, возможно, он себя ещё покажет. Анализировать часовые графики пока рано, потому что там всё ещё можно заметить пришедший недавно на крипторынок "циклон", так что ограничимся, пожалуй, цифровыми данными.

Как мы можем наблюдать, объём торгов за 24 часа у VeChain просто потрясающий. Хотя, имея $95.7 миллионов в объёме за один день, рынок VEN пока нельзя назвать самым ликвидным. С другой стороны, приятно видеть, что рынок вернулся в общему объёму торговли на отметке в $12 миллиардов, после того, как за выходные он значительно отклонился. Впрочем, это всё ещё довольно скудный показатель, по сравнению с $30-40 миллиардами в конце 2017 года.

Что же касается бирж, то лидером, традиционно, является Binance, так как она генерирует наибольшую часть торгового объёма этого альткоина. Её пары BTC/VEN, ETH/VEN, BNB/VEN сейчас находятся в топ-7 на крипторынке. На втором и третьем местах располагаются Lbank и Huobi.

Стоит отметить, что это довольно неплохой набор бирж, хотя криптосообществу ещё предстоит увидеть, насколько большую ликвидность обеспечат эти рынки VeChain, и как это скажется на росте токена.

Пока что довольно сложно сказать, сможет ли VeChain удержаться "на волне". Если взять в расчёт предыдущие недели, то массивный рост может очень скоро снова смениться на очередную коррекцию. Если эта закономерность повторится, то мы сможем наблюдать просадку VeChain до $2.55. Тем не менее, как показывает практика, на криптовалютном рынке всё возможно, так что нам стоит понаблюдать за тем, как может измениться ситуация в последующие несколько дней.

Главный вопрос: "Увидим ли мы повторение устоявшейся закономерности, или же рынок ожидает сильный бычий тренд?"

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