"Волк с Уолл Стрит" Джордан Белфорт рассказал о том, как самая популярная криптовалюта, биткоин (BTC), может предать своих инвесторов.
Белфорт известен стоковый брокер, заработавший состояние на обмане инвесторов. Его история не так давно была освещена в фильме Мартина Скорсезе, "Волк с Уолл Стрит". Белфорт подчёркивает, что как профессиональный лжец, он заработал себе на жизнь с помощью мошенничества и обмана, и утверждает, что история циклична, и то, что сейчас происходит с биткоином очень похоже на то, что происходило в 90-х прямо перед его глазами. В своём интервью для CNBC Белфорт заявил:
"Я был мошенником. Я мошенничал и прикрывался наукой, инновациями. Это всё то же, что сейчас делает биткоин. Сама идея криптовалют — это настолько глупая авантюра, но все те детишки, что в них вкладываются, наверное, даже не понимают, насколько сильно промыты их мозги. Криптовалюты однажды исчезнут как мираж. И в криптосообществе так много честных людей, но они все будут обмануты, они все останутся ни с чем".
Если бы биткоин просто исчез, то огромное количество инвесторов действительно останутся с огромными дырами в бюджете. Очень много людей инвестируют в криптовалюты крайне неприличные суммы денег, а потому, слова Белфорта о том, что биткоин может просто уничтожить этот мир уже вряд ли кажутся такими драматическими и пафосными.
Важно также отметить, что Белфорт не рассматривает собственно биткоин как мошенническую аферу, он уверен в том, что биткоин уже давно начал использоваться как основное средства для создания атмосферы обмана и лжи, а также многочисленных финансовых пирамид.
Биткоин, по его словам, создал такое сообщество, где люди пытаются предать друг друга. То же самое Белфорт делал в 90-е на стоковой бирже. Волк с Уолл Стрит уверен, что именно порождённая самим сообществом, выросшим вокруг биткоина, культура и уничтожит криптовалюту. В другом отрывке из интервью для CNBC, Белфорт говорит следующее:
"Сам биткоин нельзя назвать мошеннической схемой, но его натура позволяет аферам процветать. Это теневой рынок, где вы не можете отследить всё, что происходит за кулисами. Люди углубляются в криптовалюты и используют их, чтобы обмануть остальных.
Получается такой круговорот обмана, теория большего дурака в действии. Создаются крупные аферы, каждая крупнее предыдущей, и когда очередная мошенническая схема вскрывается, она почти всегда оказывается самой серьёзной в мире. До тех пор, пока не произойдёт очередная".
Естественно, что многие полагают, что принятие криптовалют и их регулирование может остановить этот "аттракцион афер", однако, здесь Белфорт также не соглашается:
"Центральным банкам это просто не нужно. Они и так очень долгое время потратили на то, чтобы снизить риски отмывания денег, и максимально усложнить жизнь тем, кто этим занимается.
Так и зачем же им сейчас допускать в массы что-то анонимное и ценное (уже два этих качества по умолчанию подразумевают отмывание денег)? Я вообще не думаю, что есть хоть малейшая вероятность на то, что это когда-нибудь произойдёт".
Стоит ли прислушиваться к Белфорту?
По мнению экспертов, было бы неправильно не прислушаться к словам Белфорта, поскольку, он определённо разбирается в мошенничестве, но в то же время, неправильно и слепо доверять чьему-то мнению в криптосообществе.
Естественно, крах биткоина повлечёт за собой ужасные последствия, но на рынке есть так много индикаторов и факторов, которые говорят о том, что токен вряд ли в скором времени, или когда-нибудь вообще просто пропадёт. Вместо этого, аналитики рекомендуют не бросаться в крайности, а самостоятельно разобраться в отношении криптовалют и выявить собственное мнение.
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