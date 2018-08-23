Дилер биткоинов отмывал деньги

21-летний молодой человек, который вёл предпринимательскую деятельность, занимаясь дистрибуцией биткоинов (BTC), был арестован по обвинению в отмывании денег, а также их незаконной передаче. Согласно сведениям Департамента юстиции в южном округе штата Калифорния, Джейкоб Баррелл Кэмпос, молодой преступник, был арестован ранее, в этом месяце, при попытке нелегально проникнуть на территорию Соединённых Штатов Америки через Мексику.

Молодой человек был арестован без возможности освобождения под залог, в пятницу, 17 августа текущего года.

Дилер успел продать биткоинов на $750,000

Согласно заявлениям в докладе помощника прокурора США, Роберта Сиаффы, Баррелл был довольно популярным дилером биткоинов, и за свою карьеру успел сбыть электронных токенов на $750,000. Баррелл успел продать криптовалюту тысячам покупателей в Соединённых Штатах. Он провёл 971 транзакцию и обслужил свыше 900 различных клиентов. Сообщается, что для совершения сделок, он принимал деньги наличными при личной встрече с покупателями, через свой банковский счёт, а также использовал систему денежных переводов MoneyGram. Сиаффа отметил, что, основываясь на деятельности Баррелла, его можно квалифицировать как криптовалютную биржу, а также инкриминировать ему статью за "ведение незаконной предпринимательской деятельности".

Известно также, что ранее Баррелла обязали зарегистрировать свой бизнес в Министерстве финансов, а также потребовали от него прохождения процедуры по проверке финансовой отчётности для исключения возможности отмывания денег. Сюда входило также наложение на Баррелла обязанности незамедлительно докладывать о любых подозрительных операциях с наличными.

Деятельность в Тайване

Известно, что Баррелл не последовал данным правилам и предписаниям. Он также принимал деньги без каких-либо вопросов, а взамен сразу же пересылал криптовалюту, взимая лишь комиссию в размере 5% за свои услуги.

Сиаффа заявил:

"Деятельность Баррелла нельзя пропускать мимо глаз, поскольку своими действиями он в грубейшей форме нарушил действующие на территории США законы и правила по противодействию отмыванию денег. Своей противозаконной деятельностью, злоумышленник также допустил в банковскую систему страны около $1 миллиона неизвестного происхождения."

Помимо основных обвинений, Барреллу также инкриминируют около 28 случаев по межнациональному отмыванию денег. Дело в том, что за свою карьеру он также совершил 28 операций по продаже биткоина через интернет, на общую сумму свыше $900,000, выводя деньги со своего счёта в банке США, и помещая их на счёт в Тайване. Каждая транзакция осуществлялась от имени криптобиржи Bitfinex. Сиаффа прокомментировал это, сославшись на то, что Баррелл мог таким образом выводить деньги, чтобы развивать капитал своего бизнеса. Затем, по данным следствия, Баррелл приобрёл биткоинов на $3 миллиона, совершив в сумме около 2,600 транзакций. После того, как его аккаунт на криптобирже Coinbase был закрыт, из-за возникновения требования с их стороны по идентификации личности, Баррелл открыл аккаунт на криптобирже Bitfinex, где и продолжил покупать криптовалюту.