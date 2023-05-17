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Антон Куликов

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия усугубила проблемы США перед Днём Икс

3:13
Экономика

Россия своими действиями усугубила проблемы с государственным долгом, которые испытывают Соединённые Штаты, полагает американский финансовый эксперт, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия усугубила проблемы США перед Днём Икс
Фото: REX/ Shutterstock

По его мнению, разрешению проблем США с госдолгом явно не способствуют действия России, взявшей курс на дедолларизацию, который охотно поддерживают многие страны. Ну а "Днём Икс" эксперт называет день, когда казначейство США обранкротится, говорится в материале, опубликованном в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссии").

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что уже с 1 июня государства не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Если только до того времени не будет увеличен лимит госдолга.

В Соединённых Штатах, впрочем, царит уверенность, что администрация Джо Байдена и республиканцы договорятся, несмотря на нынешние заявления об отсутствии прогресса в переговорах. Такое уже бывало ранее неоднократно, при других администрациях.

Но Джеймс Рикардс полагает, что такое положение дел не может сохраняться вечно.

По его словам, прямо сейчас госдолг США превышает 31 триллион долларов: "Это было бы хорошей цифрой, если бы США имели экономику в 50 или 60 триллионов долларов… Но у нас нет экономики в 50 или 60 триллионов долларов. У нас экономика около 23 триллионов долларов, что означает, что наш долг намного, намного больше, чем наша экономика".

При таких показателях, полагает Рикардс, Соединённые Штаты рано или поздно настигнет долговой кризис. И положение США осложняется тем, что многие государства ищут альтернативу доллару.

Эти процесс были ускорены Россией, которой пришлось реагировать на беспрецедентные экономические санкции, введённые против неё Западом.

"Мир хочет перемен. Я продолжаю думать о высказывании, широко приписываемом Ленину: "Бывают десятилетия, когда ничего не происходит, и бывают недели, когда происходят десятилетия". В наши дни кажется, что десятилетия проходят за считанные дни", — считает Джеймс Рикардс.

Ранее стало известно, что из-за трудных переговоров по увеличению лимита госдолга президент США Джо Байден сократил поездку по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Он даже говорил, что может не поехать на саммит G7 в Японию, хотя и оговаривался, что это маловероятно. На саммит он в итоге поедет. Но не поедет с Папуа — Новую Гвинею (где мог стать первым президентом США, посетившим эту страну) и в Австралию.

В Сиднее должен был пройти саммит Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Австралии, Индии и Японии. Но после того, как стало известно о планах Байдена, проведение саммита отложили.

При всём этом еще раз подчеркнём — мало кто сомневается, что соглашение о лимите по госдолгу будет достигнуто.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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