Социальная несправедливость может остановить развитие России — МЭФ-2024

5:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Московском экономическом форуме разработали механизмы достижения идеального баланса в вопросах социальной справедливости.

Фото: Пресс-служба МЭФ

МЭФ 11 лет проводится под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина. На форуме обсуждают разнообразные векторы развития экономической политики, особое внимание уделяя производству и развитию агропромышленного комплекса.

Масштабная сегрегация

Сессию по вопросам социальной справедливости модерировал Владимир Боглаев, генеральный директор ОАО "Череповецкий литейное-механический завод". Он подчеркнул, что основной проблемой в данном контексте является тотальная сегрегация. После развала СССР она разрослась и приняла огромное количество самых разнообразных форм. Вернулось разделение на сельских и городских жителей, торговцев и рабочих, богатых и бедных. Огромные активы, находившиеся с момента своего создания в общественной собственности, перетекли в единицы пар частных рук.

"В нынешний год семьи необходимо обратить внимание на концентрацию населения в 10-15 крупных городах страны. Причиной этому в том числе является несправедливое распределение общественных благ за счет малых городов, сел и провинции в целом. Это полностью исключает эффективность любых мер по повышению демографии. Чтобы это исправить, нам необходимо сделать сегрегацию незаконной и произвести перераспределение собственности", — подчеркнул Боглаев.

Он выразил уверенность, что уже больше 30 лет уровень справедливости в России крайне низок. И на данный момент вопрос стоит уже в принципе о сохранении государства. Дальнейший рост сегрегации не только остановит развитие страны, но и обесценит гражданство России.

Меры и инициативы

Сергей Глазьев, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, представил программу "Социальная справедливость и экономический рост". Этот комплекс мер был также представлен на Всемирном русском народном соборе и одобрен епископом Русской православной церкви, Патриархом Московским и всея Руси. Ключевой тезис программы — социальная справедливость невозможна без опережающего экономического развития.

"Предлагаемая нами программа обосновывает возможность ежегодного прироста ВВП не менее чем на 8% в год в течение пяти лет. Для этого нужно в два раза нарастить объем инвестиций и повысить нормы накопления в полтора раза — до 35% от ВВП. Безусловно, нужно также в три раза увеличить финансирование науки. Без решения этих вопросов трудно говорить о сохранении РФ как суверенного государства", — сказал Глазьев.

Он отметил, что поставленные цели вполне реальны. На данный момент загруженность промышленности составляет около 60%, и есть возможности повышения производительности труда за счет роботизации и автоматизации. Основным препятствием является недостаток средств, а это результат многолетней политики "зажимания кредита" и завышения процентных ставок.

Реформы и масштабирование образования

Экономист Василий Колташов отметил, что развитие производства требует все больше образованных кадров, а сами кадры в новых обстоятельствах неизменно повышают уровень своего благосостояния. По его мнению, в условиях нынешних проблем необходимо развитие средне-профессионального образования и повышение привлекательности среднего образования.

"Крайне важно привлечь в систему образования ветеранов специальной военной операции и их детей, создав дополнительный социальный лифт. Кроме того, нужна бюрократизация образования. Для того чтобы открыть больше возможностей для населения, по словам Колташова, необходимо вылечить множество болезней", — подчеркнул Колташов.

Он отметил, что высокое качество образования — базовый фундамент экономического развития. Особенно, как и в предыдущие времена, важно техническое образование. Сегодня нужны не управленцы, которые мало что умеют, а люди, обладающие конкретными прикладными знаниями и навыками.

Опасность депопуляции

Сенатор Евгений Савченко подчеркнул, что при сохранении нынешней динамики депопуляции в России через три поколения останется 60 миллионов человек, а численность конкретно русского этноса сократится до 20 миллионов.

"Необходимо ввести родительские пособия в размере 50 тысяч рублей в месяц начиная с трехмесячной беременности до исполнения ребенку 2,5 лет. Это повысит в том числе налоговые сборы и принесет пользу как отдельным парам и семьям, так и государству в целом", — выразил уверенность Савченко.

Он добавил, что на данный момент необходимо стремиться к среднему показателю три-четыре ребенка на семью в течение трех поколений. Для достижения таких целей был разработан проект — Усадебный дом для 10 миллионов молодых семей. Для успешной реализации инициативы нужно обеспечить финансирование строительства до 10 миллионов и 1 гектара на усадьбу, и создать для всего этого инженерную и социальную инфраструктуру.