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Антон Куликов

В Европе нашли "сильного союзника" по газовому вопросу. С которым никакие враги не нужны

2:57
Экономика

В Европе нашли "сильного союзника" в вопросе удержания цен на природный газ в преддверии холодов. Но это такой "союзник", с которым никакие враги не нужны.

В Европе нашли "сильного союзника" по газовому вопросу. С которым никакие враги не нужны
Фото: Creativecommons

"Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?", — говорится в материале агентства Bloomberg.

Отмечается, что Европа "побеждает" энергетический кризис благодаря его воздействию на её промышленный эпицентр. Дело в том, что в Европе энергоёмкие компании, будучи не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо закрываются, либо сокращают производство.

Банк Morgan Stanley прогнозирует, что совокупный объём спроса на газ в Европе будет на 15 процентов ниже среднего показателя за пять лет.

"Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придётся мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста. Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться", — говорится в материале Bloomberg.

Собственно, на сей факт обращают внимание уже давно. Ранее, например, сообщалось, что немецкие производители сельскохозяйственных удобрений вынуждены сворачивать производство, поскольку цены на природный газ делают их продукцию неконкурентоспособной.

А немецкое деловое издание Handelsblatt сообщает, что промышленные предприятия "бегут" из страны. Для Германии это может обернуться потерей 120 миллиардов евро уже к 2030 году. А всё из-за высоких цен на энергоносители.

Не секрет, в общем-то, что многие предприятия переносят производство в США. Стоит заметить, что в прошлом году руководители многих европейских стран, Германии и Франции в том числе, выражали недовольство Законом о снижении инфляции, подписанным Джо Байденом.

Этот закон предусматривает льготы для высокотехнологичных производств. И в европейских государствах сочли, что закон ущемляет их интересы, поскольку в Вашингтоне и не скрывали, что одна из целей закона — развитие таких производств в США.

В том числе и за счёт европейских корпораций, которые будут переносить их на территорию Соединённых Штатов. Однако несмотря на недовольство европейских политиков, не было сообщений, что американская администрация готова к компромиссу по данному вопросу, дабы учесть каким-либо образом интересы европейских союзников.

А в Европе этой теме как-то перестали уделять большое внимание. Видимо, уже не считают её актуальной.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы европа
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