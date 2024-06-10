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Олег Артюков
NetEase: Россия сняла возражения против железной дороги Китай — Узбекистан

В Китае удивились реакции России на проект железной дороги из КНР в Узбекистан

2:36
Экономика

На днях в Пекине был подписан договор о строительстве железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Этот проект, задуманный несколько десятилетий назад, наконец-то перешел к стадии реализации. Реакция России на это событие удивила автора материала, который был опубликован на интернет-платформе NetEase.

В Китае удивились реакции России на проект железной дороги из КНР в Узбекистан
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Новый транспортный маршрут станет одним из самых удобных для доставки грузов из Китая в Европу и на Ближний Восток. Он короче альтернативных маршрутов на 900 километров", — говорится в материале.

Его автор сообщает, что разговоры о создании этого транспортного коридора начались ещё в конце прошлого века и якобы вызвали недовольство в России.

Основная причина обнаруженного автором материала "недовольство Москвы" в том, что маршрут будет обходить территорию России. И это потенциально создавало конкуренцию российским логистическим проектам.

В материале утверждается, что якобы отрицательное отношение России и было одной из причин задержки его реализации. Но ситуация изменилась, теперь этот транспортный путь стал выгоден Москве.

По мнению автора материала, причина в США. Новый транспортный путь в Средней Азии невыгоден Соединённым Штатам, поскольку удобная и развитая инфраструктура между Европой и Азией усиливает зависимость европейских стран от России и Китая, ослабляя американское влияние в регионе.

Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры действительно является одним из приоритетов, в том числе и для России.

Однако же если говорить конкретно о вышеозначенном маршруте, то для доставки по нему грузов в Европу и на Ближний Восток необходимо соединить его с маршрутами в Туркмении (и далее через Каспийское море), Иране и так далее.

Магистраль будет проходить по маршруту "Кашгар-Торугарт-Макмал-Джалалабад-Андижан". Её общая протяженность составит около 450 километров. По прогнозам, ежегодный объём грузовых перевозок по этой железной дороге достигнет порядка 15 миллионов тонн. Сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на семь дней.

При этом стоимость проекта, а также конкретные сроки его реализации пока не называются. В Узбекистане магистраль планируют соединить с действующей колеей и таким образом выйти на железные дороги Туркмении, Ирана и Турции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай европа узбекистан
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