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Автор Никита Лисицын

Криптовойна: Китай разработает свою криптовалюту

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Стало известно, что правительство Китая намеревается продолжить свою войну против криптовалют. Одна из последних инициатив по борьбе с цифровыми деньгами пришла от заместителя управляющего центрального банка Китая, Фана Йифейя. В своём обращении он заявил, что правительство Китая всерьёз планирует полностью закрыть доступ к любой криптовалюте в стране.

Фан сказал, что текущей целью центрального банка Китая является введение запрета на использование цифровых денег. Этот шаг — ещё одна ступень на лестнице регуляции в стране. О своём намерении заместитель управляющего ЦБ Китая заявил на последнем конгрессе коммунистической партии страны.

Ранее, на этой неделе, в Китае прошла телеконференция, посвящённая валютам и драгоценным металлам. Многие местные энтузиасты надеялись, что Фан дружелюбен к криптовалютам, однако результаты конференции оказались для них далеко не утешительными. Возможно, он и дружелюбно относится к цифровым деньгам, но в его же интересах действовать в рамках политики государства.

Напомним, что первый серьёзный шаг на пути к сдерживанию растущего интереса к криптовалютам в стране, Китай предпринял в сентябре 2017 года, введя запрет на ICO.

Местная альтернатива биткоину?

Как всем хорошо известно, китайское правительство не терпит конкуренции. Речь не только о лимитированном доступе к криптовалютам в стране, но также и об истории с многочисленными западными компаниями, которые решили открыть свои филиалы в Китае.

Ранее, в этом месяце, на должность управляющего национального банка Китая (PBOC) был назначен Йи Ганг, что положило конец сильному отклонению цен на крипторынке. Это связано с тем, что криптосообщество совсем не ожидало, что новый управляющий будет положительно относиться к криптовалютам.

PBOC, вместе с центральным банком, наметили себе траекторию по запуску собственной национальной криптовалюты, как сообщил Фан Йифей. Известно, что центральный банк также совершал инвестиции в изучение и разработки в области блокчейн-технологий.

Потенциальный безграничный контроль, простота дистрибуции, открытый доступ к национальной криптовалюте, которая может быть использована как легальное платёжное средство, всё это поможет Китаю выйти на новый уровень экономики.

Меры, принимаемые китайским правительством, нацелены, прежде всего, на остановку спекуляции на криптовалютах, и вместо этого — на создание и развитие новой экономической модели. Банк People's Bank of China — это единственная организация, которая одновременно и нацелена на регулирование криптовалют и, в то же время — на развитие потенциала технологии блокчейн.

В заявлении, опубликованном на сайте ЦБ Китая, говорится о создании токена, как ступени к реформации модели экономики, в которой бы транзакции и денежные платежи были намного проще. PBOC также нацелено приложить все усилия, чтобы поддержать инициативу центрального банка по разработке национальной криптовалюты.

Главная причина, по которой проект был запущен — это обеспечение порядка в схеме циркуляции национальной фиатной валюты Китая — юаня. Центральный банк также сообщил, что он усилит контроль за созданием криптовалюты, что должно будет позитивно сказаться на её качестве, а также позволит национальному токену составить серьёзную конкуренцию другим цифровым деньгам.

Темы мир Китай криптовалюты законодательство
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