Нет дыма без огня: грядут урановые санкции Москвы против США

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США скрывают свою зависимость от поставок уранового топлива из РФ. Между тем, в условиях прокси-войны против России, Москва могла бы больно ударить по США, введя урановые санкции.

Фото: "File:RIAN archive 132603 Nuclear power reactor fuel assembly.jpg" by Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок is licensed under CC BY-SA 3.0.

Цена на уран стремительно растёт

Официальное издание госкорпорации Росатом "Страна Росатом" в Telegram сообщило в пятницу, что Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия.

В сообщении (сейчас оно удалено), со ссылкой на данные сайта макроэкономической статистики Trading Economics (ТЕ), говорилось, что отсутствие страхового покрытия (TE не поясняет причину) стало одной из причин роста мировых цен на уран.

Согласно данным ТЕ, 25 сентября цена за фунт урана выросла до $70, и "таких цен не было на рынке с 2011 года, после ядерной катастрофы на "Фукусиме-1" в Японии.

Между тем, цена растёт и по ряду других причин. В мире, на фоне нестабильности с поставками нефти и производства "зелёной" энергии, наблюдается рост интереса к строительству АЭС. Ожидается, что к концу десятилетия Китай построит ещё 32 ядерных реактора, а Япония решила перезапустить несколько АЭС и имеет платы на строительство новых объектов.

Эти события совпадают с возобновлением обеспокоенности по поводу канадской компании Cameco - второй по величине в мире по добыче урана, которая снижает прогноз по добыче на текущий год.

Росатом опроверг новость о приостановке экспорта урана в США

Росатом опроверг новость об ограничении поставок в США.

"Госкорпорация Росатом исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме", — сообщили в пресс-службе.

Как указывает издание EADaily, по данным АИС судов, в США доставку грузов осуществляют контейнеровозы класса 7 ARRS Line. Судно Балкер Atlantic Navigator II должен прибыть из американского Балтимора в Санкт-Петербург 30 сентября. В то же время Atlantic Project II и Atlantic Action II покинули российский порт 4 и 12 сентября и до конца месяца прибудут в американские порты. То есть, видимо, в США, действительно, экспорт идёт.

Дыма без огня не бывает

Как пишет Telegram-канал "Газ батюшка", "дыма без огня не бывает".

"В этой ситуации лучше подождать развития событий. Словесная интервенция — так, в пустоту, но случайностью это назвать сложно", — пишут специалисты.

Между тем, серьёзной санкционной мерой против США может стать прекращение поставок им урана и топливного урана (U308), а также оказания услуг по конверсии и обогащению урана, что приведёт к энергетическому кризису в США.

Год назад против санкций на Росатом выступили энергетические компании Duke Energy и Exelon, а также Институт атомной энергетики США. Именно поэтому импорт российского урана в США не был запрещён, в отличие от нефти, нефтепродуктов, газа и угля, хотя такие предложения в конгрессе были.

Дело в том, что:

уранового топлива на рынке мало,

только у России оно относительно дешёвое,

только она обладает полным циклом его утилизации.

Российское правительство может также ввести продажу урана за рубли.

По мере втягивания США в конфликт на Украине, возможно, эти санкции будут введены.

США скрывают зависимость от российского урана

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2021 году США импортировали около 14% своего урана из России, 35% из Казахстана и 15% из Канады. По данным EIA, в самих США добывается только 5% урана, использованного внутри страны.

Однако активы казахстанской компании "Казатомпром” постепенно переходят Uranium One — дочке Росатома. В Казахстане Uranium One принадлежат доли в компаниях, владеющих шестью урановыми рудниками. Недавно "Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане.

Именно российская компания перерабатывает руду в концентрат и является его крупнейшим поставщиком на американский рынок, занимая более чем 30% долю. За 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц.

США обладают 93 ядерными реакторами установленной мощностью 95 ГВт, которые производят 20% электроэнергии страны. При этом, работает только один завод по производству урана, а его обогащение до состояния топлива совсем не ведётся. Зависимость от импорта — почти 95%.

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