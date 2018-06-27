Pornhub теперь принимают TRON и ZenCash

Pornhub, самый крупный в мире портал развлечений для взрослых, теперь принимает к оплате криптовалюту Tron. Это довольно решительный шаг со стороны нового токена, поскольку Pornhub — это массовый бизнес.

Напомним, что изначально, Tron был запущен на блокчейне Ethereum ещё в апреле 2017 года, однако вскоре он обозначил себя как серьёзного конкурента токену, на платформе которого он был создан. В конце концов, он мигрировал на бета-версию собственного блокчейна в конце мая, а затем объявил себя полностью независимым. Tron имеет капитализацию рынка в размере $2.5 миллиардов, но его цена начала стремительное падение после миграции на новый блокчейн.

Pornhub представляет собой абсолютно новый рынок сбыта для Tron. Созданный в 2007 году, в 2017, спустя 10 лет, портал опубликовал "годовой обзор" в январе, и показатели удивили многих. Pornhub регистрировали 81 миллион посещений в день (или 28.5 миллиардов в год), 25 миллиардов поисковых запросов (800 в секунду), 68 лет — общая продолжительность загруженных видеоматериалов, и 3,732 петабайт информации — "каждые 5 минут Pornhub передаёт больше информации, чем её содержится в Нью-Йоркской общественной библиотеке, в которой хранится 50 миллионов книг".

Pornhub был приобретён компанией MindGeek в 2010 году. MindGeek — это канадский порнографический концерн, который агрессивно приобретал студии и порталы за последние 10 лет. Согласно данным Forbes, теперь концерн владеет 8 из 10 самых крупных порно-сайтов в мире.

Tron же стал активнее вести себя с тех пор, как совершил миграцию. Он приобрёл компанию, занимающуюся созданием программного обеспечения, BitTorrent, в начале июня. По разным данным, сделка обошлась Tron в $100 миллионов, хотя её подробности официально не разглашаются. Многие нашли в этом шаге повод для беспокойства, поскольку BitTorrent — это, в первую очередь, открытый софт для распространения медиа-файлов.

Также, Tron недавно выиграл конкурс на размещение своего инструмента в списках крупнейшей криптобиржи в Индонезии, Indodax, которая, по всей видимости, скоро может обогнать главную стоковую биржу страны по количеству пользователей.

ZenCash

Другая криптовалюта, которая отныне принимается на Pornhub в качестве платёжного средства, это форк ZCash, ZenCash. Как и ZCash, ZenCash — это токен, основной задачей и принципом которого является полная анонимность пользователей. Оба токена, в принципе, идентичны, но у ZenCash имеется ряд дополнительных нововведений, таких как, например, возможность отправлять криптографические сообщения, и несколько безопасных узлов, которые представляют из себя несколько узлов в блокчейне, защищающие его от внешних атак. Владельцы этих узлов получают вознаграждение, как майнеры по системе, схожей с алгоритмом proof-of-stake. Капитализация данного токена составляет $67 миллионов (у оригинального токена, ZCash, этот показатель равень $682 миллионам).

Ранее, в апреле этого года, Pornhub включили в свою платёжную систему токен Verge, также анонимное платёжное средство.

Традиционные финансовые системы, впрочем, часто отклоняли саму идею предоставления услуг на порталах с развлечениями для взрослых, и это, отчасти, было связано с тем, что пользователи этих порталов имеют вполне естественное желание скрыть свою личность, что делает этот сектор лакомым куском для криптовалют.

Вице-президент Pornhub, Кори Прайс заявил следующее: "Децентрализованные платёжные системы продолжают расти в популярности, а сами криптовалюты активно распространяются в широком экономическом спектре. Сегодня, криптовалюты представляют наибольший интерес для сектора развлечений для взрослых, поскольку они имеют одно важное свойство для этой индустрии — анонимность пользователей. И это выгодно отличает их от традиционных платёжных систем".