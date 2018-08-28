Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Волк с Уолл Стрит: биткоин уничтожит мир

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

"Волк с Уолл Стрит" Джордан Белфорт рассказал о том, как самая популярная криптовалюта, биткоин (BTC), может предать своих инвесторов.

Волк с Уолл Стрит: биткоин уничтожит мир. 391325.jpeg

Белфорт известен стоковый брокер, заработавший состояние на обмане инвесторов. Его история не так давно была освещена в фильме Мартина Скорсезе, "Волк с Уолл Стрит". Белфорт подчёркивает, что как профессиональный лжец, он заработал себе на жизнь с помощью мошенничества и обмана, и утверждает, что история циклична, и то, что сейчас происходит с биткоином очень похоже на то, что происходило в 90-х прямо перед его глазами. В своём интервью для CNBC Белфорт заявил:

"Я был мошенником. Я мошенничал и прикрывался наукой, инновациями. Это всё то же, что сейчас делает биткоин. Сама идея криптовалют — это настолько глупая авантюра, но все те детишки, что в них вкладываются, наверное, даже не понимают, насколько сильно промыты их мозги. Криптовалюты однажды исчезнут как мираж. И в криптосообществе так много честных людей, но они все будут обмануты, они все останутся ни с чем".

Если бы биткоин просто исчез, то огромное количество инвесторов действительно останутся с огромными дырами в бюджете. Очень много людей инвестируют в криптовалюты крайне неприличные суммы денег, а потому, слова Белфорта о том, что биткоин может просто уничтожить этот мир уже вряд ли кажутся такими драматическими и пафосными.

Важно также отметить, что Белфорт не рассматривает собственно биткоин как мошенническую аферу, он уверен в том, что биткоин уже давно начал использоваться как основное средства для создания атмосферы обмана и лжи, а также многочисленных финансовых пирамид.

Биткоин, по его словам, создал такое сообщество, где люди пытаются предать друг друга. То же самое Белфорт делал в 90-е на стоковой бирже. Волк с Уолл Стрит уверен, что именно порождённая самим сообществом, выросшим вокруг биткоина, культура и уничтожит криптовалюту. В другом отрывке из интервью для CNBC, Белфорт говорит следующее:

"Сам биткоин нельзя назвать мошеннической схемой, но его натура позволяет аферам процветать. Это теневой рынок, где вы не можете отследить всё, что происходит за кулисами. Люди углубляются в криптовалюты и используют их, чтобы обмануть остальных.

Получается такой круговорот обмана, теория большего дурака в действии. Создаются крупные аферы, каждая крупнее предыдущей, и когда очередная мошенническая схема вскрывается, она почти всегда оказывается самой серьёзной в мире. До тех пор, пока не произойдёт очередная".

Естественно, что многие полагают, что принятие криптовалют и их регулирование может остановить этот "аттракцион афер", однако, здесь Белфорт также не соглашается:

"Центральным банкам это просто не нужно. Они и так очень долгое время потратили на то, чтобы снизить риски отмывания денег, и максимально усложнить жизнь тем, кто этим занимается.

Так и зачем же им сейчас допускать в массы что-то анонимное и ценное (уже два этих качества по умолчанию подразумевают отмывание денег)? Я вообще не думаю, что есть хоть малейшая вероятность на то, что это когда-нибудь произойдёт".

Стоит ли прислушиваться к Белфорту?

По мнению экспертов, было бы неправильно не прислушаться к словам Белфорта, поскольку, он определённо разбирается в мошенничестве, но в то же время, неправильно и слепо доверять чьему-то мнению в криптосообществе.

Естественно, крах биткоина повлечёт за собой ужасные последствия, но на рынке есть так много индикаторов и факторов, которые говорят о том, что токен вряд ли в скором времени, или когда-нибудь вообще просто пропадёт. Вместо этого, аналитики рекомендуют не бросаться в крайности, а самостоятельно разобраться в отношении криптовалют и выявить собственное мнение.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
Как отдохнуть
Как выжить в Анапе
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Новости Все >
Еще девять поликлиник построят в Новой Москве
Ученые: сидячий образ жизни приводит к забывчивости
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Определились банки-лидеры по рефинансированию ипотеки
"Спасибо, майор Дуров!": Telegram будет сдавать подозреваемых ФСБ
PwC назвал препятствия для распространения блокчейна
Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"
Банда подростков-АУЕ разгромила центр Петербурга
Эксперт: рост активности клещей в Сибири не должен пугать москвичей
Эталонная реконструкция исторического комплекса
Сейчас читают
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне Видео 
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Возраст не по паспорту, а по факту
Здравоохранение
Возраст не по паспорту, а по факту Видео 
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украина
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Любовь Степушова Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций? Любовь Степушова Дарья Касьянова Как выжить в Анапе Дарья Касьянова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов
Комментарии
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Израиль не спас Караченцова от рака - он будет лечиться в России
Путин решился: что президент скажет о пенсионной реформе
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения о власти и пенсии
Крымский татарин рассказал правду о жизни "под Россией"
"Спасибо, майор Дуров!": Telegram будет сдавать подозреваемых ФСБ
Как выжить в Анапе
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд на ЗОЖ для россиян
Как выжить в Анапе
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Как выжить в Анапе
СМИ: Европа возвращает призывную армию для войны с Россией
Зачем Украине радикалы и националисты
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ