России выгодно банкротство Банка Кремниевой долины

5:03 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Банки

Банк Кремниевой долины обслуживал стартапы — двигатель мирового прогресса. Его крах подрывает влияние американской банковской системы в мире. Это благоприятное событие для РФ.

Разорился лучший банк США

Бум "вертолётных денег" времён пандемии и последующие месяцы были одним из лучших периодов бизнеса в истории Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank, SVB, активы $200 млрд), который на депозитные деньги приобрёл, в основном, долгосрочные казначейские облигации и утроил свои активы.

Менее чем за месяц до краха, банк был признан журналом Forbes одним из лучших в США с учётом таких факторов, как стабильность и доходность.

SVB был закрыт регулирующими органами США в пятницу на том основании, что он был не в состоянии оплатить свои обязательства из-за нехватки наличности.

Просчёт ФРС: либо борьба с инфляцией, либо устойчивость банков

Нехватка ликвидности была вызвана тем, что банк недополучил $1,8 млрд после продажи государственных облигаций, стоимость которых упала из-за повышения учётной процентной ставки.

После пандемии Федеральная резервная система (ФРС) стала бороться с инфляцией, которая произошла от избытка денег на рынке и стала поднимать учётную ставку. И та облигация, которая стоила, условно говоря, $100 долларов, стала стоить $80, и этот убыток надо было отражать в отчётности. Но SVB до поры до времени манипулировал данными, пытаясь представить, что всё ок.

Но в четверг акции банка упали на 60%, потому что вышел отчёт с предупреждением о непростой ситуации.

"Мы помогли вам, теперь вы помогаете нам", — объяснили в дирекции.

Многие венчурные фонды не захотели "помогать" и приказали своим портфельным компаниям вывести средства из SVB. Одномоментно забеспокоились другие вкладчики и устроили классическую акцию "беги в банк", сняв за день $42 млрд. В пятницу Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), американский регулятор, отвечающий за стабильность банков, распорядилась закрыть SVB, и торговля его акциями была остановлена.

Панику не остановить

На другой день рухнул следующий региональный банк — нью-йоркский Signature Bank — и под угрозой краха находятся ещё два. Это уже признаки системного кризиса. Да, FDIC может гарантировать депозиты по двум банкам, но депозитов в банковской системе свыше $23 трлн.

Последствия фиаско SVB будут ощущаться в экономике США ещё долгие годы, так как к 2022 году кредитные портфели небольших американских банков были такими же по размеру, как и у крупных банков. Серьёзность ситуации подчёркивает запланированное на понедельник обращение Джо Байдена. Дональд Трамп в предвыборной кампании активно начал продвигать тезис "Великой депрессии" 2.0.

ФРС объявила, что ставку повышать больше не будет, а то будет и снижать, а это означает новый виток инфляции. То есть, образовался порочный круг — либо надо бороться с инфляцией, либо обеспечивать банкам ликвидность.

Что значит для РФ падение Банка Кремниевой долины

стартапы Кремниевой долины разорены, нечем даже платить зарплаты, а инновации необходимы США в конкуренции с Россией и Китаем в области обороны и логистики;

министр финансов США Джанет Йеллен была больше обеспокоена финансовой помощью Украине, чем помощью банковской системе США. Теперь она займётся делом, иначе ей грозит потеря доверия. Стресс-тест на устойчивость при повышении процентной ставки банковская система США не проходила ни разу, и налицо фиаско. Дешёвые кредиты — это всё для Америки, а они канули в небытие;

была больше обеспокоена финансовой помощью Украине, чем помощью банковской системе США. Теперь она займётся делом, иначе ей грозит потеря доверия. Стресс-тест на устойчивость при повышении процентной ставки банковская система США не проходила ни разу, и налицо фиаско. Дешёвые кредиты — это всё для Америки, а они канули в небытие; доверие к американцам рухнет и во всём мире — у многих кампаний были открыты кредитные линии в SVВ;

печатание денег, которым теперь займётся ФРС, плохо для доверия к доллару. И с каждым новым решением напечатать ещё, это доверие убывает.

если американская финансовая система рухнет, то для России это будет неважно, поскольку спекулятивные продажи позиций иностранными инвесторами на российском рынке сейчас невозможны, а российская финансовая система отвязывается от доллара.

Читайте по теме: Неумывакин: банки США не выдержали наплыва американцев, желающих снять все деньги

Трамп предупредил о новой Великой депрессии в США

Крах "крипты": банк Silvergate объявил о ликвидации