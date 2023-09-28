Поддержит ли Путин введение офшорного рубля?

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Правительство РФ предлагает ввести два рынка рубля — внутренний и внешний. Экономист Никита Масленников считает, что РФ этот опыт прошла в 90-е годы, и он был негативным.

Фото: akchabar.kg

Появился "вредный" рубль из-за дедолларизации экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для стабилизации курса рубля применить китайскую модель юаневого рынка, чтобы обеспечить "некую мембрану между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

Отметим, что китайская модель имеет внутренний юань и внешний (гонгконгский). Обе валюты торгуются на бирже, но вторая служит исключительно для внешних расчётов. В Китае этот механизм связан с национальной особенностью: "одна страна — две системы". Как практически внедрить такой механизм в РФ Решетников не рассказал.

Правда он уточнил, что речь не идёт о двух курсах рубля.

"Два курса — это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", — сказал он.

Решетников считает, что на первом этапе необходимо чёткое понимание, "сколько у нас рублей циркулирует за рубежом и как они туда попадают".

"У нас 35% выручки возвращается в рублях — мы же активно были и остаёмся за перевод торговли в национальные валюты. Так вот, экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос — где и как они их берут, и какой у нас сформировался рынок, по сути, офшорных рублей, которые обращаются за границей — вот это вопрос, который мы вместе с Центральным банком разбираем", — сказал министр.

По его словам, введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами проблему стабилизации курса рубля не решит, как регулирование ключевой ставки.

ЦБ против введения офшорного рубля

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась против копирования китайской модели. Она заметила, что Китай уже два десятилетия пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки.

"Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", — заявила председатель ЦБ.

По её словам ни один опыт "нельзя скопировать". У китайской экономической системы — управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала.

Назад в будущее

Как пояснил Pravda. Ru экономист Никита Масленников, за предложением Решетникова "маячит множественность курсов и возвращение к валютной политике Российской Федерации в 90-е годы". Сославшись на свой опыт работы в тогдашнем правительстве, эксперт вспомнил, что "мы потом с большим трудом избавились от этого".

По его мнению, возвращаться сейчас к этому опыту "не совсем целесообразно", потому что китайская модель подразумевает, очень серьезный валютный контроль и кардинальное изменение денежно-кредитной политики.

"Начиная с офшорного рубля, мы затем можем отказаться от таргетированной инфляции и плавающего курса рубля", — сказал Никита Масленников.

Он призвал вспомнить, что, несмотря на поддержку рубля в 2008–2009 годах, "всё равно он у нас резко упал в ходе кризиса, но мы при этом потеряли почти 250 миллиардов своих собственных валютных резервов, которые потратили на поддержку курса".

Китайская экономика — не эталон

"Кроме того, копируя китайский опыт, мы ещё больше привязываемся к китайской экономике. И какая нам выгода? Если раньше мы были сырьевым придатком Запада, теперь становимся сырьевым придатком Востока. Давайте посмотрим всё-таки ещё на китайскую экономику, которая пока продолжает терять темпы роста и уже не в связи с ковидом", — добавил эксперт.

Центральный банк, по его словам, естественно, будет возражать, потому что "он видит кардинальный разворот в денежно-кредитной политике с непонятными механизмами и как тогда бороться с инфляцией".

"Министр Решетников в Совете Федерации заявил о том, что многие нюансы этого предложения не для публичного обсуждения. Если не для публичного обсуждения, тогда, извините, наша оценка совершенно однозначна — лучше бы воздержаться", — сказал экономист.

Эксперт предложил подумать о рыночных механизмах корректировки курса рубля, изучив изменения структуры расчетов по платежам за экспорт, торговлю в рублях, расчеты в национальной валюте. Может быть, надо ввести расчетные единицы в рамках интеграционных сообществ (БРИКС) и "даже развивать коллективный валютный клиринг уже в новых условиях".

Российскому потребителю важна цена импортного автомобиля и путёвки в Турцию

Никита Масленников не знает, как предполагаемое введение офшорного рубля наряду с обычным отразится на простом потребителе, но эксперт предположил, что как в 90-е годы, поддерживаемый правительством стабильный курс будет колебаться в "наклонном коридоре, а затем рано или поздно случится очередной дефолт". Плюс будет огромное количество коррупционных преступлений, потому что "каждый захочет пользоваться более выгодным для себя курсом".

Рубль неуклонно падает в последнее время по отношению к доллару, сегодня приближаясь к 100 рублям за доллар. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

С учётом интересов потребителя не факт, что президент РФ в этом вопросе поддержит Эльвиру Набиуллину, а не Максима Решетникова. Как сказал недавно Путин, обсуждая рост цен на бензин, потребителю всё равно, что делается внутри системы, ему важна цена в рознице.

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