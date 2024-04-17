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Олег Артюков
В Финляндии забеспокоились: дров из России больше нет, приходится жечь свои

Отсутствие дров из России вынуждает финнов делать нерациональные вещи

2:51
Экономика

В Финляндии наблюдается увеличение объёмов сжигания древесины. Резонный вопрос — ну и что? А дело в том, что теперь финны жгут в своих печах и так называемую балансовую древесину. Чего ранее старались избегать.

Отсутствие дров из России вынуждает финнов делать нерациональные вещи
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно данным издания Metsälehti, ежегодно в Финляндии используется до десяти миллионов кубометров балансовой древесины для различных целей. Это число значительно превышает оценки Агентства природных ресурсов Финляндии, которое ранее указывало на сжигание двух-трёх миллионов кубических метров древесины ежегодно, говорится в материале издания (перевод "ИноСМИ").

Отчет Metsälehti основан на интервью с поставщиками древесины и наблюдениях за предприятиями, занимающимися обработкой древесины. Одним из основных выводов является то, что до 80 процентов сжигаемой энергетической древесины также пригодно для производства балансовой древесины.

Балансовой называют древесину небольшого диаметра, получаемую, например, при прореживании леса. Этот тип древесины может использоваться для производства целлюлозы и других биопродуктов. Что, понятно, куда выгоднее, нежели просто сжигать её.

Такая смена тенденций в использовании древесины имеет ряд причин. В частности, Финляндия столкнулась с уменьшением импорта древесины из России. Это привело к увеличению спроса на местное сырьё для обеспечения теплом сетей централизованного теплоснабжения, домов и ферм.

Ситуацию также обострило решение тепловых электростанций отказаться от использования торфа и ископаемого топлива в пользу более экологически чистых альтернатив. Это повлекло за собой дополнительный спрос на древесину.

Одним из ярких примеров потребления древесины в стране является завод Helen в Вуосаари, Хельсинки. Этот завод собирается заменить угольные электростанции Ханасаари и Салмисаари — первая уже закрыта, вторая будет закрыта в следующем году.

Трудно сказать, насколько использование дров в таких масштабах экологичнее использования угля. Но видимо экологичнее, раз финны закрывают угольные станции.

Напомним, ранее финские лесопромышленники потребовали от Евросоюза оказать давление на Японию, которая увеличила импорт лесоматериалов из России. А из Финляндии сократила, чем и вывела из состояния душевного равновесия вышеупомянутых лесопромышленников.

Пока о результатах этих требований неизвестно. Хотя бюрократические процедуры процесс небыстрый. И вовсе не факт, что результат финнов устроит.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы финляндия
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