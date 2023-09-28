Марков прокомментировал слухи об "изъятии у населения и бизнеса валютных накоплений"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политолог Сергей Марков высказался о заявлении министра экономического развития Максима Решетникова о разделении валютного рынка на внешний и внутренний.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Марков отметил, что предложения Решетникова, которые он озвучил на совещании с Владимиром Путиным, вызвали потрясение. Глава министерства экономического развития считает, что для стабилизации курса рубля следует создать два курса доллара — для внешнего и внутреннего пользования.

"Все боятся, что таким образом финансово-экономический блок правительства хочет изъять у населения и у бизнеса валютные накопления, организовав искусственно заниженный курс доллара внутри страны", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее Решетников предложил "китайскую модель" экономики для России.

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