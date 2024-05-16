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Олег Артюков
NetEase: Россия удивила, начав распродажу юаней

В Китае удивились, обнаружив "распродажу юаней" в России

2:59
Экономика

В последние годы руководство России активно выступает за уменьшение экономической зависимости от доллара США и валют других западных стран, говорится в материале опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

В Китае удивились, обнаружив "распродажу юаней" в России
Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

В рамках этой политики Россия уменьшила долю долларовых активов в своих международных резервах, увеличив при этом запасы золота и китайских юаней. Однако по последним данным, поступающим из России, наблюдаются неожиданные изменения в валютной политике страны, говорится в материале.

Российский Центральный банк значительно увеличил продажу юаней и рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото. Эти шаги вызвали повышенный интерес на международном уровне и породили предположения о смене стратегии России на валютном рынке.

Автор материала отмечается, что российский ЦБ уже несколько месяцев проводит регулярные продажи юаней, в последнее время объём этих операций значительно возрос. Это стало неожиданностью для Китая, там пытаются разобраться в причинах таких действий.

Появились догадки, что Россия может быть разочарована в китайской валюте, стремясь избавиться от юаней. Однако реальность иная, подчёркивает автор: Россия не намерена возвращаться к использованию доллара и не стремится отдалиться от Китая. Цель — Центробанка РФ стабилизация рубля через продажу юаней, что ранее осуществлялось за счёт доллара.

Китайские эксперты полагают, что текущий курс рубля требует от России принятия мер для стабилизации национальной валюты. В этом контексте продажа юаней рассматривается как способ поддержания стоимости рубля.

Что же касается золота, то его ценность на мировом рынке сейчас особенно высока. Отмена экспортных пошлин на золото может способствовать стимулированию его продаж и увеличению доходов государственного бюджета.

Стоит заметить, что в начале апреля в российском Минфине сообщили о сокращении продажи юаней в рамках бюджетного правила почти на 40 процентов. С 7 апреля по 5 мая на внутреннем рынке планировалось продавать валюту на 3,7 млрд рублей в день.

"Совокупный объём средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд рублей", — было сказано в сообщении. Это на 37,7 процентов меньше, чем в марте, когда совокупные продажи юаней составили 119,8 млрд рублей.

И это обычное дело, продажи могут возрастать или сокращаться в зависимости от потребностей экономике страны. Так что на самом деле здесь не происходит ничего экстраординарного, что требовало бы особо пристального внимания.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай доллар центробанк
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