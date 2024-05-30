Белгородские судьи оставили бойцов СВО без поддержки

7:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Русагро" Вадима Мошковича подало 7 исков к "Агро-Белогорью", воспрепятствовав работе предприятия и заблокировал его помощь фронту.

Фото: Официальный сайт Арбитражного суда Белгородской области is licensed under Public domain

"Поддержка россиянами бойцов СВО является основой успехов на поле боя и нашего бытия в целом", — заявил 30 мая 2024 года Президент РФ Владимир Путин.

Он поблагодарил тех, кто отправляет гуманитарную помощь российским солдатам и отметил, что это очень важно для военнослужащих, которые защищают интересы России.

На следующий же день после выступления главы государства судья Арбитражного суда Белгородской области вынес решение, блокирующее поддержку спецоперации со стороны крупнейшего в регионе сельскохозяйственного холдинга "Агро-Белогорье".

В конце апреля 2024 года в адрес председателя совета директоров "Агро-Белогорья" Владимира Зотова поступило благодарственное письмо от командующего Воздушно-десантными войсками России, Героя РФ генерал-полковника Михаила Теплинского. Он выразил признательность за "помощь и поддержку в обеспечении подразделений ВДВ, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

"Ваше неравнодушное отношение и активная гражданская позиция способствуют успешному выполнению задач подразделениями "Крылатой пехоты", — написал в своей благодарности военачальник.

Так командующий ВДВ оценил вклад белгородского агрохолдинга, который с самого начала спецоперации планомерно оказывает разностороннюю помощь российской армии. Однако теперь поток помощи оказался перекрыт руками олигарха от сельского хозяйства Вадима Мошковича: подконтрольная ему компания "Русагро" через областной арбитраж заблокировала благотворительные программы "Агро-Белогорья".

Ещё в феврале группа депутатов Госдумы РФ направила коллективный запрос министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой провести проверку деятельности группы "Русагро" и её бенефициара Вадима Мошковича на наличие фактов иностранного влияния. Нынешний прецедент по дезорганизации поддержки российских войск должен ускорить присвоение статуса иноагента Мошковичу, который и ранее в Европейском суде в попытке опротестовать санкции заявлял, что "не оказывает существенной помощи России во время проведения СВО".

Структуры Мошковича в Арбитражном суде Белгородской области опротестовали решения общего годового собрания участников ООО "ГК Агро-Белогорье", которое прошло 25 апреля 2024 года. Собрание поддержало предложение Владимира Зотова о дополнительном выделении полумиллиарда рублей на благотворительные цели. Помимо поддержки СВО планировались пожертвования областным православным религиозным организациям, на реконструкцию объектов и благоустройство территорий муниципальных районов, оказание адресной благотворительной помощи.

Примечательно, что уже на этом этапе представители Мошковича пытались помешать принятию значимых для ведущего белгородского агропроизводителя решений, однако из-за неверно составленных доверенностей они не были допущены к голосованию. Теперь же руками арбитражного судьи "Русагро" не только саботировало поддержку СВО, но и сделало ещё один шаг к поглощению "Агро-Белогорья".

Подконтрольной Вадиму Мошковичу группе ещё в 2019 году удалось получить 22,5% в ООО "ГК Агро-Белогорье". С тех пор "Русагро" пытается полностью поглотить белгородский холдинг. После того как в прошлом году его собственники Владимир Зотов и Лариса Ковалёва отказались от слияния активов, "Русагро" пытается принудить их к этому через арбитраж. В настоящее время в белгородском суде рассматривается семь исков "Русагро" к "Агро-Белогорью". Ранее представителям Мошковича удалось с помощью решений Арбитражного суда Белгородской области наложить запрет на все действия других собственников "Агро-Белогорья", а в апреле 2024 получить для кипрского офшора Ros Agro PLC, которому принадлежит "Русагро", 25% долей основного владельца предприятия Владимира Зотова всего за… 2500 рублей при их фактической стоимости более 10 млрд рублей.

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 30 мая 2024 года о запрете исполнения решений общего годового собрания участников ООО "ГК Агро-Белогорье" — очередной этап в этом процессе. Судья огласил только резолютивную часть постановления, поэтому пока неизвестно, чем он руководствовался. И если эксперты единодушны во мнении, что конечная цель "Русагро" и Вадима Мошковича — поглотить и в последующем, а возможно, и обанкротить "Агро-Белогорье", то сегодня ситуация уже выходит за рамки "спора хозяйствующих субъектов".

"Агро-Белогорье" остаётся едва ли не единственной компанией, которая продолжает активно инвестировать в развитие Белгородской области, несмотря на все трудности, возникающие в прифронтовом регионе. И пострадавшими становятся не только те, кто годами получал благотворительную помощь от белгородского холдинга.

Всем известно, что олигарх, в своё время поспоривший с президентом в России об экспортной политике России, ни разу не высказывался публично о своём отношении к СВО. Так же, как никому не известно о том, что хотя бы одна из его структур поддержала материально какое-то российское военное подразделение. Почему же тогда так благоволят к нему судьи и стражи закона?

Более того, блокирование Вадимом Мошковичем поддержки СВО, очевидно, пробивает брешь в силе подразделений российской армии, которым помогали белгородцы, и демонстративно противоречит позиции главы государства. Почему так свободно чувствует себя в России бизнесмен, который держит все свои активы в недружественном государстве, человек, который кичится на Западе, что не платит налоги в России, заявляет, что не согласен с политикой её руководства, а все члены семьи которого давно обосновались в США? Почему на это сквозь пальцы смотрят контролирующие инстанции? Почему не принимают мер региональные власти, руководитель региона? Связано ли это только с коррупцией? Или подобные "предприниматели" находят покровительство у людей, имеющих антироссийскую позицию, проще говоря, представителям пятой колонны? Кто конкретно из этих представителей находится в приграничном с Украиной регионе? Хочется надеяться, что в самое ближайшее время мы получим наконец ответ от инстанций, которые обязаны заниматься вопросами безопасности страны.