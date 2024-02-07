На Западе ищут слабые места в теневом флоте России. И говорят, что находят

На Западе считают, что нашли слабое место в "теневом флоте" России

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официальный представитель Великобритании в Группе семи (G7) по вопросам санкций заявила о стремлении "семёрки" ограничить возможности России использовать теневой флот танкеров для транспортировки нефти, сообщает Bloomberg.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

На Западе весьма популярно суждение, будто Россия при помощи неких "теневых трейдеров" и судоходных компаний создала флот из сотен танкеров для перевозки своей нефти после того, как страны Группы семи, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цены на российскую нефть, поставляемую морским путём.

Этот ход позволил Москве транспортировать нефть, не прибегая к услугам западных компаний — таким, например, как страхование и финансирование.

Однако теперь страны, подписавшие соглашение об ограничении цен на российскую нефть, намерены вернуть преимущество в торговле западным партнёрам.

"Мы мешаем России использовать её теневой флот, что в конечном итоге вернёт преимущество в торговле западным участникам, соблюдающим ценовые ограничения", — цитирует Bloomberg руководителя отдела по работе с предельными ценами на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании Ольгу Димитреску.

В частности, участники рынка обсуждают с правительствами различных стран возможные морские и экологические риски, связанные с использованием Россией теневого флота. Ранее Европейский союз уже усилил контроль за продажей старых танкеров неизвестным владельцам.

По данным издания Reuters, ограничение цен на российскую нефть со стороны G7 оказалось почти бесполезным, поскольку Россия сможет обойти этот механизм, используя свои собственные или азиатские танкеры и услуги страхования.

По мнению участников рынка, имеющегося у России "теневого флота" может быть достаточно, чтобы обойти санкции. Российская Федерация сможет воспользоваться собственными судами и страховкой, а также китайскими и индийскими танкерами, не подпадающими под юрисдикцию стран G7 или Евросоюза.

Отметим ещё заявление о намерениях вернуть "преимущество в торговле западным участникам". Означает ли это, что они будут перевозить российскую нефть? Напомним, ранее, до введения ограничений, значительный её объём перевозили греческие судовладельцы. Которые, разумеется, обойти ограничения не могут.

Потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём, был установлен в декабре 2022 года. Он составляет 60 долларов за баррель.

Президент России Владимир Путин после этого подписал указ, согласно которому запрещается продавать российскую нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают ограничение цены на неё.