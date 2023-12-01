План Вашингтона — к концу десятилетия сократить доходы России вдвое

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

У Вашингтона есть план — хотя может и не план, а намерение — вдвое сократить доходы России к 2030 году. Речь в первую очередь об экспорте энергоресурсов. Хотя можно предполагать, что только ими власти США не ограничатся.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

"Это (санкционное давление) — то, чего нам придется придерживаться в ближайшие годы. <…> Мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь воплотить это в жизнь", — заявил помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт в британскому изданию The Financial Times.

По его словам, цель санкций в том, чтобы "изменить поведение России". Пайетт подчеркнул, что они останутся надолго.

Он отметил, что для Вашингтона одинаково важно как воспрепятствовать будущим доходам России, так и нанести ущерб её нынешнему бюджету.

Также Пайетт добавил, что власти США ищут "способы сделать теневой флот менее эффективным" — это он про танкеры, перевозящие российскую нефть.

В общем-то, ничего нового помощник госсекретаря не сообщил. Он и раньше говорил о стремлении властей США снизить доходы России от экспорта энергоресурсов. В частности, говоря о санкция против проекта "Арктик СПГ-2", Пайетт заявлял, что цель в том, чтобы не допустить работы проекта.

В Вашингтоне и не пытаются скрывать, что санкции стали элементом экономической конкуренции. Так что у России развязаны руки в том, что касается противодействия политике США. И здесь любые средства хороши.

Собственно, в Москве на самом высоком уровне неоднократно говорили о том, что западные ограничительные меры — это надолго. И никто не испытывает иллюзий относительно того, что они могут быть смягчены, а уж тем более отменены.

Стоит отметить, что в последнее время американские — да и не только американские — чиновники заметно активизировались, доказывая, что ограничительные меры имеют эффект. В том числе и что касается экспорта Россией нефти и газа.

Произошло это после серии публикаций в прессе о том, что так называемый потолок цен не достигает своих целей и Россия продаёт нефть дороже установленных Западом 60 долларов за баррель.

При этом западные политики и чиновники уверяют, что потолок цен эффективен, как и санкции вообще. А эффект от них, дескать, не сиюминутный, а накопительный. Так что надо только подождать. Теперь вот уже о 2030 годе заговорили.