Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Нет дыма без огня: грядут урановые санкции Москвы против США

5:11
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

США скрывают свою зависимость от поставок уранового топлива из РФ. Между тем, в условиях прокси-войны против России, Москва могла бы больно ударить по США, введя урановые санкции.

Нет дыма без огня: грядут урановые санкции Москвы против США
Фото: "File:RIAN archive 132603 Nuclear power reactor fuel assembly.jpg" by Ruslan Krivobok / Руслан Кривобок is licensed under CC BY-SA 3.0.

Цена на уран стремительно растёт

Официальное издание госкорпорации Росатом "Страна Росатом" в Telegram сообщило в пятницу, что Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия.

В сообщении (сейчас оно удалено), со ссылкой на данные сайта макроэкономической статистики Trading Economics (ТЕ), говорилось, что отсутствие страхового покрытия (TE не поясняет причину) стало одной из причин роста мировых цен на уран.

Согласно данным ТЕ, 25 сентября цена за фунт урана выросла до $70, и "таких цен не было на рынке с 2011 года, после ядерной катастрофы на "Фукусиме-1" в Японии.

Между тем, цена растёт и по ряду других причин. В мире, на фоне нестабильности с поставками нефти и производства "зелёной" энергии, наблюдается рост интереса к строительству АЭС. Ожидается, что к концу десятилетия Китай построит ещё 32 ядерных реактора, а Япония решила перезапустить несколько АЭС и имеет платы на строительство новых объектов.

Эти события совпадают с возобновлением обеспокоенности по поводу канадской компании Cameco - второй по величине в мире по добыче урана, которая снижает прогноз по добыче на текущий год.

Росатом опроверг новость о приостановке экспорта урана в США

Росатом опроверг новость об ограничении поставок в США.

"Госкорпорация Росатом исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме", — сообщили в пресс-службе.

Как указывает издание EADaily, по данным АИС судов, в США доставку грузов осуществляют контейнеровозы класса 7 ARRS Line. Судно Балкер Atlantic Navigator II должен прибыть из американского Балтимора в Санкт-Петербург 30 сентября. В то же время Atlantic Project II и Atlantic Action II покинули российский порт 4 и 12 сентября и до конца месяца прибудут в американские порты. То есть, видимо, в США, действительно, экспорт идёт.

Дыма без огня не бывает

Как пишет Telegram-канал "Газ батюшка", "дыма без огня не бывает".

"В этой ситуации лучше подождать развития событий. Словесная интервенция — так, в пустоту, но случайностью это назвать сложно", — пишут специалисты.

Между тем, серьёзной санкционной мерой против США может стать прекращение поставок им урана и топливного урана (U308), а также оказания услуг по конверсии и обогащению урана, что приведёт к энергетическому кризису в США.

Год назад против санкций на Росатом выступили энергетические компании Duke Energy и Exelon, а также Институт атомной энергетики США. Именно поэтому импорт российского урана в США не был запрещён, в отличие от нефти, нефтепродуктов, газа и угля, хотя такие предложения в конгрессе были.

Дело в том, что:

  • уранового топлива на рынке мало,
  • только у России оно относительно дешёвое,
  • только она обладает полным циклом его утилизации.

Российское правительство может также ввести продажу урана за рубли.

По мере втягивания США в конфликт на Украине, возможно, эти санкции будут введены.

США скрывают зависимость от российского урана

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2021 году США импортировали около 14% своего урана из России, 35% из Казахстана и 15% из Канады. По данным EIA, в самих США добывается только 5% урана, использованного внутри страны.

Однако активы казахстанской компании "Казатомпром” постепенно переходят Uranium One — дочке Росатома. В Казахстане Uranium One принадлежат доли в компаниях, владеющих шестью урановыми рудниками. Недавно "Росатом" приобрел Буденовское месторождение урана в Казахстане.

Именно российская компания перерабатывает руду в концентрат и является его крупнейшим поставщиком на американский рынок, занимая более чем 30% долю. За 7 месяцев было поставлено 452 тонны этого топлива, или 65 тонн в месяц.

США обладают 93 ядерными реакторами установленной мощностью 95 ГВт, которые производят 20% электроэнергии страны. При этом, работает только один завод по производству урана, а его обогащение до состояния топлива совсем не ведётся. Зависимость от импорта — почти 95%.

Читайте по теме: Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой

Ответом США на поставки HIMARS Украине будет урановое эмбарго

В России предложили ввести эмбарго на поставки энергоресурсов Западу

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Новости Все >
Аналитик Фролов заявил, что ждать падения цен на топливо россиянам не стоит
Келли Роуленд случайно обнажила грудь на Неделе моды в Париже
Тимур Хайдаров после громкого скандала отказался от руководства клиникой
Врач Чугунникова посоветовала есть кислые ягоды для поддержания иммунитета осенью
После развода экс-жена Вячеслава Малафеева заблокировала его дочь
Юмористка Елена Степаненко удивила поклонников своей внешностью в молодости
Ветеран "Альфы" предсказал победу силовиков в конфликте с "Яндексом" и VK
Сатановский: с Пашиняном надо было разобраться по-сталински
Экстрасенс Олег Шепс о силе проклятий: "Когда человек испытывает сомнения, он уязвим"
Премьер-министр Словакии отправился на выборы без паспорта
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Токаев заявил, что Россия и Украина готовы к началу переговоров
Последние материалы
В России больше не осталось официально ввезенных Volkswagen Touareg: продали последний
56-летняя Памела Андерсон появилась на публике без макияжа
"Зенит" впервые в истории потерпел поражение от "Оренбурга"
Балерина Анастасия Волочкова назвала регулярный секс секретом своей фигуры
Никол Пашинян заявил об уходе всех армян из Нагорного Карабаха
Актриса Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию, и поделилась печальными подробностями
Нет дыма без огня: грядут урановые санкции Москвы против США
Волочкова рассказала, что имеет подтянутую фигуру из-за секса и позитива
Певец Игорь Николаев после операции на сердце повысил ценник на 1 млн рублей
Эксперты: онлайн-торговля Lada без наценки заинтересует многих россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников