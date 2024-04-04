Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Социальная несправедливость может остановить развитие России — МЭФ-2024

5:35
Экономика

На Московском экономическом форуме разработали механизмы достижения идеального баланса в вопросах социальной справедливости.

Социальная несправедливость может остановить развитие России — МЭФ-2024
Фото: Пресс-служба МЭФ

МЭФ 11 лет проводится под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина. На форуме обсуждают разнообразные векторы развития экономической политики, особое внимание уделяя производству и развитию агропромышленного комплекса.

Масштабная сегрегация

Сессию по вопросам социальной справедливости модерировал Владимир Боглаев, генеральный директор ОАО "Череповецкий литейное-механический завод". Он подчеркнул, что основной проблемой в данном контексте является тотальная сегрегация. После развала СССР она разрослась и приняла огромное количество самых разнообразных форм. Вернулось разделение на сельских и городских жителей, торговцев и рабочих, богатых и бедных. Огромные активы, находившиеся с момента своего создания в общественной собственности, перетекли в единицы пар частных рук.

"В нынешний год семьи необходимо обратить внимание на концентрацию населения в 10-15 крупных городах страны. Причиной этому в том числе является несправедливое распределение общественных благ за счет малых городов, сел и провинции в целом. Это полностью исключает эффективность любых мер по повышению демографии. Чтобы это исправить, нам необходимо сделать сегрегацию незаконной и произвести перераспределение собственности", — подчеркнул Боглаев.

Он выразил уверенность, что уже больше 30 лет уровень справедливости в России крайне низок. И на данный момент вопрос стоит уже в принципе о сохранении государства. Дальнейший рост сегрегации не только остановит развитие страны, но и обесценит гражданство России.

Меры и инициативы

Сергей Глазьев, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, представил программу "Социальная справедливость и экономический рост". Этот комплекс мер был также представлен на Всемирном русском народном соборе и одобрен епископом Русской православной церкви, Патриархом Московским и всея Руси. Ключевой тезис программы — социальная справедливость невозможна без опережающего экономического развития.

"Предлагаемая нами программа обосновывает возможность ежегодного прироста ВВП не менее чем на 8% в год в течение пяти лет. Для этого нужно в два раза нарастить объем инвестиций и повысить нормы накопления в полтора раза — до 35% от ВВП. Безусловно, нужно также в три раза увеличить финансирование науки. Без решения этих вопросов трудно говорить о сохранении РФ как суверенного государства", —  сказал Глазьев.

Он отметил, что поставленные цели вполне реальны. На данный момент загруженность промышленности составляет около 60%, и есть возможности повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации. Основным препятствием является недостаток средств, а это результат многолетней политики "зажимания кредита" и завышения процентных ставок.

Реформы и масштабирование образования

Экономист Василий Колташов отметил, что развитие производства требует все больше образованных кадров, а сами кадры в новых обстоятельствах неизменно повышают уровень своего благосостояния. По его мнению, в условиях нынешних проблем необходимо развитие средне-профессионального образования и повышение привлекательности среднего образования.

"Крайне важно привлечь в систему образования ветеранов специальной военной операции и их детей, создав дополнительный социальный лифт. Кроме того, нужна бюрократизация образования. Для того чтобы открыть больше возможностей для населения, по словам Колташова, необходимо вылечить множество болезней", — подчеркнул Колташов.

Он отметил, что высокое качество образования — базовый фундамент экономического развития. Особенно, как и в предыдущие времена, важно техническое образование. Сегодня нужны не управленцы, которые мало что умеют, а люди, обладающие конкретными прикладными знаниями и навыками.

Опасность депопуляции

Сенатор Евгений Савченко подчеркнул, что при сохранении нынешней динамики депопуляции в России через три поколения останется 60 миллионов человек, а численность конкретно русского этноса сократится до 20 миллионов.

"Необходимо ввести родительские пособия в размере 50 тысяч рублей в месяц начиная с трехмесячной беременности до исполнения ребенку 2,5 лет. Это повысит в том числе налоговые сборы и принесет пользу как отдельным парам и семьям, так и государству в целом", — выразил уверенность Савченко.

Он добавил, что на данный момент необходимо стремиться к среднему показателю три-четыре ребенка на семью в течение трех поколений. Для достижения таких целей был разработан проект — Усадебный дом для 10 миллионов молодых семей. Для успешной реализации инициативы нужно обеспечить финансирование строительства до 10 миллионов и 1 гектара на усадьбу, и создать для всего этого инженерную и социальную инфраструктуру.

"Этот масштабный проект дал бы возможность позволил бы строить по 700 тысяч усадеб в год десять лет подряд. При успешной реализации в Сибири и на Дальнем Востоке рождаемость увеличилась бы до 4-5 детей на семью, а в прочих регионах — до 3-4 детей", — рассказал Савченко.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы сергей глазьев василий колташов константин бабкин
Обсудить
Новости Все >
Сказка о Морозко стала в Новом Театре весенней
Проблемы китайских автомобилей на российском рынке: отсутствие сервиса и неадекватная гарантия
Путин: Главной целью заказчиков кровавого теракта в Москве было нанесение ущерба нашему единству
В Китай из Екатеринбурга впервые вылетел рейс после пандемии COVID-19
Как лечить солнечные ожоги хвойных деревьев?
Четыре гипоаллергенных средств для очень чувствительной кожи
"Росгосстрах": парковка под деревьями в сильный ветер несёт риск полной гибели авто
Как накопить на летний отпуск
Владимир Путин: "экономика России не переводится на военные рельсы"
Певец Прохор Шаляпин написал завещание на своё имущество
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
8 причин плавающих оборотов двигателя на холостом ходу
Корабли в Сочи начали "летать" над морем
Обнародован рецепт несложного очистителя атмосферы в доме
Глава отдела полиции "Коммунарский" в Москве Тургенев уволен из органов
В США сделали мощнейшую в мире камеру для телескопа 3,2 гигапикселя
Диетолог Наталья Лазуренко: не надо демонизировать микроволновую печь
В крупных городах России цены на дома снизились, а в Перми и Омске резко выросли
Рассказываем об амаранте, который легко вырастить в саду
Омский областной суд осудил жителя Омска за сбор секретных сведений об объекте МО РФ
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников