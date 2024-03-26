Как будут строить деревянные многоэтажки, узнали из только что разработанных противопожарных правил

В России разработали противопожарные правила для деревянных многоэтажек

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стандарты пожарной безопасности для деревянных многоэтажек разработали специалисты "Дом.РФ" и МЧС. Документы зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов, их проштудировала "Российская газета".

Фото: Wikimedia Commons by Bjoertvedt is licensed under CC BY-SA 4.0

Новые противопожарные правила распространяются на многоквартирные жилые дома высотой до четырёх этажей, школы до двух этажей и одноэтажных фельдшерско-акушерских пунктов на деревянных каркасах с применением стройматериалов и конструкций из древесины.

Стандарты рассчитаны на строительство из перекрёстноклеёной древесины — CLT-панелей, изготовленных промышленным способом. При их подготовке учитывался зарубежный опыт, было проведено более 30 огневых испытаний.

"Разработанные СТО будут способствовать развитию деревянного домостроения", — надеется директор по развитию городской среды "Дом.РФ" Антон Финогенов. "Проведённые нами исследования и разработанные документы уже сегодня позволяют применять современные проектные решения при строительстве жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры с применением деревянных конструкций без ущерба для обеспечения пожарной безопасности", — добавил замначальника ФГБУ ВНИИПО МЧС России — начальник НИЦ НТП ПБ Андрей Лагозин.

Таким образом, почти всё готово к массовому многоэтажному деревянному строительству в России, хотя эксперты относятся к этой идее более чем скептически.