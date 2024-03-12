В Китае объяснили, почему Запад беспокоит сотрудничество России и КНР во Владивостоке

NetEase: Запад обеспокоен сотрудничеством России и Китая во Владивостоке

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году Россия обратилась к Китаю с неожиданным предложением относительно использования порта Владивостока, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: wikimedia.org by я is licensed under CC0 1.0.

Речь шла об использовании порта как транзитного для внутренних торговых операций китайских компаний.

Пекин принял это предложение, и со второго полугодия 2023 года порт Владивосток стал пунктом перевалки товаров между северными и южными китайскими провинциями.

После нескольких месяцев сотрудничества в западных странах начали задаваться вопросами о причинах того, почему оно стало возможным, отмечается в материале (перевод сайта АБН24).

Американские СМИ всё чаще начали выражать беспокойство по поводу того, почему президент России Владимир Путин внезапно решил открыть важный порт для Китая. Хотя заметим, что "внезапно" такие решения не принимаются.

В Соединённых Штатах считают, что Путин никогда не делает что-то просто так (поразительное открытие — прим. ред.). И если порт был открыт для соседней страны, значит, на то были причины.

При этом авторы материала в NetEas соглашаются с подобной точкой зрения в американских СМИ, полагая, что их беспокойство не лишено оснований.

Россия неоднократно пыталась превратить порт Владивосток в крупнейший логистический центр в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С учётом попыток США и их союзников изолировать Россию на международной арене, осуществление этого плана стало сложнее. В связи с этим Москва решила изменить стратегию, сделав ставку на сотрудничество с Китаем.

Привлечение Китая обещает значительные выгоды для России. Это повысит грузооборот порта и увеличит инвестиции в регион, особенно в развитие транспортной инфраструктуры.

По всей видимости, именно в этом состоит замысел российских властей: сделать этот регион центром торговых маршрутов, говорится в материале.

С учётом того, что значительная часть мировой торговли в обозримом будущем будет осуществляться через Северный морской путь, Владивосток станет одним из ключевых узлов этого маршрута.

Однако для этого необходимо сначала модернизировать порт, в этом плане китайские инвестиции будут весьма полезны. Таким образом, значительная часть мировой торговли будет зависеть от России. А это, вероятно, вызовет недовольство на Западе, предполагают авторы материала.