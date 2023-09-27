Экономист рассказал, как сохранить сбережения этой осенью

6:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В 2023 году, как и в любой другой период, принципы инвестирования не изменились: чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, необходимо мудро выбирать инструменты для инвестирования. Но ситуация на рынке заставляет нас переживать о сбережении своих доходов. Куда вложить свои средства, рассказал читателям Pravda.Ru экономист, инвестор Владимир Григорьев.

Фото: openverse

Как сохранить сбережения этой осенью

Недвижимость и повышение ключевой ставки

15 августа Центробанк существенно увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Это второе повышение, поскольку в июле ставка уже была поднята с 7,5% до 8,5%. А 15 сентября этот показатель достиг 13%. Всё это пошатнуло и фондовый рынок, и сферу недвижимости.

Согласно доступным сведениям на веб-сайтах банков, минимальная рыночная ставка по ипотеке на новое жилье в "Сбере" теперь составляет 13,4%, а для клиентов, которые не являются зарплатными клиентами банка и не используют дополнительные услуги, — 15%.

Инвестировать в недвижимость в таких условиях сложно, потому что не каждый решится брать ипотеку под 14-15% годовых. В то же время спада цен не ожидается, поэтому приобрести недвижимость — это тот шаг, который действительно может сохранить ваши сбережения.

Банковские вклады

Банковские вклады являются одним из самых популярных средств сохранения сбережений среди россиян. Они надежны, просты в управлении и дают возможность получать стабильный доход в виде процентов. Однако, владельцам вкладов стоит помнить о рисках инфляции — иногда проценты по вкладам не покрывают потерь от инфляции, то есть реальная стоимость вашего капитала может сокращаться. И сейчас, в нашей нестабильной обстановке, это особенно актуально.

Сейчас крупнейшие банки предлагают открыть вклад с доходностью до 14% годовых. При этом у каждого из них есть ряд условий, например, деньги не должны быть перечислены с прошлых счетов или вы и вовсе должны быть новым клиентом банка. На деле реальный процент — 9-12% годовых. Переживут ли ваши средства инфляцию при такой доходности? Однозначного ответа не может дать ни один эксперт.

Инвестиции в валюту

Несмотря на то, что санкции и замкнутость экономики привели к снижению спроса на доллары и евро и перевели их в категорию "токсичных" валют, они по-прежнему остаются одним из методов сохранения активов. В сравнении с рублем, они меньше подвержены инфляции. В обстоятельствах, при которых рубль ослабевает, иностранные валюты представляются одним из наиболее явных вариантов защиты средств от девальвации. Следует учесть, что переходить на эти валюты следовало немного раньше. Тем не менее вы можете рискнуть и приобрести их прямо сейчас.

Еще один возрастающий по популярности метод — сохранение части сбережений в юанях. Валюта Китая последовательно усиливает свою роль в качестве альтернативы традиционному доллару в международных расчетах и стабильно улучшает свое положение по отношению к рублю, хотя и не так быстро. Сейчас курс юаня находится чуть выше отметки в 13 рублей за юань, и к концу года он может достичь 14 рублей.

Однако как средство экстренной защиты от обесценивания сбережений в долларовом эквиваленте юань не подходит. Поэтому многие эксперты считают, что покупка юаней в целях противостояния текущему спаду рубля не имеет смысла. Это должен быть долгосрочный вид инвестирования. Несмотря на меньшую волатильность и большую стабильность таких инвестиций, это не исключает риска потери капитала.

Акции/облигации/фонды

Инвестиции на фондовом рынке — это другой популярный способ вложения денег, который в последнее время становится все более доступным для широкого круга инвесторов. При правильном подходе инвестиции в акции, облигации или фонды могут принести значительную прибыль.

Однако инвестиции в акции, облигации и фонды связаны с рисками. Цена акций и облигаций может как расти, так и падать, в зависимости от множества факторов, включая общую экономическую ситуацию, финансовые показатели компании и другие факторы.

Даже в тяжелые периоды компании стремятся удержать дивиденды. Ожидается, что дивидендная доходность индекса Московской биржи будет около 10%. Некоторые компании, такие как Сбербанк, Лукойл и МТС, могут предложить еще большую доходность.

Аналитики недавно прогнозировали рост стоимости акций вслед за ростом рынка до 3600-3900 по индексу Московской биржи в течение 12 месяцев. Однако эти прогнозы были основаны на ставке 8,5%, а не 13% и выше. С учетом того, что альтернативные инструменты приносят доход в 12% годовых, акции могут поддаваться давлению.

Сейчас корпоративные облигации среднего уровня риска дают чистую доходность от 11 до 12% с погашением через 2-3 года. В то время как риски дефолта эмитента могут еще не полностью быть учтены в цене при текущей ставке в 13%. Это означает, что облигации могут иметь потенциал к дальнейшему снижению.

Самое важное, что нужно помнить при выборе, куда вложить свои сбережения в 2023 году — это разнообразие инвестиций. Инвестируя свои средства в различные активы, вы увеличиваете шансы на получение прибыли и уменьшаете потенциальные риски. К тому же всегда стоит проводить тщательный анализ перед тем, как принять решение о вложении средств и следить за изменениями на рынке.

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